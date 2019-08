AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La regañada presidencial a MORENA

Salomón y su lucha contra la CFE

Balderrama- ¿proyecto Tamaulipas?

¿Qué hay que destacar de los senadores?

Tiene fama de ser un senador improductivo y dentro de la política pretende seguir los pasos de su señor padre AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, quien fue gobernador de Tamaulipas de 1987 a 1993.

Algunos de sus simpatizantes y allegados le ven al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA posibilidades de convertirse en una carta fuerte de MORENA para disputar la gubernatura en el próximo proceso electoral, pero muchos de sus adversarios lo tachan de gris y tibio, sin carisma ni poder político y mucho menos económico.

Lo tachan también de codo, pues le acaban de sacar a la luz pública un adeudo de 280 pesos por consumo de café y bebidas que adquirió durante su campaña política pasada en el restaurante “El nuevo café del chino”, antes café Cantón, ubicado en la capital tamaulipeca.

Como remedo de político que es, VILLARREAL ANAYA no le invierte a sus eventos ni tampoco cumple compromisos que hizo en campaña.

Recientemente, la también senadora tamaulipeca por MORENA, GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES llevó a cabo en un salón de conocido hotel de Tampico su Informe de Actividades Legislativas, en tanto que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA se colgó de dicho evento, donde fueron acompañados por directivos de su partido y cuando menos 14 senadores, donde destacó la presencia de RICARDO MONREAL ÁVILA, quien tiene intenciones de conquistar Tamaulipas para su partido político, pero también para un amigo suyo, y del presidente AMLO como lo es el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ BALDERRAMA, a quien en cierta ocasión el propio presidente de la república elogió en una visita que hizo en Tampico, de donde es GONZÁLEZ BALDERRAMA, calificándolo como un abogado extraordinario, politólogo con especialidad en Derecho- “que va a trabajar con nosotros, va a estar conmigo trabajando”, dijo AMLO.

De hecho, RODOLFO GONZÁLEZ BALDERRAMA es el proyecto de MORENA para Tamaulipas y también se hizo presente en la ceremonia “informativa” de los senadores antes citados.

GONZÁLEZ BALDERRAMA, YEIDCKOL POLEVNSKY, dirigente nacional de MORENA, y RICARDO MONREAL ÁVILA respaldaron y apoyaron fuertemente al ex alcalde y ex diputado local por El Mante, JAVIER “JAVO” VILLARREAL TERÁN para que fuera diputado federal, pero ya sabrá usted mi estimado lector que los famosos “Trucos” se lo metieron en esta región cañera, sin embargo el ex priista y ahijado consentido del ex gobernador tamaulipeco MANUEL CAVAZOS LERMA ahora sueña con ser candidata nuevamente, pero a la alcaldía de su natal terruño.

Pero bueno esa es otra historia, por lo pronto entérese usted que el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA fue abordado en Tampico al término de su “informe” legislativo por el líder de MORENA en el Mante, JORGE SALOMÓN GONZÁLEZ, quien le pidió de favor, así como también a la senadora GUADALUPE COVARRUBIAS gestionar y participar en la lucha por el cambio de la tarifa eléctrica 1C a 1F, que de lograrse sería de gran beneficio para los miles de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Mante, que por cierto ya no encuentran ni qué hierbas cocer para pagar los recibos de la luz que llegan cada vez más carísimos.

Obviamente, los senadores ofrecieron su gestoría, y le hicieron saber a JORGE SALOMÓN que intervendrían en este asunto ante las dependencias correspondientes.

Es precisamente aquí, en este tipo de temas donde los senadores y diputados federales deben de demostrar con hechos que están para apoyar a las familias tamaulipecas.

