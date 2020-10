FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín Caballero Sevilla

La rifa del tigre

La nueva Alcaldesa Pilar Gómez Leal, se sacó la rifa del tigre al tener que administrar el desorden en la capital Victoria, que está devastada ante la falta de infraestructura básica, el escaso suministro de agua hacia la población y los baches que hacen parecer zona de guerra las vialidades.

Además del problema estructural que padece la ciudad, cuenta con un grave problema administrativo, ya que la nueva Alcaldesa dio a conocer que muchas calles de la ciudad, están reportadas como pavimentadas ante Catastro, pero es solamente en el papel, porque en la realidad siguen siendo de terracería, y eso impide invertir nuevamente en ellas.

Ante esta que es una “joyita” más en el tesoro de la corrupción, que aglutinaron los anteriores alcaldes y en particular Xico el bailador; la pregunta que muchos ciudadanos se hacen es ¿hasta cuándo se va a iniciar una investigación y en consecuencia una acción legal contra estos estafadores profesionales, que pasaron por la esquina del 17 Hidalgo?

Y lo que molesta mucho a los ciudadanos, es que lejos de someterles al marco jurídico, hasta se les premia con cargos administrativos, lo que lejos de ayudar a calmar el fervor popular, los hace perder la confianza.

Es una mala idea, considerar que solo con inversión, se lograría una reconciliación con la ciudadanía. Basta recordar el último año del Alcalde Oscar Almaraz en la administración municipal, donde realizó una gran inversión. Se adquirieron en aquel tiempo 20 patrullas de tránsito, camiones recolectores de basura, se modernizó el sistema de iluminación mercurial por lámparas led, pavimentación, y aun así no le alcanzó para repetir el triunfo en las urnas, esto ante el descredito del partido tricolor, que le pesó a la hora de sufragar en las urnas.

El estigma que deja la anterior administración del Alcalde con licencia Xico, amerita un aseo claro de las finanzas municipales, mediante una investigación oficial, que logre calmar el ánimo de los Victorenses.

Están haciendo acto de presencia en diversas manifestaciones, como el cierre de la carretera Rumbo Nuevo de parte de colonos de varios sectores, ante las promesas incumplidas del abastecimiento de agua, que son la herencia del ex edil, a la nueva Alcaldesa Pilar Gómez Leal, y qué necesidad de repetir con esos lastres del pasado, que han sido decisivos a la hora de renovar los cargos públicos electoralmente.

Por otra parte, le comentaré amigo lector, que de esas 20 patrullas que adquirió el gobierno de Almaraz, se menciona que solamente quedan en servicio a lo mucho la mitad de las unidades, no se ha invertido en nuevo equipamiento y los oficiales no cuentan con financiamiento para reparar los vehículos, requiriéndose una inyección de presupuesto, que no hay en estos momentos.

Así las cosas, se ve muy complicada la nueva gestión municipal en el área financiera y administrativa. Además, ante el escepticismo ciudadano, son necesarias acciones que le den credibilidad y legitimidad a la nueva Alcaldesa, que será la candidata natural hacía el 2021, que está ya a la vuelta de la esquina.

Las elecciones del año entrante, han provocado ya los recientes movimientos políticos, esperándose una contienda muy disputada entre quienes buscan relevar a las actuales autoridades municipales.

Quienes se apuntan y dicen “yo” están el abogado Eduardo “Lalo” Gattas Báez por parte de Morena, no se ve quien le haga sombra en su propósito partidario. De parte del PRI se especula que serían el Ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano o Mariana Rodríguez Mier y Teran. Aún faltan algunos meses y pudieran suceder algunas sorpresas.

Querido lector, tenga un excelente día nos leemos la próxima.

