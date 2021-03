Tendencias

Oscar Contreras

La Suprema Corte tiene la última palabra

La decisión que tomaron los legisladores de Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados a nadie sorprendió en Tamaulipas, nunca han apoyado su desarrollo y futuro, pero ahora lo hacen actuando arbitrariamente contra su soberanía e independencia y aunque no está dicha la última palabra, porque será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien lo haga, esto es un ejemplo del porqué nadie debe votar por los candidatos de MORENA y su aliados en la próxima elección.

Y es que si los diputados de AMLO cometieron en esta ocasión este abuso legislativo, es muy seguro que continúen con otros estados para que López Obrador consolide su poder absoluto y satisfaga su sed de venganza contra los gobernadores que no apoyan su proyecto de nación o mejor dicho su presidencia imperial la cual es muy parecida a una dictadura.

Sin embargo, aún queda pendiente conocer la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia y si decide darle la razón a la Cámara de Diputados, estos dos poderes federales no estarán respetando la división de poderes y la soberanía de los estados lo cual rompe con el pacto federal y esto es muy grave, porque el país estaría entrando a una etapa que los mexicanos ya hemos superado, pero con AMLO estamos volviendo.

Si el gobierno de López Obrador aprende al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca antes o después de las elecciones o al terminar su sexenio, no conseguirá el respaldo de los tamaulipecos a su proyecto, o mejor dicho, a los candidatos de MORENA porque están divididos y los invade la vulgar ambición de llegar al poder para hacer lo mismo que AMLO hace en el estado: nada.

Por otra parte, el caso de Cabeza a los tamaulipecos ni los beneficia ni los perjudica, y lo único que busca López Obrador es enviar un mensaje a los demás gobernantes para que se alineen a sus deseos y no se opongan a su mandato, porque los quiere sumisos y obedientes como se comportan sus diputados en la Cámara.

De tal manera que al tabasqueño lo único que le importa de México es el sureste y mantener sus proyectos como la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto Santa Lucía, así lo ha dicho y demostrado en lo que va de su sexenio, pero esto no le afecta solo a Tamaulipas sino a los demás estados que aportan sus impuestos para mantener sus proyectos y en reciprocidad no reciben recursos para consolidar su crecimiento económico.

En fin, ojalá que los ciudadanos puedan observar con toda claridad lo que está sucediendo, por un lado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca está enfrentando las denuncias que le han hecho y Andrés Manuel López Obrador se está aprovechando de la situación, para pisotear la soberanía, la división de poderes y la democracia de Tamaulipas y esto, nos conduce hacia un gobierno centralista y dictatorial.

De salida. Esperamos que las impugnaciones que recibirán los candidatos de MORENA en Tamaulipas no digan que son parte del complot que supuestamente existe para que este partido gane la mayoría en la Cámara de Diputados. Y es que el diputado Erasmo González Robledo será impugnado por los morenistas de ciudad Madero, ya que saben que se registró para ser candidato plurinominal cuando está impedido, ya que en su caso debe salir al escenario a ganarse el voto de manera directa, pero es casi seguro que no lo haga porque sabe que no ganará y esto puede dejarlo fuera del poder legislativo federal y tendrá que abandonar su carrera política. ¿O no?… ya lo veremos.