En el caso del senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA sería una gran oportunidad para reivindicarse, así como también limpiar un poco el nombre de su señor padre AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, quien en confabulación con el ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI entre 1991 y 1992 entregaron el ingenio azucarero Mante al grupo SÁENZ GARZA, partiéndole toda la mandarina en gajos a lo que fue la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, quienes fueron los dueños hasta el año 1990, pues en 1940 el entonces Presidente de la República, Gral. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, expropio el Ingenio y se convirtió en la Sociedad Cooperativa.

Un dato importante que les será favorable a los gestores de bajar las tarifas eléctricas en el Mante, es que el propio presidente AMLO, en varias de sus visitas a esta región cañera como aspirante y luego como candidato de MORENA a la presidencia de la república, también hizo compromisos de bajar las tarifas de luz, así como los precios de la gasolina, entre otras tantas cosas.

Ahora sólo hay que esperar que cumpla esos compromisos como lo presume en sus spots de radio de cara a su Primer Informe de Gobierno.

DEL ARCHIVERO…

Nos platican que HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, mejor conocido como “El Guasón”, y quien se dice Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública federal, muy apenas tiene el nivel bachillerato de estudios. ¿Por qué entonces tiene cargo en la SEP?.

Independientemente de eso, anda muy pero terco con ser nuevamente candidato de MORENA al Gobierno de Tamaulipas.

En esa lista anote usted otros nombres como: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y a RODOLFO GONZÁLEZ BALDERRA, de quien le comentamos, nos dicen es el proyecto de AMLO y de RICARDO MONREAL, de ahí, su presencia en Tamaulipas, aunque también deben de saber que los azules en el poder muestran no estar dispuestos a ceder ni centímetro de territorio tamaulipeco. Ya varemos, tiempo al tiempo.

Por cierto, muchos no conocen a RODOLFO GONZÁLEZ BALDERRAMA físicamente, pues la verdad no es muy conocido, pero efectivamente sí trabaja cerca de AMLO, pues se desempeña como director de Radio, Televisión y Cinematografía.

Habrá que estar muy al pendiente también de la relación de MORENA- AMLO, y de la descarnada lucha por el poder entre actores de diversos grupos políticos de este partido político.

A este escribano le llama mucho la atención el duro mensaje que el presidente mandó a su partido, en el sentido de que si MORENA se corrompe, está dispuesto en abandonar al partido que fundó y a cambiarle de nombre. ¿Quién será el beneficiado si eso sucede? ¿RENÉ BEJARANO?.

¿Quién empezó el desorden en MORENA? ¿Quién le dio entrada a los ex priistas no solamente a MORENA sino también al gabinete federal?.

Fue el presidente quien le abrió las puertas de su partido a gente que salió del PRI, PRD y PAN. No obstante, el problema no ha sido recibirlos, sino acomodarlos no solamente en el gabinete sino también en el Congreso de la Unión.

No van a decir que por ejemplo don MANUEL BARTLETT DÍAZ, quien es el mero mero de la Comisión Federal de Electricidad es morenista de corazón y que se trata de una muy fina persona, cuando todo mundo lo recuerda como el responsable de la caída del sistema en 1988, cuando don CARLOS SALINAS le “ganó” la presidencia de la república a CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.

¿Y qué me dicen de don PORFIRIO MUÑOZ LEDO? El mero bueno en la cámara de diputados. De don MARCELO EBRARD, el flamante secretario de relaciones exteriores. De ALFONSO DURAZO. De GERMÁN MARTINEZ, el que renunció al IMSS. De TATIANA CLOUTHIER, de ALEJANDRO ENCINAS, entre otros de bajo perfil.

Es parte de una mezcolanza de ex priistas, ex panistas, ex perredistas y ex petistas. A MORENA no solamente lo han invadido en estos últimos procesos electorales, sino que el partido ahora en el poder federal fue fundado también por un ex priista.

Pero me quedo con esta frase: “Lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de ideales y la ambición del poder por el poder”. ¿Quién lo dijo? Advine, adivinador.

lerma2002@hotmail.com

lermavillegas2002@gmail.com