POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GLZ.

LA SOSPECHOSA CUENTA “FALSA” DE PEDRO LUIS RAMÍREZ

Desde hace casi un mes comenzó su existencia en las redes.

Apareció en las páginas de Facebook relacionadas a temas sindicales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ellas colgaba mensajes intimidatorios en contra de sus críticos y solía llamar con cierta familiaridad a trabajadores, conocía específicamente su área de trabajo y hasta en algunos casos sabía sus “apodos”.

La cuenta de “Pedro Luis Ramírez Perales” el supuesto Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Tamaulipas, sigue interactuando como si nada, y ahora sus participaciones incluyen amenazas veladas en contra de comunicadores y rivales políticos.

Dicen los entusiastas adoradores de Pedro Luis, que la cuenta es falsa, que de ninguna manera su líder moral se tomaría el tiempo para interactuar en las redes sociales. Es quizá una respuesta razonable, pero es lamentable que el propio Pedro Luis –o quien le maneja sus cuentas de Facebook- no haya reportado la suplantación de identidad, para que elimine ese perfil.

Creo que el propio Pedro y sus allegados están disfrutando de las amenazas que desde esa cuenta están lanzando en contra de sus adversarios, porque ya se tardaron mucho en actuar contra quien está haciéndose pasar por el diputado local con licencia…o es real esa cuenta o están consintiendo las injurias y las amenazas que desde la cuenta de “Pedro Luis Ramírez Perales” se están enviando.

Jesús Barajas, es un comerciante mantense que ha sido víctima de mensajes intimidatorios por parte de “Pedro Luis Ramírez Perales” en contra de su persona y su familia. Jesús ha denunciado en su cuenta de Facebook que Pedro Luis lo traicionó tras apoyarlo en especie y con recursos para la campaña.

“Desconozco si sea falsa o no esa página de Facebook, lo que es cierto, es que lleva el nombre de Pedro Luis Ramírez Perales y es muy sospechoso que el médico no la haya reportado cuando desde su aparición se ha dedicado a lanzar amenazas de muerte. Si mucho le preocupara ya hubiera denunciado esa cuenta para que la dieran de baja, pero parece que no les importa y con ello están consintiendo todo lo que hace”.

Nadie en el equipo de Pedro Luis ha movido un dedo para que esa cuenta sea eliminada a la de ya.

PD: Anoche pude entrevistar al Químico Arturo Gómez, quien contendiera por la dirigencia sindical del IMSS en Tamaulipas y me asegura que sigue luchando para que se le reconozca como secretario de la sección X.

“Estamos en proceso legal en el que voy con todo y la junta de conciliación es finalmente quien decide. Existe una posibilidad remota de que se repita el congreso, pero con los delegados electos, y esto me favorece ya que quedarían eliminados los seccionales, es decir los que estaban en la estructura sindical”, dijo vía telefónica.

El asunto es poco claro, para Pedro Luis Ramírez.

SE FUE ENOJADO

Algo no le gustó al Director General del Conalep en Tamaulipas, Agustín de la Huerta.

Estuvo muy a disgusto a su paso por la ciudad. Tan pronto terminó el evento en el Conalep Mante, procedió a marcharse a paso veloz sin detenerse a responder las preguntas de los reporteros.

Ni adiós dijo.

MAL Y DE MALAS LE VA A VICTORIA

El alcalde ciudad Victoria dice que no va a las mesas de seguridad.

Hay que darle una leída a la columna de ayer de Héctor de Mauleón, para darnos cuenta de la situación tan preocupante que priva en la capital de Tamaulipas. Lejos de involucrarse en el tema para establecer un trabajo en conjunto con el gobierno federal y estatal, el alcalde Xicoténcatl González Uresti, dice que no irá a esas reuniones.

El alcalde se está llevando al baile a sus ciudadanos en temas como servicios públicos, vialidad y, sobre todo, en materia de seguridad, todo por mero capricho. En Gobierno suenan los lamentos por las actitudes del presidente municipal panista…nadie quiere cargar con la responsabilidad de haberlo llevarlo a la posición tan importante en la que está.