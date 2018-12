            < La réplica de FGCV a los recortes de AMLO

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En las 72 horas posteriores a la presentación del paquete económico para 2019, acto a cargo del secretario de Hacienda Carlos Urzúa en la Cámara de Diputados, despertó el descontento no sólo de los gobernadores que ven minadas las posibilidades de desarrollo de sus entidades, sino también del sector empresarial que observa en la distribución del presupuesto una tendencia <asistencialista> y no de inversiones productivas que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.

Al respecto el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca manifestó vía twitter que “el paquete económico presentado por la SHyCP no atiende las distintas necesidades regionales. Proyectos prioritarios para Tamaulipas no tendrán recursos federales. El dinero de la Nación no es de la Federación. Urge convocar a los Estados al diálogo fiscal”.

Lo anterior lo podemos sintetizar en los siguientes números: el gasto federalizado para las entidades y municipios tiene un incremento del 2.1 % respecto a 2018, pero su aplicación está canalizada a programas de política social y con dádivas no crece económicamente ningún país, pero se incrementarán las simpatías de los sectores populares para el gobierno “morenista”.

Además establece un recorte de casi un 70 % (69.4% para ser precisos) al ramo 23, con lo cual los gobiernos estatales y municipales realizaban obras de alta inversión o aquellas que no alcanzaban a ejecutarse con los recursos de ambos niveles de gobierno.

El ramo 23 es una línea de ejercicio identificada como el <fondo de los moches> sinónimo de corrupción. Ese es el enfoque mediático que se está realizando para justificar el drástico recorte de más de dos terceras partes de esa bolsa económica que ahora la manejará directamente el Gobierno de la República, sin la visión local, pese a que son municipios y estados del país los que por su cercanía territorial, conocen las verdaderas necesidades de los habitantes.

No se trata de que la Federación entregue de manera ciega los recursos, sino a proyectos debidamente sustentados, sin embargo la tendencia es “dar a los pobres”, usamos las mismas palabras del Presidente López Obrador, un concepto que no está reñido con los criterios de los mandatarios estatales, siempre y cuando no represente un estancamiento o retroceso en las economías estatales.

2.- Cuando el gobernador de Tamaulipas, se refiere a que el dinero de la Nación, no es el de la Federación, está recordando que lo que hoy distribuye el Gobierno de la República son los recursos que aportaron los 31 estados del país y la Cd. de México, algunos con mayor peso y que van en auxilio de las entidades más pobres.

Retomando el tema de la distribución presupuestal que probablemente para cuando Usted esté leyendo estas líneas ya habrá sido aprobada, hay otras líneas afectadas por los tijeretazos de la SHCP, una de ellas es el área de Salud, donde inicialmente se manejó un recorte del 3 % y luego de un 1 %, ya sea una u otra no representa crecimiento ninguno para el sector por la sencilla razón, que tan sólo un 3% como mínimo se va en incrementos salariales a la clase trabajadora, a la sindicalizada que no tiene sueldos privilegiados, es junto con la adquisición de medicamentos los renglones más importantes de sus ejercicios.

En esas condiciones, no vemos cómo vamos a tener una atención médica como la de Canadá y de otros países que ha puesto como ejemplo el Presidente López Obrador.

Por otra parte, la buena noticia para las universidades es que dan marcha atrás a los recortes. Ayer en Hidalgo en un evento masivo el Presidente López Obrador aseguró que fue un error las reducciones aplicadas a los presupuestos de las instituciones de educación superior (UNAM, Politécnico, Metropolitana, etc.), y que cumplirá el compromiso que hizo con los rectores de la ANUIES en resiente reunión y que consiste en cuando menos sostener un presupuesto similar al de 2018, más una suma equivalente a la derivada por la inflación.

Por cierto en esta tarde de martes estuvo acompañado del gobernador priista Omar Fayad, quien por cierto fue elogiado por el Presidente López Obrador, en virtud de que el mandatario hidalguense dio la cara, para tender puentes de entendimiento y llegar a acuerdos.

De ahí que AMLO eligiera al estado de Hidalgo para presentar el programa Universidades para el Bienestar, donde se iniciará la primera de 100 universidades que se construirán en el país. Por cierto Tamaulipas está anotada con una de ellas. Las universidades de este modelo, ya operan en la ciudad de México y se dice que será un modelo similar.

En fin el tema es muy largo y va a dar mucho que hablar en los siguientes días, pero no podemos pasar por alto que el discurso del Presidente AMLO en campaña, de hacer producir más al campo se vino abajo al asestarle un fuerte recorte a un presupuesto ya de por si insuficiente, es el tiro de gracia a este sector. ¿O se tratará de otro error? Similar al recorte de los presupuestos a universidades.

En cuanto a la promesa de reducir el presupuesto a medios de comunicación tiene sus “asegunes”, porque el incremento en el “papel” fue de un 53 %, es decir con respecto a lo aprobado al gobierno de Peña Nieto en su último ejercicio, pero en los hechos se dice que la administración priista gastó mucho más de lo presupuestado.

3.- El Gobernador García Cabeza de Vaca en su convivencia navideña con el sector Salud, les pidió no preocuparse por el debate que en los próximos días se desarrollará en aras de defender lo que le corresponde a Tamaulipas, refiriéndose al presupuesto 2019.

Interpretamos esto como la luz preventiva para que no lo vean como un enfrentamiento entre los dos niveles de gobierno, sino como el diálogo necesario y urgente para defender lo que por derecho corresponde a los tamaulipecos.

Sobre el tema tendríamos que esperar el respaldo obviamente del Poder Legislativo y demás voces del Ejecutivo, sobre todo de los alcaldes que deben ser los más interesados por lo que hace al impacto en los municipios. Todos ellos en conjunto para que den la fuerza y apoyo moral al mandatario y sobre todo que despierten en los tamaulipecos conciencia e identidad social.

Si los gobernadores se agrupan y logran un dialogo con el Presidente de la república, quizá logren un acuerdo rápido y conciliatorio que no requiera de más ruido.

Para cerrar el tema, le comento que Tamaulipas ocupa el No. 12 en aportación del PIB con 3.0 %. Los seis primeros lugares lo ocupan la Cd. de México con el 17 %; Estado de México con el 8.9 %; en 3er lugar Nuevo León con 7.3; le sigue Jalisco 7.1; en 5º lugar Veracruz con 4.7; Guanajuato 4.2. Este último es el 6º entre los que más aportan. Al parecer los primeros 5 no tienen inconveniente ninguno.

No está de más mencionar a Tabasco con el No. 14 y un PIB de 2.3. Y las 5 entidades más pobres son Zacatecas con 1%, y de ahí para abajo figuran: Baja California Sur con 0.8; Nayarit O.7; Colima 0.6 y Tlaxcala 0.6 ese es el panorama.