Juan R. de la Sota

La visita de AMLO a Tamaulipas y “las novias de rancho”

Por enésima ocasión, se anuncia de manera extraoficial la visita a Tamaulipas, del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y ahora los chismosos aseguran que estará este fin de semana en los municipios de Tula, San Carlos, Soto la Marina e Hidalgo.

Ello, para conocer el estado que guardan las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esas regiones. Veremos, si no deja a los tamaulipecos como las novias de rancho: “vestidos y alborotados”, como lo hizo con los estudiantes del CBTS 119 de Ciudad Victoria y a mucha gente que abarrotaron lugares aledaños a la institución educativa.

Por cierto, los alumnos de ese plantel se decepcionaron de la Cuarta Transformación (CT) y de quien la encabeza (Andrés Manuel López Obrador), ante su ilusión de plantearle sus necesidades y problemas y además porque consideraron serían privilegiados por la distinción de su asistencia y conocer de cerquita a un mandatario nacional.

Reitero, de acuerdo a información extraoficial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, trabajará en una gira para constatar las condiciones en que se encuentran los mencionados hospitales y evaluar desde esos municipios cómo se halla el Estado en materia de salud.

Según el programa, el sábado 7, el Presidente llegará a las 11:30 horas a Tula, para constatar las condiciones y funcionamiento de la clínica del IMSS de ese municipio, conocido como “Pueblo Mágico” , concluyendo sus actividades a las 13:30 horas.

Al término de ese evento, de inmediato se trasladará al Municipio de Hidalgo, para asistir a las 17:30 la clínica del IMSS de ese poblado. Terminará su agenda de trabajo a las 19:30 horas.

Se desconoce dónde pernoctará el Presidente y su equipo de colaboradores, pero seguramente sobrarán invitaciones de esos empresarios y políticos sin chamba que le ofrecerá su casa o en su caso otro lujoso lugar donde pase la noche.

El domingo 8 visitará a las 9:30 horas la Clínica del IMSS del municipio de San Carlos, terminando su agenda de actividades a l.as 11:30 horas en este lugar. El Presidente ha reiterado que no necesita seguridad, que el pueblo lo cuida y lo protege.

Hidalgo y San Carlos, son considerados algunos de los municipios con mayores problemas de inseguridad y como “hasta la sombra espanta”, seguramente en esa gira saldrán a relucir las mentiras del Presidente, porque de que hará uso de seguridad lo hará, por recomendación, sugerencia o decisión propia. Le impondrán elementos de seguridad, estará abarrotado de policías, pero si rechaza la protección, será merecedor a unos cuantos aplausos por su expresión de valentía.

El último evento de su gira, lo tendrá a las 13:30 en el municipio de Soto la Marina, donde también visitará la clínica del IMSS. Terminará su chamba en Tamaulipas a las 15:30 horas en ese mismo municipio.

El presidente AMLO, debe venir a Tamaulipas con toda seriedad, determinante, activo y decisivo en ayudar a los tamaulipecos, porque tiene olvidada a toda la población de esta entidad federativa. Se esperan del Presidente anuncios de beneficio colectivo en materia de salud, empleo, presupuesto gubernamental, educación y combate a la pobreza y marginación, pero sobre todo en aspectos de seguridad, pues la sociedad exige eficiente protección policiaca, procuración e impartición de justicia.

También se espera que haga anuncios, en lo relativo a entregar al Gobierno del Estado, los recursos económicos que le pertenecen, que no ponga trabas, obstáculos ni venganzas políticas, para entregarlos. Hay quejas en el sentido de que funcionarios del Gobierno Federal no han cumplido con asignarle, darle o entregarle el dinero que le corresponde a Tamaulipas, para invertirlos en acciones de beneficio social, sobretodo en el ramo de la salud, educación y seguridad pública.

