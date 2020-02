CORRESPONDENCIA

La viuda negra…

Por José Luis Castillo

El uso y abuso en los videojuegos definitivamente ha marcado la vida de muchas personas incluso es causa de retraso escolar de alumnos en las distintas instituciones educativas además de la improductividad en algunos centros de trabajo no se diga en hechos de violencia registrados en varias partes del mundo y de México, solo hay que recordar la desgracia suscitada en el Estado de Coahuila.

Por eso es importante fuera de protagonismos, de calenturas por lo que viene, la propuesta del Director General de Radio Televisión y Cinematografía, que anuncia la reclasificación de los videojuegos, en tres meses.

Así es como Rodolfo González Valderrama, refiere que la clasificación de origen será desplazada y ahora se regirá igual y como se clasifican las películas, simplemente se trata de que los videojuegos que se comercialicen en México tengan muy especificada la leyenda de la calificación mexicana basada en cuatro ejes, adicciones, sexualidad, lenguaje y violencia.

Insisto, fuera de las calenturas que si quiere o no ser gobernador de Tamaulipas el Director General de Radio y Televisión se aplica al tema que a poco preocupa y a muchos hace ricos por la alta venta y consumo de videojuegos, en el país, y mire que ya era necesario ponerle atención al tema porque personas de todas las edades y ambos sexos se ven por todos lados y en cualquier medio electrónico practicando este tipo de acciones de entretenimiento e inspiración.

Según González Valderrama, en el mundo de los videojuegos se estima que existen poco más de 44 millones de ciberjugadores y los más preocupante es que de ellos el 60 por ciento son niños, niñas y jóvenes, preocupante ¿no cree?.

Por cierto, que hablando de gobernables y calenturas, que le animará a Héctor Garza González, decir y querer amedrentar a los Secretarios de Educación con el dicho de “Mira te aclaró en esa entidad el Gobernador va ser el hermano de Monreal y yo en Tamaulipas, que te quede claro”, nada que ver y todo porque el secretario de educación de Zacatecas, no le atendió una llamada telefónica, que vergüenza y así quiere presentar a los tamaulipecos, sólo que se le olvida un pequeño detalle, aún falta el voto de los electores.

2.-El trabajo que se lleva a cabo en la Unidad Ejecutiva a cargo de Luis Bravo Gutiérrez, mer3eció el reconocimiento de las autoridades del país por la operatividad y el aprovechamiento que se lleva en cada una de las 849 instituciones educativas que están dentro de este programa.

Hay que decirlo Tamaulipas pese a lo que se diga es reconocido a nivel nacional dado a que es uno de los estados que paga a los maestros que participan en este programa cada quince días, mientras que en la mayoría de las entidades se paga de manera mensual, bimestral y trimestral como lo establece la norma.

Las gestiones del SNTE, a través de Rigoberto Guevara Vázquez, ha rendido frutos y es el gobierno del estado de Francisco García Cabeza de Vaca el que ha resuelto el pago de los docentes en el mes de febrero en los últimos años, sin embargo la Secretaria de Educación al ver que ya se pagó a los maestros simplemente se hace la disimulada y no envía los recursos a Tamaulipas.

El dato, es que a pesar de los pesares, en el Comité Seccional del SNTE y la Unida Ejecutiva, se han dedicado a trabajar de manera coordinada y aun cuando hay quien se empeñe en hacer grillas baratas, no les ha dado resultado, más cuando en esta última Luis Bravo y su gente se ha dedicado a poner orden, y ha pisado callos pero aun cuando a muchos no les guste es de reconocerse el trabajo de Margarita Franco, porque mire que poner orden y lidiar con el personal que no le gusta trabajar, no es nada fácil.

3.-Y para salir, la amargura y frustración que sufre la dama que ahora le llaman la viuda negra, provocó que muchos de los compañeros de trabajo pidieran auxilio a sus superiores para que de manera urgente los cambiaran de área en el hospital civil.

La crisis por la falta de medicinas, equipo médico y falta de personal, se suma a la depresión de “Almita”, que nadie la aguanta, y que se hace odiar por muchos de sus compañeros, hay quien dice que se quedó mal acostumbrada, cuando por largas temporadas se ausentaba para irse de viajes de placer con el ex jefe de giras de Eugenio Hernández, si a ese que el buen geño le exigió quitarse los pantalones de mezclilla y vestir bien si quería continuar en el cargo.

El contubernio que tiene con algunos cuantos jefecillos, le permite señalar y culpar sin sustento a sus compañeros, insisto, la viuda negra, no haya como liberar su veneno, y todo porque el ex jefe de giras después de haber enviudado no le dio el sí, a pesar de ser madre de su hija, que cosas…

