FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

La relevancia de los padres en su día.

La celebración del día del padre, es una importante tradición que se lleva a cabo el tercer domingo del mes de junio, en nuestro país al igual que en gran parte del continente Americano. En otros países se realiza en diversas fechas, por ejemplo en España es el 19 de marzo siendo el día de San José.

Esta conmemoración nace en los Estados Unidos de América, fue una hija llamada Sonora Smart Dodd, que un día de la madre quiso honrar a su padre agradeciéndole el esfuerzo de educarla y verla crecer; esto en el año de 1909, proponiendo la fecha de cumpleaños de su progenitor el día 5 de junio.

En 1966 el presidente Norte Americano Lyndon B. Johnson elige el tercer domingo de junio quedando como fecha oficial, de ahí la influencia al resto de los países Americanos como México.

En la antigüedad el concepto de padre a través de la historia ha ido evolucionando paralelamente al de la familia.

Antes del padre existía el cabeza o jefe, fundador de una tribu o un clan. Después vendría el hombre que tiene hijos con una mujer. Nace el concepto de padre y de aquí el de familia.

En Grecia y en Roma, más allá en lo que respecta a las normas jurídicas, no era suficiente la paternidad biológica, el padre debía reconocer al hijo o hija y podía hacerlo con uno que no fuera biológico. El padre tenía un poder ilimitado, teniendo derecho de vida y muerte sobre su familia.

En la edad media en las familias aristocráticas, el padre no se ocupa de los hijos, los confía a maestros, y sólo los conoce cuando jóvenes han cumplido 15-16 años.

La figura paterna es tan importante, que como dato anecdótico le expondré, que en Rumania en la época del dictador comunista Nicolas Ceaucescu, se utilizó de manera sistemática el adoctrinamiento de miles de infantes, a los que se les hizo creer que su padre biológico era el malogrado dictador; siendo esta una de las razones por las que algunos milicianos defendían con todo ímpetu al que suponían era su padre; el derrocamiento de Ceaucescu culminó con su fusilamiento en la navidad de 1989.

En la actualidad el reconocimiento hacia el padre que es la figura formadora de su hijo, va más apegado a la tradición cultural y religiosa; una muestra de su significado espiritual la podemos entender en textos bíblicos como el cuarto mandamiento, que dice “Honra a tu padre y a tu madre” (Éx 20,12).

En el aspecto científico, diversos estudios han demostrado que el bebe en el útero de la madre escucha primero las voces graves, es decir primero al padre que a la madre (J. Feijoo y M. C. Busnel), y de ahí en adelante es común ver al padre hablándole a su hijo y orientándole en los significados de la vida, como es la tarea de todos los padres.

Suele ser que el padre además de la herencia genética, le herede el gusto por la profesión u oficio, por ello se da el caso que varias generaciones de padres e hijos comparten negocios familiares y profesiones como algo común, va más allá de herencias de bienes materiales.

En nuestro país, los datos oficiales INEGI indican que 797 mil familias están encabezadas por un hombre, 42 mil son papas solteros, el gasto estimado en la celebración ronda los 800 y 1500 pesos, según la Procuraduría del Consumidor este día ha ocasionado una derrama económica de 23 mil millones de pesos en años anteriores.

Una situación importante en la actualidad, es que pese a que los padres estén separados, se recomienda que la presencia en la vida de sus hijos debe ser constante. Es indispensable que ambos progenitores conversen y establezcan cómo será la crianza de los niños, para que no sufran la ausencia de uno ni de otro, por salud según dicen los expertos.

Va una felicitación para todos los padres en este importante día, en mi caso particular para mi padre Efraín Caballero que me lego esta bella actividad, que con su pluma me dio las directrices y ha sido mi mentor; el al haber colaborado como columnista en El Mercurio con José Villarreal Caballero (+),El Diario del Lic. Montoto (+),La voz de Tamaulipas de José Luis Contreras de la Fuente (+), Metropoli de René Avilés y diversos medios de la capital Tamaulipeca por más de 30 años, un abrazo para mi padre y extensivo a quienes tienen la dicha de serlo en este su día.

Querido lector tenga un excelente dia.

Contacto: [email protected]