Los tamaulipecos ya no quieren del Presidente discursos falsos, demagogos, simulados, invadidos de ideologías, promesas y con un montón de ilusiones, la gente quiere resultados, porque venir a decir lo que piensa hacer, los proyectos que tiene y repetir los mismos discursos mentirosos que ha venido emitiendo en otros Estados, no tiene caso, pues no resuelve los problemas de una sociedad tamaulipeca que tiene sed de justicia y de protección policiaca, pero principalmente de que se le atiendan sus demandas para mejorar sus condiciones de vida, porque en estos momentos no tiene ni tan siquiera para mal comer, por la equivocada política económica nacional.

La ciudadanía de Tamaulipas, quiere resultados, ya no acepta escuchar de su Presidente que va a combatir la corrupción y la impunidad, que llevará a la cárcel a los corruptos y a los de la mafia del poder, la gente exige alternativas para ganar dinero y poder sobrevivir. En estos momentos no las tiene y se sume más en la pobreza.

El presidente le sigue mintiendo a un pueblo agraviado por falsos políticos, no le ha cumplido sus compromisos a los mexicanos, se mantienen los mimos problemas de inseguridad, las cifras de homicidios se ha incrementado, el campo sigue abandonado.

Los empresarios están abandonados, la inseguridad es alarmante, la pobreza aumenta cada día, la impunidad está viva, la corrupción aún persiste en las instituciones públicas federales, los ricos siguen favorecidos y los pobres se están muriendo de hambre por las enfermedades, porque por la mala política económica la comida es muy cara y la medicina es inalcanzable para los enfermos.

Cambiando de tema, ya es depresión tropical el ciclón que se ubica frente a las costas de Tamaulipas. Podría convertirse en tormenta tropical este miércoles, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Cada vez más se acerca las costas del Estado y se ubica a 295 kilómetros al este de la Playa “La Pesca”, en Soto la Marina, Tamaulipas, asó como a 345 kilómetros al este noreste del municipio de Tampico.

Por parte de las autoridades se mantiene vigilancia permanente por el efecto que pudiese registrar el fenómeno meteorológico desde Barra El Mezquital, hasta “La Pesca”. Se podría convertir en tormenta tropical entre las 7 y las ocho de la noche y se ubicaría para esa hora a solo 25 kilómetros al sur sureste de Boca de Catán, Tamaulipas y a 40 Kilómetros al nor-noreste de “La Pesca” considerando que tocaría tierra durante la noche.

Podría registrar vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 kilómetros por hora, por lo que las Unidades de Protección Civil de todo el Estado y las autoridades federales correspondientes ya debería estar preparadas para brindarle el auxilio a la población que lo requiera.

En otro asunto, las autoridades del Municipio de San Fernando andan bastante estrictos y sancionadores, en eras de proteger el medio ambiente.

Y qué bueno, pues proteger el medio ambiente, es cuidar la salud de la población.

El ayuntamiento de San Fernando, advirtió que las personas que sean sorprendidas quemando basura en predios baldíos y enmontados serán retenidos y se les aplicará una sanción económica, ya que este tipo de acciones han generado la propagación de incendios forestales en distintos sectores de esa localidad.

Y es que en los últimos días personal de Protección Civil y Bomberos han atendido decenas de incendios forestales, donde el fuego ha devorado amplias superficies de maleza y se han registrado al menos 20 en terrenos enmontados ubicados en la cabecera municipal, a causa de personas que no tienen conciencia de lo que pueda provocar el fuego.

Contra ello se actuará a través de policías, quienes mediante las cámaras de video vigilancia bucarán y procederán a la detención de los infractores de la ley.

El dato: Las autoridades de los tres niveles de Gobierno, bueno si el Gobierno Federal de AMLO quiere, debería conjuntar más los esfuerzos para proteger y auxiliar a la población tamaulipeca ante el ingreso de la tormenta tropical “Fernand”. Digo si el Gobierno Federal quiere coordinarse con otras autoridades, pues ya ven que asegura que todo lo resuelve, todo atiende y realmente no hace nada, por ello a Andrés Manuel López Obrador y su pandilla ya les crece más la nariz que a don Pinocho, ya que resultaron bastante mentirosillos los de la Cuarta Transformación.

