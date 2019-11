DIALOGANDO

La SET y el SNTE entregaron equipos de cómputo.

Por Roberto Olvera Pérez

La Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregaron equipos de cómputo del Fideicomiso de Apoyo Tecnológico Educativo y de la Información para el Personal al Servicio de la Educación derivado del sorteo efectuado en la 18ª Reunión Ordinaria.

Se hizo entrega de 725 equipos de cómputo a personal docente, administrativo, de apoyo y asistencia, pertenecientes a educación básica y educación media superior y superior, lo que permitirá dispongan de apoyos tecnológicos para el fortalecimiento de su labor.

Cabe señalar que en total se entregarán 3 mil 500 equipos de cómputo a igual número de beneficiados, lo que representa una inversión de 34 millones 650 mil pesos.

Al hacer entrega de los equipos, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy en representación del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca destacó: “Sabemos que invertir en tecnología es necesario para mejorar el logro educativo en el Estado, esa ha sido la visión de nuestro Gobernador, quien a través del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 ha dispuesto impulsar la incorporación planificada de las tecnologías de acceso al conocimiento en el Sistema Educativo Estatal”.

“La inversión que hacemos es por la educación –añadió- porque el personal docente, administrativo, de apoyo y asistencia cuenten con mayor tecnología en su quehacer y recursos que les faciliten su labor, asimismo quiero agradecer a todo el personal beneficiado por estar siempre atentos porque nuestras niñas, niños y jóvenes reciban una mejor educación”.

El Titular de la SET acompañado del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez; mencionó: “Desde la Secretaría de Educación y desde el Gobierno del Estado tenemos muy claro que el acceso a la tecnología es un derecho por lo que tiene un papel cada vez más importante en el proceso de enseñanza, para el desarrollo personal y profesional de cada uno de ustedes”.

Y sin salirnos del tema educativo, en Tamaulipas se ha crecido en un trescientos por ciento la demanda de la prepa en línea que lleva a cabo la federación y que debido a la difusión que hace la Secretaria de Educación en el estado, es que se lleva esta alza, sin embargo ante la falta de pago a los asesores por parte del gobierno federal está en riesgo de que disminuya dicha matricula.

Miguel Efrén Tinoco Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, señaló que tienen conocimientos que la federación ha retenido el salario a los maestros que fungen como asesores de este método de enseñanza, que depende cien por ciento de México y el estado solo participa con la promoción.

En ese sentido dijo que la entidad ha realizado acciones de promoción que han permitido que la matricula en este programa se incremente, pero que podría verse afectado dicho método de enseñanza por la falta de pagos.

Destacó que el gobierno del estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, esta impulsando a manera alterna el programa de prepa abierta con que cuenta la Secretaria de Educación, así como bachilleratos en línea y la Universidad Politécnica cuenta con este mismo sistema, por lo que en estas estrategias se trabajaría de manera alterna a la prepa en línea en caso de verse afectada.

NOTAS CORTAS

1.- Con la finalidad de impulsar a los jóvenes a la inserción al campo laboral real para la obtención de mayores conocimientos y experiencia, la Secretaría de Educación de Tamaulipas en coordinación con la Secretaría del Trabajo invita a jóvenes del nivel de educación superior a trabajar medio tiempo.

Para lo anterior, consulta la lista de escuelas participantes en el Programa “Empleo de Medio Tiempo” y regístrate en el sitio:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/estudiante-tienes-interes-de-trabajar-medio-tiempo/

Los empleos de medio tiempo se refieren a una jornada reducida de 4-6 horas diarias, sin exceder 36 horas a la semana y será remunerado, para que los jóvenes estudiantes tengan la oportunidad de aportar al gasto familiar sin afectar su horario de estudio.

2.- Lo que circula por ahí. Sobre seguridad Alfonso Durazo Montaño, en su más reciente comparecencia ante el Senado de la República, no sabe “ni madres” y se lo digo yo que trabajó tres años y medio conmigo y luego me traicionó, declaró el ex presidente Vicente Fox Quezada, en entrevista ayer por la mañana con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula que trasmite 88.9 de FM la primera.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com