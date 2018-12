AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La última esperanza

La UAT y sus posadas

Mateo, un alcalde de trabajo y resultados

“La esperanza es lo último que muere”. Ciertamente para muchos la anterior frase está muy trillada, pero en realidad se trata de una gran verdad; sé que existen personas que al igual que este escribano, a los que la esperanza, es precisamente lo que nos da fuerza para salir adelante ante cualquier acontecimiento inesperado, para vencer todos los desafíos y retos que se nos presentan en la vida. La esperanza muere al último: es lo que nos impulsa a creer que lo que deseamos y queremos para nuestro bien es posible.

Desde muy pequeño, y gracias al impulso de personas que te muestran cariño cuando compites en alguna actividad o cuando participas en alguna acción que represente retos y desafíos nunca faltaron los bueno ánimos y aprendí que, sin la esperanza muchas de las cosas que nos suceden no tienen sentido y nos llevan al fracaso cuando todo parece terminar, cuando los pronósticos de que nada sale bien parecen ser los más oscuros, los definitivos y más cuando te dicen que no hay nada que hacer.

En una buena mayoría de vivencias y casos que se me han presentado he comprobado que la esperanza es lo que da sentido a todo lo que se nos presenta y nos impulsa a realizar nuestros sueños, nuestros proyectos.

Le faltan poco menos de 20 días a este año 2018, año que cuando inició los pronósticos de especialistas en temas económicos y de seguridad anticipaban que sería un año muy difícil, y sí, así lo ha sido.

Lo económico y la seguridad sin duda, han sido de los temas que más han preocupado no solamente a los inversionistas sino también a una mayoría de ciudadanos que sufren las consecuencias negativas en estos dos puntos.

Otras situaciones preocupantes han sido la corrupción y la impunidad, cuyo compromiso de un nuevo gobierno de izquierda que se eligió apenas en julio pasado ha sido combatirlos afondo.

De hecho, se cumplen apenas las primeras dos semanas en que el político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tomó las riendas del país, cuyo portafolio está repleto de demandas, peticiones y exigencias de más de 30 millones de ciudadanos que votaron por su proyecto y que de verdad, anhelan un cambio en el gobierno, así como en las instituciones y hasta en los partidos políticos plagados de vividores, oportunistas y mercenarios políticos que sin descaro alguno buscan cobijo en MORENA, organización que llegó a la presidencia de la República al ahora mandatario nacional.

Combate a la corrupción y a la impunidad, empleos, inversiones, verdaderos apoyos a las familias del medio rural y a todo tipo de emprendedores, apoyos educativos que verdaderamente lleguen a los estudiantes, así como apoyos sociales que lleguen sin lucro político a quienes más los necesitan.

Una buena mayoría de la sociedad mexicana quiere ver dinero en sus bolsillos y un país con seguridad y paz social, quieren un país incluyente y en constante desarrollo.

Organizaciones como la llamada Alianza por México- han exigido resultados en apenas dos semanas de instalado al nuevo gobierno Federal.

Señalan que el asistencialismo, populismo y socialismo que ha propuesto AMLO, no ha funcionado a nivel mundial.

De tal modo, que el compromiso del Gobierno Federal que tiene con los mexicanos es muy grande; es cierto, hay muchas cosas positivas que se están haciendo, noto es negativo, pero ante esta gran montaña no sé ven.

Sin embargo, la esperanza de que a nuestro país le vaya bien en este sexenio permanece latente. Hay fe de que AMLO realmente haga bien las cosas y genere un verdadero bienestar en todos los sentidos para todos y no para unos cuantos como acostumbraba el viejo régimen.

Somos 120 millones de mexicanos los que estamos en sus manos, y una gran parte no pierde la esperanza de que sucedan cosas buenas, y más aún cuando el propio presidente ha dicho que no nos va a fallar, pero otros tantos seguramente dirán- cuántas veces no hemos escuchado eso y nos fallan. El deseo generalizado es que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos irá mejor a todos. No perdamos la fe y la esperanza para el 2019.

