LANZA MORENA CONVOCATORIA PARA DEFINIR CANDIDATURAS DIPUTADOS Y ALCALDIAS.

PAN DESIGNO A EX PRIISTAS COMO PRECANIDATOS.

El comité ejecutivo nacional de Morena emitió la convocatoria para la defunción de candidaturas a diputados locales tanto por el principio de mayoría relativa como representación proporcional, así como para las alcaldías en distintas entidades federativas, incluida la ciudad de México.

En el acuerdo de la convocatoria se establece que debido a la pandemia llevar a cabo la asamblea electoral como lo establece los estatutos del partido, la comisión nacional de elecciones aprobara máximo de 4 registros por candidatura que vaya por el principio de mayoría relativa o elección directa.

De aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la comisión nacional de elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta y o estudio de opinión realizado por la comisión nacional de encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a Morena en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá carácter inapelable.

En base a la convocatoria indica una larga lista de requisitos para quienes se registraran para obtener una candidatura, firma la convocatoria el presidente nacional de Morena MARIO DELGADO y la secretaria general CITALLI HERNANDEZ MORA.

Trascendió que como delegado especial para dirigir las elecciones en Tamaulipas vendrá el diputado federal LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, quien será el responsable de conducir el proceso electoral con los candidatos que sean aprobados en las encuestas que hará el partido para escoger a los mejores candidatos que van por los distintos cargo de elección popular.

Los aspirantes a un puesto electoral en Tamaulipas están en espera que fijen las fechas de la convocatoria para ir a registrarse lo cual será naturalmente en el comité estatal de Morena en Victoria con los nuevos funcionarios designados y la aprobación del nuevo delegado especial que deberá estar en la entidad próximamente.

En otra orden de ideas, el partido de acción nacional tuvo que echar mano de ex priistas que no se pueden resignar a estar fuera del presupuesto para registrarlos como candidatos unos a diputados y alcaldes como el caso de DANIEL SAMPAYO SANCHEZ, ex diputado local en los tiempos de ex gobernador en desgracia TOMAS YARRINGTON, y también de OSCAR ALMARAZ SMER, ex presidente municipal de Victoria, y la actual diputada y ex presidenta del PRI estatal YAHLEEL ABDALA, por la alcaldía de Nuevo Laredo y otros ex de municipios pequeños del Estado.

Desfile de aspirantes a candidatos acudieron este día en la sede del comité directivo estatal para registrarse entre ellos el mas sobre saliente fue el del presidente del congreso estatal GERARDO PEÑA FLORES, para diputado federal por el segundo distrito electoral con cabecera en Reynosa, así como precandidatos de municipios de la región ribereña y el Mante, unos para alcaldes y otros para diputados federales y locales el caso que el PAN debe tener todos sus candidatos listos para la batalla electoral próxima a iniciar.

Todavía hasta ayer no había registrado la alcaldesa, MAKI ORTIZ, de quien se dijo va por la diputación federal del distrito 09 ni mucho menos la regidora LETICIA GUTIERREZ GARZA, de circulo su nombre como posible candidata.

El comité estatal del PAN deberá terminar este fin de semana el registro total de los precandidatos tanto a las alcaldías, diputaciones federales y locales.

Por el lado del PRI ni sudan ni se acongojan ya que su presidente EDGAR MELHEM, ya tiene su cuadro de candidatos para ver que les toca pues la mayoría de ellos son candidatos peso pluma que no garantizan el triunfo ya que les falta el recurso del dinero para tan siquiera invitar algunos refrescos a los pocos simpatizante

El único ganon será EDGAR MELHEM SALINAS, con una diputación pluri local o federal, al fin árabe muy astuto

En Reynosa de plano la caballada está muy flaca con su cuadro y en el caso de algunos de ellos ni campaña harán simplemente van por las prerrogativas que ofrece el partido, o sea a simular y en un descuido hasta ponerse a las ordenes de los partidos fuertes como PAN y MORENA.

En otro tema, ante el anuncio de la convocatoria de morena por palacio municipal hubo desfile de aspirantes que acudieron a sacar su carta de residencia que se les pide en el registro.

En otro algunos que acudieron esta el activista MARCOS HEREDIA, quien va en busca de una la fecha para ir a registrarse.

Se espera que hagan lo mismo los aspirantes tanto a la presidencia municipal y otro cargo como MARCELO OLAN, HUMBERTO PRIETO LUIS MIGUEL IGLESIAS y otros más.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj.

