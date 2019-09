ELECCION DEL NUEVO LIDER DE MORENA, NO SERA DEDAZO

LA@RED

ELECCIÓN DEL NUEVO LÍDER DE MORENA, NO SERA DEDAZO

Rubén Dueñas

Los candidatos a la dirigencia nacional de MORENA, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Alejando Rojas Díaz Durán, con su actitud nos dejan ver que la elección del nuevo máximo nuevo líder de partido no será por dedazo –al estilo del viejo PRI — y para el efecto establecen que existen dos vías para llevar a cabo éste proceso: vía Congreso o ir a una Encuesta.

El método de la encuesta Fué propuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y todo apunta a que esa va a ser la forma en que se hará la elección interna en fecha próxima, ya que la misma líder nacional en funciones, Yeidckol Polevnsky asegura que el padrón de MORENA está muy “manoseado”, por lo que consideró que su partido debe ir a encuestas para definir sus nuevos dirigentes.

Supuestamente la propuesta o sugerencia del presidente fue hecha fuera de tiempo toda vez que ya había convocatoria a proceso interno expedida, pero los tres ó cuatro aspirantes están de acuerdo en “hacerle caso al presidente e ir a la encuesta y están dispuestos a impulsar esa vía a toda costa.

Por lo que el dilema es si van a seguir las reglas que se ha dado como partido o seguir la línea del presidente.

Yeidckol Polevnsky denunció que el Sistema de Registro Nacional de Afiliados (SIRENA) entregado al partido y con el que se pretende ir al proceso interno para elegir nueva dirigencia “está 100% manoseado”, por lo que es imposible seguir la ruta de la elección vía Congreso.

Paralelamente reveló que el Consejo Nacional de Morena que sesionaría ayer domingo es ilegal y no puede tomar decisiones porque –sostuvo—están participando y se convoca a quienes ya no son consejeros “y se está manipulando al Consejo”.

Nosotros como analistas políticos creemos que el nuevo líder nacional de MORENA va a ser el diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del partido en San Lázaro, Mario Delgado, por cualquiera de las dos vías, Congreso o Encuesta. Como legislador y coordinador de la bancada de su partido ya mostró su capacidad y manejo, además de ser bien visto por López Obrador.

De Doña Citlali o Yeidkcol Polevnsky, o como se llame, creemos que su ciclo para nosotros de hecho concluyó después de que López Obrador ganó la Presidencia de la República, por lo que se puede ir, a donde sea, con una estrellita dorada en la frente. Sería lo más recomendable para que se acabe de a deveras el pleito cazado con el senador y líder de la Cámara de Senadores Ricardo Monreal, lo mismo que con su segundo a bordo Alejandro Rojas Díaz Durán. Ya que no han podido encontrar el camino de la paz. A Bertha Luján le deseamos buena suerte y reconocemos su empeño en participar.

A simpe vista nos parece otro grande error más que el alto mando del Partido Acción Nacional haya orillado a Manuel Espino, a buscar cobijo en otro nuevo partido político y para la mala suerte del panismo fue a dar a MORENA que es el partido que está en el poder, con Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.

Espino Barrientos fue dirigente nacional del PAN del 2005 al 2007, del que fuera expulsado en el 2010. En su tiempo impulso a Felipe Calderón en su campaña del 2006 y a Peña Nieto en el 2012. Acusándolo de haber sido, supuestamente, el que lanzó el spot de López Obrador “es un peligro para México”.

Vicente Fox también apoyó abiertamente a Peña Nieto para la Presidencia de la República y no pasó nada. Incluso ahora Fox es el tema en la mesa del PAN y no pasó nada. Ojalá y que no midan a Ricardo Anaya con ese mismo racero, porque podría unirse al enemigo, que es la disyuntiva en éstos casos.

Manuel Espino ya estaba en la lista de espera para sumarse al equipo de López Obrador, en tanto se venía desempeñando en la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento de Naucalpan, cargo al que renunció para atender la invitación del mandatario nacional para desempeñarse como súper delegado federal de su gobierno en el estado de Durango, por cierto de donde es originario.

Según nuestras antenas ayer domingo en sesión pública extraordinaria en el Congreso del Estado fue develada la Placa de la Sexagésima Tercera Legislatura de Tamaulipas, la que concluye su mandato en éste fín de semana.

El diputado Glafiro Salinas Mendiola, dijo que superaron el trabajo de la 59ava Legislatura, la cual presentó 877 iniciativas. 823 Dictámenes y 364 Puntos de Acuerdo, mientras que la 60 Legislatura lideraba con 690 Decretos expedidos.

“Todos éstos logros y resultados son lo que da sustento a ésta placa, producto del trabajo de todos, sin colores partidistas, y éste mérito lo compartimos con el personal del Congreso, cuyo distinguido apoyo y esfuerzo se reconoce y ha quedado escrito”, apuntó el legislador del PAN, por cierto de Nuevo Laredo.

También ayer domingo en la sesión extraordinaria del Congreso del Estado se tomó protesta a José Luis Gutiérrez Aguirre y Hernán de la Garza Tamez, como Magistrados de Número del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como a Estaban Constantino Velazco Salinas y René Osiris Sánchez Rivas, en los cargos de Fiscales Especiales de Asuntos Internos y Delitos Electorales, respectivamente, de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Se declaró como solemne ésta parte de la sesión, donde el diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Mesa Directiva que dirigió los trabajos de éste domingo exhortó a los Magistrados y Fiscales a poner su mayor empeño en la importante responsabilidad que implica la función encomendada.

Vaya sorpresa que nos dio el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) al ser nominado vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), organismo que integra a instituciones de educación superior de todo el país. en un espacio común de alta competitividad académica.

Su nominación se llevó a cabo en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de Rectores de CUMex, que por unanimidad aprobó que la vicepresidencia sea conducida por el rector de la UAT.

EN el evento se llevó a cabo en Cuernavaca teniendo como sede la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Ing. Suárez Fernández tomó protesta ante el Consejo de Rectores ; la presencia de titulares de las más de 30 universidades que integran el CUMex y de representantes de la ANUIES y la Secretaría de Educación Pública.

Suárez Fernández asume éste nuevo encargo en el CUMex tras haber desempeñado la función de Comisario en la directiva de éste organismo nacional que preside el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerra Llera, por el período 2018-2018. Suerte señor rector de la UAT.

De buena fuente nos enteramos ayer domingo que recién se filmó una película con dos horas de duración, sobre el tema la violencia que prevalece en 16 estados del país, siendo cinco los estados en los que se rodó la película, entre ellos la Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, en la que por cierto aparece Guillermo Gutiérrez Riestra, titular del Colectivo de Personas Desaparecidas en Tamaulipas. La Película se llama Soles Negros y pronto la veremos en nuestro estado.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx