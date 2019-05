RESEÑA POLÍTICA

Juan R.de la Sota

La salida de Blanca Valles del SUTSPET

La presencia de Blanca Guadalupe Valles, en la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET), ya apesta, incómoda, molesta, fastidia, inconforma, agravia e insulta, por sus actos rateros, intimidatorios, antidemocráticos, de vandalismo y nepotismo, motivos por los cuales la base trabajadora sindical se prepara para impedir su reelección y acabar con su cacicazgo que ha mantenido humillados, desprotegidos, atemorizados y con salarios miserables a los agremiados

La aún lideresa de los trabajadores burócratas del Estado de Tamaulipas, Valles Rodríguez, apodada por algunos comunicadores como “La Chacala”, se cree la dueña de este sindicato y del dinero proveniente de los cuotas de los trabajadores, por lo que urge, primero se le aplique seria y profunda auditoría, al existir denuncias por incurrir en tráfico y venta de plazas para favorecer, sobretodo a familiares y que gastó dinero de los sindicalizados en la compra de bienes muebles e inmuebles, como vehículos lujosos, casas y ranchos.

El imperio de doña Blanca, muy pronto se desmoronará, porque no le otorgarán el voto para su reelección, debido a que los trabajadores están hartos y cansados de tantos abusos y pillerías de su líder, la cual durante años ha vivido con un montón de lujos y amasado una gran fortuna con el dinero de las cuotas de los servidores públicos, mismos que la repudian, detestan, vomitan, desprecian y hasta la sacan la vuelta por soberbia, altanera, prepotente, injusta, arbitraria, abusiva, corrupta y cacique.

Utiliza al SUTSPET a su antojo, como una empresa de su propiedad, ordena como si fuera capataz, actúa como patrón, no defiende los intereses de los trabajadores, gasta el dinero de las cuotas en buenas comidas, viajes, gasolina, en su imagen personal, en campañas políticas cuando ha sido candidata.

Lo más grave es que ha incurrido en tráfico de bases sindicales y la cancelación de muchas por venganzas y por así convenir a sus intereses, pero además de exigir cuotas, si n la anuencia de los empleados, para gastos funerarios y otros descuentos arbitrarios, dinero que jamás se ha destinado para beneficiar a los agremiados, por eso la conveniencia que auditen al SUTSPET; hay evidencias suficientes que ella y su equipo de barberos se han enriquecido ilegalmente con el dinero de las cuotas.

Los servidores públicos estatales han reaccionado y ya comenzaron a exigir justicia y la elección de un nuevo líder sindical, en aras de acabar con el cacicazgo y la corrupción practicada durante años por doña Blanca Valles Rodríguez, quien ha utilizado el poder sindical, para demás llegar a puestos de elección popular, ya que ha sido varias veces diputada local y lo cual le ha redituado buenas ganancias económicas.

Los trabajadores burócratas ya despertaron, ya reaccionaron, ya se “calentaron” y ya perdieron el miedo, saben que Valles Rodríguez, les hará lo que le hizo el aire a Benito Juárez, por lo que se están organizando para correrla del Sindicato.

Decenas de agremiados del SUTSPET, exigieron la salida de Blanca Valles, de la dirigencia de esa organización, la cual tiene casi 20 años al frente de la agrupación y nada ha hecho por la base trabajadora y solo se ha enriquecido con las cuotas del Sindicato.

El grupo de burócratas molestos e informes salieron a la calle y llamaron a los medios de comunicación para exigir públicamente la no reelección y por consecuencia la separación de la dirigencia sindical de Blanca Valles Rodríguez, con el fin de acabar con su cacicazgo y corrpción.

Dijeron que no permitirán una convocatoria “amañada” y entre las acciones para que esto suceda e impedir su imposición, destaca, como primer paso aplicar una resistencia pacífica.

Cabe mencionar que dicha organización está integrada por más de 13 mil 500 trabajadores de las diferentes dependencias gubernamentales en esta entidad y el que no está sujeto a una aportación para el sindicato, se la descuentan con inventos, como eso de la ayuda para gastos funerarios. Es mucho el dinero que entra al sindicato, por eso la ex diputada Valles goza de las cuotas dándose la gran vida en restaurantes, de compras y jugando en casinos de Estados Unidos y viajando a las mejores playas del país.

Acusan a Valles Rodríguez, de hacer del SUTSPET, una organización entreguista, sometida y agachona, al no ser un organismo de lucha no que defienda los derechos de sus agremiados. A Blanca Valles, le queda muy poco tiempo como dirigente, pues su periodo para el que fue reelecta concluye el año entrante. Se vaticina que en la próxima elección doña Blanca, no será candidata para la reelección y si se revela, sería candidata, pero a la fresca cárcel.

Así que si no quiere ser cliente del fresco bote, debería permitir llegue al democracia a ese sindicato y que sea sustituida por un líder que no sea ladrón y que sí defienda los verdaderos intereses y derechos de la clase trabajadora.

Cambiando de tema, otro que despide olor fétido por su deslealtad y traición a quienes muchos años le dieron de tragar, es el también cacique de la Federación de Trabajadores de Tamaulipas de la CTM, “La ardilla” Edmundo García Román, quien dejó la camiseta del PRI, para irse con candidatos de otro partido.

Aunque, el PRI o los priistas que lo hicieron gente y le dieron poder, no debería darle importancia a la traición del amargado e inútil de García Román, pues ya nadie lo sigue ni le hace caso, ya no representa a nadie y demostrado está que junta más una pelea de perros o un choque de bicicletas que su liderazgo, por lo que su presencia en otro partido no le sirve, dado que no genera votos, incluso hasta podría restarle sufragios a quienes apoye, por lo ue es un “chico” incómodo y las puertas deberían ser cerradas para este nefasto individuo, el cual en lugar de ayudar, estorba.

Busca poder en otro partido y con otros candidatos, para lograr protección y evadir posibles denuncias penales por robo de las cuotas.

Los obreros cetemistas, debería llamar de inmediato a elecciones, para nombrar a un nuevo líder, porque “La Ardilla”, García Román, andará muy ocupado apoyando a varias candidatos a diputados locales de la zona sur del Estado.

La dirigencia nacional de la CTM, debería explicar si dio línea a Edmundo García Román, para apoyar a candidatos que no son del PRI y si ya se alineó con otro partido, pues la CTM, durante años ha sido una organización filial dell Revolucionario Institucional, de donde han surgido gran cantidad de representantes populares cetemistas.

La auditoria al Sindicatos cetemista encabezado por García Román, también debería llegar, pues este sujeto cuenta con una gran fortuna económica, es un nuevo rico y no cuenta con pruebas que acrediten la legal procedencia de ese dinero, bienes muebles e inmuebles.

En otro asunto, existe presunta irresponsabilidad entre elementos de la delegación de la Cruz Roja de esta ciudad, pues algunos ciudadanos se quejan que han solicitado auxilio y resulta que no responden las llamadas telefónicas, considerando los inconformes que los socorristas, en lugar de estar alertas, se encuentran dormidos.

Pidieron a los directivos de esta institución, se aplique estricta vigilancia entre el personal médico y socorristas, debido a que, inclusive han ido a solicitar la ayuda médica hasta las instalaciones del edificio médico y las puertas están cerradas y todo el personal se encuentra dormido.

Es conveniente se les apliquen turnos cortos a cada socorrista y médicos, con el fin de que no se les haga muy cansado su responsabilidad y así puedan brindar oportuno y eficiente servicio a los cuidadnos que lo requieren.

El dato: Los dirigentes de Morena, deben entender que las elecciones se ganan con votos que se obtienen con propuestas claras, congruentes, serias y trabajo a favor de la gente, no con denuncias, quejas y acusaciones sin fundamento ni pruebas, como lo vienen practicando tanto líderes como candidatos morenistas, quienes con su campaña realizada desde sus casas, oficinas y alejados de la gente, sólo caminan hacia una contundente e inobjetable derrota electoral.

Correo: Jrdelasota@hotmail.com