RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La sacudida al PRI

Varios dinosaurios vividores de los restos del PRI, buscan mantener el control que durante muchos años han ejercido sobre este instituto y que les ha redituado poder político y dinero.

Para no perder esa fuente de manutención, sin trabajar, lanzarán grillas baratas, patadas por debajo la mesa, rasguños, pero principalmente buscarán acuerdos para estar en la jugada, pues temen que con la renovación de la dirigencia nacional del tricolor los echen a la calle y los desprecien por ser los principales autores de debilitamiento y derrotas del Revolucionario Institucional.

Hay demasiadas razones y argumentos para que al PRI de Tamaulipas, le apliquen una fuerte sacudida, en aras de deshacerse de quienes lo han dirigido en los últimos años y que son los responsables de su debacle, al haber negociado con la bandera de este instituto político para satisfacer intereses económicos y políticos personales y de quienes los impusieron en la dirigencia.

A los títeres priistas, pertenecientes al grupo de los últimos dos gobernadores de esta entidad, muy pronto se les acabará el botín político y económico, porque seguramente ya no tendrán el poder partidista para repartirse candidaturas o negociar puestos de elección popular, además para hacer uso del financiamiento público de las prerrogativas que les concede la autoridad electoral y que eran utilizadas para cubrir gastos familiares y personales.

Quien vaya ser el nuevo líder del PRI en esta entidad, debería seleccionar muy bien a los que formarán parte de su equipo y rechazar recomendados de ex presidentes del partido y ex gobernadores, porque son los que le han hecho y seguirán haciendo daño al partido tricolor, porque su objetivo es hacer negocio con la política y no cumplir con su significado como es el arte de servir a la gente.

Los últimos líderes del PRI de Tamaulipas, no merecen ser mencionados, porque abandonaron las beses, a la militancia y a los simpatizantes, se dedicaron a negociar con el PRI, se apropiaron del partido, lo mal utilizaron, lo negociaron, lo explotaron y se olvidaron del priismo estatal. No les interesó la pérdida de la fuerza del PRI, el partido que durante muchos años les dio de comer, riqueza, emociones, satisfacciones, poder económico y político y otros beneficios y que por cuyos abusos tienen el desprecio del priismo tamaulipeco.

Se reconoce que en la integración de un Comité Directivo Estatal de un partido, tiene que haber acuerdos y consensos, es decir repartir el pastel como se dice, pero esto tiene que hacerlo con sangre nueva, con gente que se ponga la camiseta priista, con políticos honestos y con la vocación y convicción de atender las necesidades de la población en general.

Pero, no debe rodearse de las mismas personas que han descuartizado y saqueado al PRI, porque sería como tener al enemigo en casa, porque tienen el antecedente de ser aficionados a resolver intereses personales y de grupo para elevar su fortuna.

Es hora de que al PRI lo dirijan auténticos políticos, no aprendices o vividores de la fama de apellidos. En la actual dirigencia priista, sus integrantes son puros recomendados y lo más lamentables es que no sirven para nada y no lo pueden negar porque ahí están los resultados electorales que le dieron al PRI derrotas y derrotas y la posible pérdida de su registro.

Lo más probable es que se ejerza una detallada limpieza en el PRI tamaulipeco y a lo mejor muy pronto, no lo encabezarán caras nuevas, pero sí personas que tienen experiencia y capacidad para dirigir un partido y que podría recobrarle su fuerza y su fama de ganador.

Menciono lo anterior, ya que en próximos días se realizarán elecciones para designar al nuevo líder nacional del PRI y las fórmulas participantes han advertido que pondrán orden y que buscarán devolver la fuerza que durante muchos años tuvo el PRI. Algunos recorren el país, en busca del apoyo que los lleve al CEN del PRI.

Por ejemplo, los candidatos al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno (Alito)) y Carolina Viggiano, estarán en Tamaulipas el próximo 17 de julio, anunció el Coordinador y Enlace Político de la fórmula priista Enrique Cárdenas del Avellano, quien informó que la visita de los mencionados aspirantes es con la intención de reunirse con la militancia y buscar su apoyo para la elección del próximo 11 de agosto.

Dijo que visitarán varios municipios, donde se reunirán para sostener un diálogo con la base priista.

El ex alcalde victorense comentó que desde el pasado domingo la estructura de “Alito” y Carolina trabajan en los 12 principales municipios para despertar el ánimo y participación del priismo tamaulipeco.

Cambiando de tema, en este periodo vacacional de verano habrá guardias en las diversas dependencias del Gobierno de Tamaulipas, con el fin de mantener la atención de trámites en áreas como seguridad pública, la Oficina Fiscal, Protección Civil, Administración, entre otras.

Las vacaciones para los trabajadores estatales, comienza éste viernes 12 de julio y gozarán de este beneficio más de 15 mil burócratas del Gobierno del Estado. La secretaría de Administración del Gobierno Estatal, mediante oficio, dio la instrucción para que se establezcan guardias en cada una de las dependencias del 15 al 29 de julio que se reanuden labores.

La indicación es que se mantenga la atención de trámites y el oficio también ordena “parquear” los vehículos oficiales y que sólo podrán ser utilizados por el personal de guardia para asuntos laborales, en las dos semanas de asueto que tendrá la burocracia estatal.

Advierte que de ser sorprendido un empleado utilizando una unidad oficial en actividades de tipo familiar o en centros de recreación, será sancionado de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.

En otro asunto, el director Jurídico del Ayuntamiento de Madero, Alfredo Campos, a punto estuvo de ser golpeado por el regidor del PAN, Pablo Leal Zatarín, durante un intento de desalojo en una área pública invadida por una persona y que estorbaba a los peatones en la colonia Miramapolís, de esa urbe petrolera.

En el acto agresivo, también intervino de forma grosera y prepotente contra el Secretario del Ayuntamiento la edil panista Cristal González, quien con ademanes le aclaró al funcionario que era representante del pueblo. Sí es representante popular, pero no para proteger a quienes violan el marco normativo..

El regidor le gritó y levantó la mano para golpear al citado funcionario y de no ser por la intervención de otros funcionarios que intervinieron ya se estaría presentando en su contra la correspondiente denuncia penal por agresiones.

En el marco del acto agresivo, el Regidor prepotente exigió doble compensación, lo cual causó molestia entre los vecinos, quienes resaltaron que el tema económico es lo único que le interesa al panista. El alcalde Adríán Oseguera Kernion, lamentó el actuar del “representante del pueblo” y calificó la acción como algo político.

El dato: Para protestar contra la política que el Gobierno Federal aplica al campo, cientos de campesinos de la Confederación Nacional Campesina, amenazaron con bloquear carreteras, aeropuertos y puentes internacionales en Tamaulipas y otros estados del País. Si no atienden sus peticiones pronto realizarán esa medida de inconformidad.

