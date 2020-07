AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La visita de AMLO a Washington

Alcaldesa deja sin agua a familias

Investigan a ex director de ITAVU

Ciertamente, el mandatario de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (mejor conocido como AMLO o cabecita de algodón) emprendió la tarde del pasado martes 7 de julio un viaje a Washington, D.C. para reunirse con su homólogo estadounidense, DONALD TRUMP.

Se trata del primer viaje de AMLO al extranjero en calidad de presidente y sí, lo hizo; se fue nada más y nada menos que en un vuelo comercial de una aerolínea estadounidense y en plena pandemia del coronavirus, aunque claro fue necesario el uso de cubrebocas y el respeto a las medidas sanitarias implementadas en el vecino país.

El viaje del Presidente LÓPEZ OBRADOR ocurrió horas después de que DONALD TRUMP publicara varios tuits mostrándose orgulloso de los avances del muro fronterizo. De hecho el Presidente de EU le agradeció que le cuide hasta con más de 28 mil soldados mexicanos la franja fronteriza con Guatemala para que no se crucen los centroamericanos.

TRUM, se refirió a AMLO como un “buen tipo”, y ya después en el primer encuentro oficial entre estos dos mandatarios, donde se puso en marcha de forma oficial el Nuevo Tratado de Libre Comercio entre México- Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, el mandatario de Estados Unidos se refirió a AMLO como un “buen negociador”, reunión en la que por cierto no se cumplieron los malos augurios de los enemigos de la 4T- que esperaban “tiro” entre ambos políticos.

Y es que no solamente en el ámbito político nacional sino también, incluso en la Casa Blanca, entre los paisanos y acá del otro lado, había tensión por el encuentro del que se esperaba salieran chispas de ambas partes, pero no fue así, el tema migratorio no fue el interés, pero sí, lo relacionado al Tratado de Libre Comercio y otros temas que se trataron en privado de forma cuidadosa.

Lo que hubo entre TRUMP y AMLO fueron lanzamientos de elogios mutuos, con el agregado de que el todopoderoso Presidente de los Estados Unidos tuvo que reconocer que los mexicanos, prácticamente somos unos chingones, trabajadores y productivos.

No sabemos dónde se metieron toda la tensión histórica o los asuntos personales ni si quiera aquellos discursos de odio y amenazantes de que ambos se dirían sus verdades, pero lo que sí, es que el encuentro TRUMP- AMLO vino a caerles como anillo al dedo a estos dos polémicos políticos.

TRUM hizo quedar muy bien a AMLO, y el presidente mexicano, finalmente se portó a la altura en todo lo relacionado a su visita a Washington, D.C. donde estamos seguros que mucho tuvieron que ver para que esta reunión de relación bilateral fuera cordial y no un encuentro de dimes y diretes ni de reproches personales; el Canciller, MARCELO LUIS EBRARD CASAUBÓN, la Embajadora, MARTHA BÁRCENA COQUI, el Director para América del Norte de la Cancillería, ROBERTO VELASCO ÁLVAREZ y la hija del Presidente TRUMP, IVANA MARIE IVANKA TRUMP, quien por cierto adora el territorio mexicano.

Pero obviamente habrá a quienes no les gustó la forma tan blandita con la cual se condujo el Presidente AMLO, ni tampoco TRUMP.

Sólo ellos y sus asesores saben el por qué prefirieron guardar sus “armas”, sus discursos de odio que anteriormente los caracterizó. Los dos prefirieron los elogios.

Son inteligentes, pues saben que ambos se necesitan, TRUMP quiere que le arrimen los votos mexicanos en Estados Unidos, y AMLO lo quiere como su aliado, llevar la fiesta en paz para consolidar su gobierno.

Por el momento, lo que ambos buscan es beneficiarse mutuamente con sus respectivos proyectos políticos, dejando a un lado cualquier diferencia de tipo personal.

Insistimos, el tema migratorio o lo relacionado al trato indigno que el gobierno de TRUMP les da allá a nuestro paisanos no fueron temas prioritarios. Acá en México, por lo pronto la visita de AMLO a la Casa Blanca dejó buen sabor de boca a los seguidores de la 4T y llueven los elogios, el país está feliz, aunque la verdad no sabemos qué se pudo negociar a cambios de tanta dulzura.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, por lo pronto México y EU tienen algo en común; el incremento escandaloso de contagios de COVID-19.

Y aquí, en Tamaulipas no se diga, la situación del Coronavirus está al rojo vivo, tanto que en ciudad Madero, se reportó el fallecimiento de un bebé por COVID.

El Presidente, ADRIAN OSEGUERA confirmó lo anterior, asegurando desconocer la salud de los padres del bebé fallecido.

En Madero y en Tampico, las medidas de prevención son muy serias, por lo que la zona centro de ambos municipios, además de comercios grandes y pequeños permanecen cerrados y en algunos casos sólo pueden entregar mercancía por pedidos.

En cuanto a la playa Miramar, por ser días de vacaciones, está cerrada, pero se permitirá de jueves a domingo la entrada de personas en vehículo sólo para observar el mar desde su respectiva unidad motriz.

En cambio, en Altamira, familias de Villa Cuauhtémoc tacharon de irresponsable a la alcaldesa ALMA LAURA AMPARÁN, pues desde hace varios días los tienen sin agua potable.

Ya solicitaron tanto a la alcaldesa como a la COMAPA una pronta solución al problema de desabasto, pero no les hacen caso, por lo que pidieron la intervención de la CEAT, así como del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA para que se resuelva este asunto.

Sin embargo, como medida de presión bloquearon la carretera en varias ocasiones, ocasionando daños al transporte público y afectando a los automovilistas que se trasladan diariamente por cuestiones de trabajo del sur a la capital del estado, así como a la frontera.

En cuanto a los municipios de la región cañera, tenemos que en Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ encabezó importante reunión de trabajo con su gabinete de salud, donde como prioridad se abordó el tema relacionado al reforzamiento de medidas con la finalidad de que la población respete las disposiciones y así, poder contener la multiplicación de contagios por Coronavirus.

En Ocampo, el alcalde, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N. 6 continúan con las fumigaciones y medidas para prevenir el COVID y el dengue.

En el Mante, el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, no baja los brazos y también toma medidas muy serias al respecto, tan así es que por lo pronto se han prohibido reuniones, fiestas y todo tipo de eventos, además de que por las noches se están realizando operativos de seguridad con la finalidad de invitar a las personas a que se reguarden en sus casas desde temprana hora.

Y ante el incremento de casos por COVID, se corre el riesgo de que ambos municipios se cierren de nueva cuenta vialidades importantes que tienen que ver con el movimiento comercial.

En cambio, aprovechamos el espacio para felicitar a LUIS GERARDO MONTES VEGA, con motivo de estar celebrando la culminación de los estudios profesionales de su hija MELISSA MONTES, quien es ya Doctora, gracias al esfuerzo y respaldo de sus padres.

Finalmente, y para concluir con esta columna, nos informan que el ex director de ITAVU en Tamaulipas en el sexenio de TOMÁS YARRINGTON presenta una riqueza difícil de calcular.

El estado asegurará 12 propiedades por la omisión de impuestos de 1,219 mdp de 3 de sus empresas y por el propio ex funcionario.

De este caso, habló en la reciente conferencia, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

¿Se tratará de PABLO ZÁRATE JUÁREZ?, quien estuvo en prisión en 2018, acusado por el delito de peculado, de acuerdo al expediente 14/2017, derivado de la investigación en contra del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

