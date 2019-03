RESEÑA POLÍTICA

Juan R. de la Sota

La simulada democracia del Partido Morena

Los dirigentes, coordinadores, representantes, delegados y similares del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, han convertido a este instituto político en una empresa de socios ambiciosos y en una trinchera de amigos para a través de la antidemocracia, la imposición, el dedazo, el autoritarismo, la manipulación, la falsedad y la promesa incumplida acceder al poder público, lo que le derivará el retiro de simpatías, apoyos, militancia, votos y la derrota electoral el dos de junio.

La imposición invadió todo el cuerpo de Morena, al presentar sus dirigentes y delegados especiales del CEN de este partido una lista de precandidatos a diputados locales con personas complemente desconocidas, sin experiencia política, arraigo en su comunidad, popularidad y con una inadecuada preparación académica, lo cual le ha generado en su contra el malestar, inconformidad, el repudio, la división y huída de militancia, por estar en desacuerdo con esos actos antidemocráticos.

Las protestas y el desprecio de quienes simpatizan con el Partido Morena, habrán de incrementarse en próximos días contra sus dirigentes, que vienen manejando las siglas de este instituto a su antojo, conveniencia, interés y modo, con el fin de obtener beneficios políticos y económicos que les propicien poder y riqueza en dinero.

Morena enfrentará muchas adversidades, por lo pésimo que está siendo conducido, pero sobretodo por las imposiciones de candidaturas, factor que repudia, detesta, rechaza y odia la militancia morenista, pues los espacios de representación popular los están cediendo a los amigos, a los compadres, a los familiares y hasta para agradecer favores sentimentales, cuyas acciones tendrán sus repercusiones con la pérdida del sufragio en la elección del próximo 2 de junio.

Eso sucederá, porque la lista de precandidatos impuestos, no será modificada y jugarán electoralmente los que ya fueron designados. Con procesos de selección antidemocráticos Morena y sus manejadores, no ganarán la mayoría en el Congreso de Tamaulipas, así puedan hacer mil llamados a la unidad, como lo está haciendo el delegado electoral de ese partido en esta entidad, Marcos Cruz Martínez, quien es un individuo falso, desorganizado y que no está cumpliendo con la encomienda, pues ha generado el divisionismo, la desunión y la inconformidad, por sus actos perversos y traidores.

Por el proceso de selección de candidatos se han registrado conflictos entre militantes y simpatizantes de Morena en la mayoría de los municipios de Tamaulipas, pues don Marcos y otros delegadillos, no tuvieron la capacidad para consensar, lograr acuerdos y la unidad, porque en lugar de trabajar por el bien del partido, actúan para satisfacer asuntos personales y de grupo. Privilegiaron una simulada democracia que les está causando muchos problemas.

Ya es tarde para que Cruz Martínez, llame a la unidad en aras de triunfar y tener mayoría en el Congreso, pues ya la militancia anda bastante molesta y enojada, misma que prepara las manifestaciones para exigir el cambio de precandidatos.

Dijo Marcos que las candidaturas a las diputaciones ya están definidas y que no habrá ningún cambio a pesar de las impugnaciones. Con esto deja claro que no habrá cambio de precandidatos, proteste quien proteste.

Esa es la política del partido Morena, eso es una muestra del cambio que ofrece la Cuarta Transformación, esa es la nueva forma de hacer política y ello no es otra cosa que las mismas prácticas de otros partidos que han estado en el poder y que han ofrecido antidemocracia y equivocadas políticas públicas que han impedido el avanece democrático, el desarrollo y bienestar de las comunidades.

Morena tiene candidatos pésimos, mal trabajo gubernamental y está alejado de la gente, por lo que perderá la elección en la mayoría de los distritos electorales.

Por cierto, en las elecciones del 2 de junio los partidos políticos jugarán para ganar las 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 por la de representación proporcional, para integrar 36 legisladores el próximo Congreso de Tamaulipas.

A finales de este mes se entregarán las solicitudes de registro y sustitución de candidatos para la elección de diputados. El 1 de abril, el Instituto Electoral de Tamaulipas, realizará la aprobación de registro de candidatos a integrantes de las fórmulas de diputados.

Cambiando de tema, el que está siendo investigado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), es el ex presidente municipal de Madero, Andrés Zorrilla Moreno, al detectarle irregularidades en la compra de unas palmeras. Si amplían la indagación, le encontrarían un montón de anomalías en diversas compras y pagos, como por ejemplo en la ejecución de obra pública, compra de mobiliario, comprobación de viáticos.

También encontraría saqueo de bienes muebles del Ayuntamiento, distribución indebida e irregular de gasolina, de compensaciones e incumplimiento de pago a proveedores. O sea que detectaría suficientes pruebas para procesarlo penalmente y llevarlo a la fresca cárcel, donde pagaría todas sus arbitrariedades, ilícitos y humillaciones que hizo contra la sociedad.

Resulta que la ASE investiga la compra de 300 palmeras que realizó la administración del repudiado y altanero Zorrilla Moreno, al no ser las adecuadas para instalarse en el camellón central de la Playa Miramar. No son aptas para el clima y ello provocó se secarán y se cayeran. Se revisa su origen y costo.

El Congreso del Estado deberá revisar detalladamente las cuentas públicas del ex alcalde panista Andrés Zorrilla, para comprobar si gastó correctamente el dinero del presupuesto, pues ha sido acusado de haber cometido múltiples ilegalidades en el desempeño de sus funciones y justo es que se le investigue y de ser responsable se le inicie proceso penal y se le encarcele.

En otro asunto, ya son gran cantidad de accidentes automovilísticos los que se han registrado y provocado la muerte de muchas personas en la carretera “Rumbo Nuevo”, por lo que es necesario se eleven las medidas de seguridad en esa zona, con vigilancia policial y señalización.

Es una vía de comunicación en la que no se respetan los límites de velocidad, principalmente por parte de los conductores de camiones de carga, quienes deberían ser sometidos a constantes revisiones para prevenir que manejen en estado de ebriedad y bajo los influjos de alguna droga, así como desvelados, pues esto puede ser la causa de los choques y volcaduras.

Los elementos de seguridad competentes debería ejercer constante y estrictas medidas de seguridad para evitar se registren esos sucesos lamentables, los cuales han causado la muerte de varias personas y dejado a hijos sin padres.

Además, es conveniente se revise su construcción para prevenir el desprendimiento de grandes rocas o piedras que podría golpear los vehículos y causar hachos lamentables.

Es necesario el funcionamiento de un operativo de seguridad en esa vía de comunicación, con el objeto de exhortar a los conductores de todo tipo de vehículos a manejar con precaución y respetar el reglamento de vialidad, pero además para multar a quien viole las disposiciones del mismo, pues solo así se logrará disminuir los accidentes en ese tramo carretero.

El dato: Disminuirá mucho la producción de diversos alimentos en el campo tamaulipeco, por la negativa política aplicada para este sector por parte del Gobierno Federal. Unos 23 mil agricultores tamaulipecos son los afectados por los recortes al presupuesto destinado al campo y el retraso en los programas de apoyo, aseguró el Presidente de la Federación de Pequeños Propietarios Rurales, Eduardo Espronceda Galindo.

Correo: jrdelasota@hotmail.com