DIALOGANDO

La Reforma Educativa se va: AMLO.

Por Roberto Olvera Pérez.

La Semana Santa que ha sido para muchos de vacaciones, no lo fue así para todos los que algo tienen que ver con el sector educativo en Tamaulipas. Hay constantes referencias del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sus reuniones “mañaneras” con la prensa, no aclaran de todo lo que va a pasar esta semana que apenas inicia; se habla por un lado de un memorándum que por tratarse de un documento interno generado en días de receso, esto no ha llegado ni se ha hecho público en los estados de la Republica, por lo que se sabe es la buena intención del mandatario federal de parar la Reforma Educativa, de restituir derechos a los maestros que lo perdieron por las evaluaciones y la voluntad política de arreglar las cosas sin perjudicar a nadie, pero la verdad no queda claro al no saber en qué fecha se hará esto en el estado o a través de que mecanismo los maestros podrán arreglar estos problemas.

Así que vale la pena salir de vacaciones sabiendo que no se actuará en contra de nadie y que algunos maestros de los que perdieron sus plazas o renunciaron para evitar la evaluación, es posible que puedan arreglar su situación laboral. En otros estados donde la situación es más aún mas tirante, todo parece indicar que habrá un diálogo conciliatorio para escuchar nuevamente a los docentes y a los padres de familia caso por caso, pero con la oferta de no perjudicar a nadie.

Este lunes 22 de Abril, el Secretario de Educación Publica Federal, Esteban Moctezuma Barragán, se pondrá a trabajar en plena Semana de Pascua para escuchar las demandas de la Sección 22; todo esto abre la posibilidad de proponer nuevos mecanismos, incluso de hacer planes específicos por estado, porque la nueva orientación trae un elemento adicional de mejorar las cosas de acuerdo a cada región a lo que pidan o a lo que necesiten, esto abre las puertas a nuevas mesas de diálogo y arreglo de acuerdo a las condiciones de los maestros o trabajadores administrativos que busquen regresar o negociar sus plazas.

El Presidente López Obrador ha sido muy claro, ha dicho que esta Reforma fue impuesta, se hizo sin consultar a las bases, al ahí se va y prácticamente salió al vapor de una semana para otra, no se escuchó a la Sección 30 del SNTE, ni se platicó de los problemas de falta de capacitación o dificultades para prestar los servicios de maestros que viven lejos de sus centros de trabajo en varias regiones del estado. Total que vale la pena revisar las causas que motivaron a varios docentes a renunciar o no presentarse a las evaluaciones, pues existe la posibilidad de que esto se arregle y se le dé una nueva oportunidad.

También pueden platicarse otras situaciones importantes como son: la participación de los padres de familia para fijar horarios y lugares para dar clases en áreas conflictivas que requieren de mayor atención para proteger a niños y jóvenes; todo esto tendrá que revisarse después de la Semana de Pascua cuando todo mundo regrese a clases. Más chamba para el paisano Héctor Martin Garza González, titular de la oficialía mayor de la SEP.

No cabe duda que el nuevo enfoque para el sector educativo es reformar las cosas, apoyar a los que lo necesitan sin perder de vista que se habla de una federalización o sea, que la nomina magisterial y de toda la Secretaria de Educación se seguirá pagando desde México, lo que no limita a la gente de aquí a pedir revisión de ciertos asuntos importantes. Así que el que tendrá más chamba, insisto, será el Oficial Mayor de la SEP, Héctor Martin Garza González, así que después de vacaciones todo mundo a jalar y hay que revisar la situación de cada quien y encontrar por donde se arreglan las cosas. Muy bien.

NOTAS CORTAS

1.- Además de que se cumplieron los rituales de Viernes Santo este 19 de Abril de 2019, se conmemoró también el aniversario número 500 de la fundación del primer municipio de América, que fue la Villa Rica de la Veracruz. La gente se pregunta: ¿De dónde viene ese nombre?, lo que pasa es que al ser Viernes Santo el día en que llegaron los españoles a México, se dijo que era el día de la verdadera Cruz, la misma que cargo Jesucristo en el Monte Calvario el mismo día y a la misma hora de aquella coincidencia quedó el nombre de la Vera-cruz, que quiere decir la verdadera Cruz del Viernes Santo de hace 2019 años, que se recordó hace 500 años al momento de fundar el Puerto que lleva ese nombre y que sigue siendo hasta el día de hoy, el Puerto Marítimo más importante de México. Ahí Cortes quemó las naves en señal ante sus marineros de que empezaba la conquista de México por el grupo que él encabezó y llegaría a la capital Azteca, unos meses más tarde; valdría la pena seguir la trayectoria del conquistador 500 años después y será sin duda una verdadera lección de historia de México y todos debemos apuntar bien.

2.- Por cierto, siguen las vacaciones de Semana Santa a todo lo que da por todo Tamaulipas, tanto en las playas desde La Bagdad de Matamoros, hasta la de Miramar de Ciudad Madero; pasando por la Carbonera de San Fernando, La Pesca de Soto La Marina y la Barra del Tordo en Aldama. Ah, y no se diga las trajineras de Llera de Canales y los bonitos lugares del altiplano tamaulipeco, en particular Tula, Bustamante, Miquihuana y Palmillas, donde su alcalde y alcaldesas, es decir, Lenin Vladimir Coronado Posadas, Marisela Rodríguez González, María Anselma de León Cruz y Laura Córdova Castillo, respectivamente, los siguen esperando con los brazos abiertos para atenderlos como se merecen. Así que aprovechen los últimos días de asueto y en familia mejor. Estos municipios de esta región semiárida se caracterizan por ser pueblos alegres, amables y la invitación sigue abierta para todos. La afluencia turística es seguro que se rebasará a la del año anterior. Qué bueno que así se pronostique.

3.- Siguen sumando voluntades Pilar Gómez y Arturo Soto Alemán, en los distritos XIV y XV de Victoria, donde la gente que visitan sienten confianza en sus palabras y eso les da seguridad, pues ambos candidatos traen propuestas claras, integradas y viables rumbo al Congreso del Estado, por lo que así les manifiestan su apoyo para este próximo 2 de junio. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com