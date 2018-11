SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-LAMENTAN DECESO DE ARTISTAS RIOBRAVENSES

Lamentable deceso de dos de los integrantes del grupo “Los Norteños” originarios de Rio Bravo Tamaulipas ELIAS HERNANDEZ Y CUITLAHUAC RUIZ DUEÑEZ que se dio a conocer por parte de autoridades estatales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Acontecimiento que conmocionó a la familia riobravense, empresarios, jóvenes, estudiantes, la política y el comercio de la región.

Tanto el alcalde de la Ciudad Carlos Ulivarri López como en las redes sociales se dejó sentir el aprecio y reconocimiento hacia los dos integrantes del grupo musical que perecieron este fin de semana.

Sin tener más conocimiento del asunto, autoridades señalaron que encuentra en manos de personal de la PGJE en forma coordinada con otras instituciones como la PGR.

EN LOS RELEVOS DE DIRIGENTES del PRI se anuncia la llegada a la diferencia del organismo nacional de mujeres priistas en Tamaulipas de la diputada local COPITZI HERNANDEZ GARCIA mujer que ha venido escalado posesiones dentro de su partido revolucionario institucional y hoy por hoy es para el día 1 de diciembre en que asumirá la dirección del ONMPRI.

Y EN OTRO ASUNTO le anunciamos que LUIS COLOSIO RIOJAS asumió por acuerdo unánime de los delegados del Partido Movimiento ciudadano a nivel nacional la coordinación de legisladores locales de este partido político lo que le abre posibilidades muy a la mano en lo que viene no dudando que en breve pueda estar laborando políticamente desde otra trinchera nacional.

Así mismo se anuncia por parte del PRI municipal de Reynosa que la dirigente estatal YAHLEEL ABDALA estará este martes a las 15:30 horas en un evento con priistas reynosenses para reafirmar sus compromisos de trabajar por su partido.

Y NOS VAMOS AL SUR DONDE señalo el alcalde ADRIAN OSEGUERA KERNION que Beneficiar a más de 700 mil ciudadanos del sur de Tamaulipas con proyectos a través del Fondo Metropolitano, será posible gracias a los lazos de amistad y acuerdos con sus homólogos de Tampico y Altamira.

El fondo anteriormente mencionado tiene por objeto mitigar la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales e impulsar la competitividad económica de la zona metropolitana, misma que sólo puede ser aterrizado si los municipios trabajan en proyectos en común.

”El muro que existió entre Tampico y Madero se derribó a partir del primero de octubre, estamos trabajando muy de la mano también con la alcaldesa de Altamira para que el Fondo Metropolitano se desarrolle. Permanecemos más coordinados que nunca porque nos vemos como una sola ciudad”, aseguró el alcalde Oseguera Kernion.

El alcalde maderense quien tuvo la visita de su homólogo de Tampico, JESUS NADER NASRALLAH, sostuvo que con esta relación se refuerzan proyectos de turismo, servicio y comercio, siendo estos los ejes económicos que rigen en el sur del Estado, resaltando que se está en el mejor momento de Tampico, Madero y Altamira.

VOLVIENDO AL NORTE EN RIO BRAVO fijese que los panistas alzaron la voz en días pasados en reunión en la sede local de su partido frente a una enviada del comité estatal donde señalaron que La falta de responsabilidad y otras cosas como la lealtad a sus simpatizantes los está orillando a ser el peor partido político posicionado en esta ciudad.

RAUL GARCIA gerente general de la COMAPA; JUAN GONZALEZ ANAYA del programa de bienestar social; ENRIQUE ALCORTA ADAME entre otros personajes, este último dirige el ITAVU en la ciudad.

No acudieron a reunión informativa de acciones temáticas para lo que su partido los necesita también.

Llovieron quejas al interior del partido en su sede municipal en esta ciudad cuando una mujer de apellido Roux responsable por el comité estatal tocó tierras riobravenses para emprender lo que será la cruzada política rumbo al proceso de selección de candidatos y elección de diputados locales para la futura legislatura local.

La más entrampada para el gobernador del estado de extracción panista frente a un reto personal de mantener el control político en su entidad.

Pues de una militancia que marca más de 200 integrantes del partido según las cifras que se conocen solo acudieron a lo mucho 25 personas que se dejaron caer en su mayoría con quejas, señalamientos y con tristeza manifestaron nombres, cargos, santos y señas de los funcionarios arriba mencionados como quienes lo único que les ha importado es tener el puesto que ostentan y no atender a sus compañeros partido.

Se han olvidado de donde y porque llegaron al puesto que tienen en COMAPA, RAUL GARCIA; En ITAVU, ALCORTA ADAME y en Bienestar social, el fanfarrón de JUAN GONZALEZ.

A unos y a otros los acusaron de tener priístas trabajando a su lado, no atender a la militancia, no acercar las instancias a su cargo para lograr beneficios colectivos y no solamente de algunos cuantos.

En otro caso como el de Comapa le llovió por tener en su staff de trabajo a puros nativos de Reynosa como si en Rio bravo no hubiera gente calificada para alcanzar a tener una oportunidad laboral después de tanta chinga que han tenido en su partido y lo único que han visto es la deslealtad y el protagonismo de nombramientos a personas que les convienen que estén en el puesto o así es la indicación.

Quien se haya creído que es intocable dijo uno de los asistentes, está equivocado, pronto serán llamados a cuenta y los tres aspiran a superar el puesto que tienen volteando a ver hacia otro nivel en donde no les alcanza con lo pobre que son haciendo política a base de otros que creen seguirán hincados a su disposición.

Los militantes del PAN que no sumaban más de 25 personas, dijeron estar agotados, hastiados de personajes que solo en campañas políticas o consultas internas voltean a verlos para utilizarlos.

Felicito este pasado 23 de noviembre a JOSE MANUEL CASTILLO allá en Santa Apolonia; así como este 24 a nuestra Tia ROSA MARIA PERALTA CHAPARRO en la ciudad de México y recordamos este 25 al padre ARTURO D. ALBA (Q.E.P.D.); CARLOS SOLIS GOMEZ, igual este 26 de noviembre por su cumpleaños a ESTEBAN NIAVES, OSCAR MEDINA GONZALEZ, regidor del Partido movimiento ciudadano en Rio Bravo; ANGELICA ARREDONDO ARRAMBIDE comunicadora reynosense; LIC. NORA JAUREGUI, MARTIN LOPEZ CANTU y ARTURO NARVAEZ… Y NOS VEREMOS.