“LAS CARTAS SOBRE LA MESA”: ROJAS, TRABAJA PARA MONREAL y NO PARA MORENA: YEIDCKOL

LA LÍDER nacional del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, Yeidckol Polevnsky, “no se anduvo por las ramas”, al hablar fuerte y sin ruedos, “poniendo las cartas sobre la mesa”, al manifestar sin rodeos, ni cortapisas, que “Alejandro Rojas Díaz Durán, nada tiene que andar haciendo en nuestro partido”, él trabaja para el Senado y para el Senador Ricardo Monreal, dejando muy en claro la lidereza que, “la actitud de este sujeto de baja calidad moral”, ex inexplicable e inconcebible, porque del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, “nadie lo mandó a operar en Tamaulipas”. Y “menos a “seleccionar candidatos a Diputados”.

O SEA QUE, Rojas Díaz Durán, vino a esta entidad a intentar imponer a políticos “traidores y chapulines” ultra quemados del PRI, PAN y hasta del PRD, por lo que, “su operación política”, fue más bien “por encomienda del Senador” y eso, no debió ser así, porque el Senador, “debe dedicar su tiempo a legislar”, es decir, a hacer leyes, y no a ejercer funciones como partido político, porque él, simplemente, no es directivo de MORENA y por tanto, “no tiene por qué tomarse atribuciones que no son de su incumbencia”, cuyo tema, “ya ha causado enorme ámpula política a nivel nacional”, porque tanto Rojas como “su jefe político” Monreal Ávila, de “Ipso facto” ya están involucrados en el delito grave de “usurpación de funciones” y por consiguiente, tendrán que ser llamados ante los tribunales.

LO ANTERIOR, es porque en este relevante tema político, al que aquí hago hincapié, hay suficientes elementos de prueba, sobre el delito electoral cometido por Alejandro Rojas, por ejemplo “los videos” elaborados por él, allá en la ciudad de México y subidos a las redes sociales, cuyas evidencias, identifican al testaferro de RICARDO MONREAL “como delincuente electoral”, detalle por el cual sin duda, las autoridades tendrán que actuar contra el sujeto de marras, aplicándole en el marco del derecho, las medidas legales de apremio.

EN MI PUNTO de vista y en opinión de analistas político de muy alta envergadura, Ricardo Monreal, Ávila, por su calidad de Senador de la República, sabe que, “se encuentra entre la espada y la pared”, porque éste, “polémico y mercenario político de sietes suelas” ex gobernador de Zacatecas, desde tiempo atrás, contrajo compromisos millonarios con políticos de Tamaulipas, de los cuales a muchos de estos, “se les vio haciendo fila”, esperando registrarse, pero como la líder nacional de MORENA YEIDCKOL POLEVSKY, a tiempo se percató “de todos los enjuagues” ultra millonarios que trae consigo el citado Senador, la dirigente, junto a su directiva, decidió, no aceptar las recomendaciones de los personajes propuestos por el senador Monreal y por “su lacayo” Alejandro Rojas Díaz Durán.

POR VERSIONES extraoficiales, se sabe que Monreal, abusando de su poder político, “A ESPALDAS” del Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y de la misma Yeidckol Polevnsky, dicen, contrajo compromisos millonarios con “cartuchos quemados” del PRI y PAN y del PRD, “para favorecerlos” con candidaturas a Diputados Locales, eso “al interior de Morena, es todo un secreto a voces”, confirmado también por gente muy cercana a Monreal Ávila, los que saben perfectamente bien de “las marrullerías consumadas” por Monreal, motivo por el que, “la valiente lidereza” de MORENA se puso en su lugar y, consecuentemente, ha truncado “los mercenarios objetivos” del perverso senador quien “por los suyos, pero más por su testarudez, “se ha metido en caballo de once varas”.

Y COMO HASTA ahora, ninguno de los retos u objetivos políticos se le han consolidado al Senador Ricardo Monreal Ávila, como aquí lo hemos señalado, queda claro que, a éste sujeto de baja caterva moral, “los tiros le han salido por la culata”. Y si al principio Monreal dijo que regresaría a Tamaulipas, para él, tomar las riendas de MORENA y seleccionar a los abanderados de este partido, la genuina dirigente de este organismo político YEIDCKOL POLEVNSKY, “ha puesto en su lugar” al Coordinador de la Bancada Parlamentaria de los MORENOS en el Senado, haciéndole ver a sus seguidores que, “es Morena, la que selecciona a sus candidatos” y “no el Senador Monreal”, cuyo detalle es tanto como haberle dado “una sonora bofetada” al truculento de Monreal.

PARA FINALZIAR les comento que ALEJANDRO ROJAS, “por ser trabajador del Senado y asistente o “carga maletas” de Monreal,” podrá venir a Tamaulipas a gritar, hacer pantomimas e incluso hacer el ridículo, pero a Rojas, para su desgracia, “ya nadie le hará caso”, porque éste, no tiene ninguna representación política en Morena y nada tiene que andar hablando a nombre del Movimiento de Regeneración Nacional. Así es que, “sobre aviso no hay engaño”.

