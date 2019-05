“La refinería de Dos Bocas un Proyecto destinado al Fracaso”

EL INFLITRADO…

Por: J. Ángel Ríos Cepeda

“Regresa el boxeo mexicano a ser de lo mejor del Mundo”

“La Lenta pero dolorosa Agonía del PRI”

Sean Ustedes Bienvenidos…

Vamos con el Humor: ¡¡ A ella y déjala ir !!.. Tema “Ladrones”

Y dice Así: Un ladrón entró a una casa a eso del medio del día, Ató a la mujer y amenazó con un cuchillo al hombre para que le diera celulares, joyas y el dinero.

El tipo, asustado y sollozando, le dice: — Hermano, mira, toma todo lo que quieras, pero por tu mamacita… desátala a ella y déjala ir: -Conmovido el Ladrón pregunta:– ¿En verdad amas tanto a tu esposa?: —- No, ella es la esposa de mi vecino… ¡¡¡La mía no tarda en llegar!!!

Si bien es cierto que la calidad del boxeo mexicano en el mundo había bajado, hoy para beneplácito de los aficionados se demostró que el boxeo mexicano está de regreso. Así lo han manifestado en sus combates del sábado pasado el flamante Campeón Mundial supergallo Emanuel Vaquero Navarrete quien ganó por nocaut técnico en el round 12 conservando así su corona mundial de la OMB de las 122 libras, Navarrete espera realizar este año una pelea de unificación de títulos, él se dice estar dispuesto a sus 24 años enfrentar a los mejores en su división para demostrar que puede pertenecer a la élite del boxeo mundial. Por su parte, también a base de poder en sus puños y buen boxeo Miguel “el Alacrán” Berchelt defendió por quinta ocasión su título mundial superpluma del CMB ganado por la vía del nocaut técnico en el round 6, Berchelt le gustaría unificar títulos de las 130 libras para ser nombrado como el mejor Libra x Libra del boxeo mundial, con estos resultados se demuestra que tendremos campeones mexicanos para rato, con su buen boxeo se consolidan ante el mundo como lo mejor que existe en la actualidad, este tipo de peleas es lo que la afición le gusta ver, peleadores que se fajen en el Ring dejándolo todo a base de Corazón, Entrega y Calidad de boxeo.

Es de todos conocido que el PRI vive el peor momento de su historia, incluso peor que el que enfrentó en el 2000 cuando perdió por primera vez la presidencia, pues sus problemas llegan incluso a lo económico y más grave aún la falta de liderazgos capaces de dar la pelea en próximos procesos electorales, donde la corrupción ha sido una constante entre individuos carentes de principios, la frecuencia y la gravedad de los casos en los que se han visto envueltos los miembros del PRI, donde la corrupción un estilo de vida y una manera de ejercer el poder. Sus actos así lo demuestran, con todos los obstáculos que han puesto para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, han contribuido personajes como Peña Nieto, los hermanos Moreira, Javier y César Duarte, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, Roberto Borge, actualmente Mario Marín tiene orden de aprehensión y otros tantos encumbrados priistas que han hecho que el nombre de su partido sea sinónimo de “corrupción”. En Tamaulipas el PRI sigue de mal en peor y mientras Egidio Torre Cantú lo siga controlando está condenado a desaparecer, el voto duro se ha ido a las filas del PAN y a MORENA, ahora llega a una etapa de definiciones que lo pueden mantener un tiempo en “coma” o llevarlo a su desaparición total, lenta pero dolorosa.

“La refinería de Dos Bocas un Proyecto destinado al Fracaso”

López Obrador dijo que en mayo del 2022 vamos a tener autosuficiencia en producción de gasolinas; es todo un desafío, pero lo vamos a lograr con una inversión de 8 mil millones de dólares en tres años y echa por Mexicanos. Recientemente se realizó la licitación para la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la cual se declaró desierta según la secretaría de energía porque las empresas concursantes no cumplían con las bases y no es así las bases establecen una meta, un proyecto, capacidad de refinación además plantean un plan de acción y el costo mediante un presupuesto, las tres empresas que presentaron presupuesto dijeron que no podían sujetarse a cobrar menos de 8000 millones de dólares y al tiempo de 3 años, las empresas licitantes no incumplieron las bases simplemente argumentaron que el costo de 8000 millones de dólares no es real ni el tiempo, y es un hecho que el gobierno propuso el tope de 8000 millones de dólares sin ningún estudio técnico, sin ningún análisis, sin un proyecto el cual lleva meses o años hacerlo y estas empresas que también llevan años de experiencia en el mercado mundial dijeron que los costos que ellos consideran según el mercado, evaluando el costo real y el tiempo son superiores a lo que el Gobierno pretende pagar, con este y otros argumentos la coparmex estima que hay solamente un 2% de posibilidades de éxito y exhorta al gobierno a dar marcha atrás.