La venganza

En el momento más convulsivo de la humanidad por los más de 800 mil fallecidos a causa del Coronavirus. La energía mundial fue paralizante cuando Warner Bros, trajo al presente a Kurt Cobain (1967-1994) de la mano de Robert Pattinson, el nuevo Batman; en la revelación de las primeras escenas del hombre murciélago del futuro.

El Covid-19, como nada y como nadie, centró la vida de los seres humanos en el uso y manejo de las tecnologías, y la ciudad norteamericana de Seattle precisamente alberga una gran industria tecnológica. Las empresas internacionales y más reconocidas en el mundo como Amazon y Microsoft, tienen sus oficinas centrales en la ciudad más grande del estado de Washington.

En dicha ciudad gringa gobernada por los demócratas de Joe Biden, surgió el género musical Grunge, también identificado por los estudiosos de la música como el “sonido de Seattle”. Su máximo embajador y exponente mundial fue Nirvana, una banda liderada por Kurt Cobain, quien a finales de la década de los 80, con sus letras un tanto apáticas y depresivas, emitieron sonidos rudos y distorsionados para salir de Seattle y ser escuchados en todo el mundo.

“Soy la venganza”, dice Batman, en un momento del tráiler presentado este fin de semana, en el DC FanDome; las imágenes de la película son musicalizadas con la canción Something in the Way, de Nirvana, y es la última del disco Nervemind, lanzado en 1991. Su letra es deprimente, detalla la vida solitaria de un hombre que vive en el subterráneo hidráulico entre diversos animales, es decir, en la podredumbre.

La referida y tan esperada película el director Matt Reeves, prevista para el octubre de 2021, no mostrará los orígenes del mejor personaje de todos los cómics, sino que reflejará a un Bruce Wayne ya encumbrado en su alter ego de hombre murciélago «cometiendo errores, creciendo, cayendo y siendo un héroe» desde una perspectiva «humana», algo que el actual presidente de nuestro vecino del norte, parece haberse olvidado de hacer, probablemente, esté bajo los efectos del espantapájaros y sus terribles alucinógenos. ¿Se librará de ello de cara a la elección?