En cuanto hace al gobierno local que encabeza JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, lo que podemos destacar hasta ahora, es su constante trabajo, junto con su equipo de colaboradores de los diferentes departamentos y direcciones del Municipio, así como del Sistema DIF que preside su esposa CORAL FENTANES MAYORGA en beneficio de El Mante.

Más allá de días de asueto y de los fines de semana, observamos que las labores, los programas y las acciones ya se reflejan gracias a la atención oportuna que se otorga a las peticiones ciudadanas día con día.

En la primera semana de enero de 2019, el gobierno de MATEO VÁZQUEZ estará cumpliendo los primeros 100 días de su administración, donde se pueden destacar la serie de acciones que se emprendieron desde el inicio no solamente para mejorar el aspecto de esta cañera ciudad sino también para desarrollar intenso trabajo de servicios públicos básicos y la serie de apoyos que se han entregado de parte del Sistema DIF, así como de la dirección de Bienestar Social a cargo del Arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ.

Es un trabajo en equipo que empieza a dar los primeros resultados, donde el compromiso ha sido la de impulsar servicios eficientes, acciones sociales y obras para elevar la calidad de vida de todas las familias de El Mante y en esa política es en la que se han mantenido hasta el momento, independientemente de horarios y calendarios.

De la misma manera, es de destacar el mantenimiento en sitios públicos y de esparcimiento familiar, así como en caminos rurales, calles, avenidas y camellones, lo que además permite ofrecer una imagen más limpia y ordenada, donde de igual forma darle mantenimiento al alumbrado público tanto en la zona urbana como en la zona rural han sido acciones cumplidas por el actual gobierno del cambio verdadero como parte de los compromisos pactados con familias de la urbe cañera.

Mencionamos también que dentro de la administración municipal de MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS existe una evaluación permanente en cada una de las áreas y direcciones que conforman el gobierno local, con el único fin de dar seguimiento a los programas y de verificar que las metas y los objetivos se cumplan de acuerdo a la planeación establecida, donde por cierto tiene mucha participación el Secretario del Ayuntamiento MIGUEL ÁNGEL CAMERO SANDOVAL, el área de Contraloría y Tesorería Municipal.

Y en cuanto hace precisamente a las finanzas del Ayuntamiento, a cargo de la contadora RUTH ARCELIA TORRES MADRIGAL no se han dejado de hacer los esfuerzos necesarios y de aplicar la política de austeridad, además de dar puntual cumplimiento a sueldos, prestaciones y otros beneficios de los trabajadores y servidores públicos, tanto de confianza como del sindicato.

Pasando a otros temas, les comentamos que el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ encabezó este miércoles los festejos prenavideños con personal docente y trabajadores sindicalizados de ciudad Mante, donde se hizo acompañar de su esposa la Maestra, MARÍA CRISTINA CANALES REYNA, siendo recibidos por los directivos tanto de la Unidad Académica Mante Multidisciplinaria (UAMM), a cargo del Ingeniero CÉSAR CRUZ TREJO y JULIO SHAWER, director de la preparatoria Mante.

Dichos festejos navideños se realizaron en Hobby Gran Salón por la mañana y tarde, tanto con los miembros del Sindicato Único de Trabajadores (SUTUAT) y personal docente de la UAMM y Preparatoria Mante en un ambiente de armonía y unidad.

El Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ expresó sus congratulaciones a los profesores y trabajadores de la UAMM y de la Preparatoria Mante con motivo de las fiestas navideñas y por el año que concluye, tras agregar que: “lo más importante es que estemos reunidos, que la pasemos todos bien, y que ustedes con sus familias tengan este fin de año en estas fiestas tradicionales navideñas muy mexicanas, la oportunidad de reflexionar y seguir pensando en qué hacer para ser mejores”.

En ambos eventos, se ofreció primeramente un almuerzo a los trabajadores sindicalizados de la UAT, y más tarde una comida a maestros de la Máxima Casa de Estudios, donde no pudo faltar la tradicional rifa de regalos y un programa artístico, resaltando el Rector su reconocimiento a los trabajadores y maestros porque con su importante labor contribuyen a hacer más grande a la Universidad.

