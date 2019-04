CLARO Y DIRECTO

LAS CIRCUN$TANCIA$ DE LEAL DORIA

DICE UN DICHO QUE LO QUE NO PUEDES VER, EN TU CASA O HAS DE TENER, ESTO VIENE COMO ANILLO AL DEDO A LAS ACCIONES POCO ORTODOXA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE MORENA, ANTONIO LEAL DORIA, AL COLOCARSE, POR SUS PISTOLAS, EN LA POSICIÓN NÚMERO DOS DE LA LISTA DE CANDIDATOS PLURINOMINALES sin haber participado en el sorteo de insaculación que realizan ellos para elegir a sus candidatos, “CIERTA$ CIRCUN$TANCIA$” lo obligaron a desistir de la candidatura que ya tenía por el distrito 14 electoral, victoria norte.

EXISTE HARTA MOLESTIA COMO DICEN EN EL CAMPO, DE MORENISTAS QUE INTERPONDRÁN APELACIÓN A ESTAS MEDIDAS QUE POR SUS CALZONES HIZO LEAL DORIA CON LAS DOS CANDIDATURAS, lo veníamos venir estos manejos desde el momento que leal doria no renuncio a la presidencia del consejo al momento de ser candidato, y esto lo hizo con alevosía y ventaja para seguir manejando los destinos de este partido político.

ACTUÓ SIN IMPORTARLE EL LEMA DE MORENA QUE ES, NO MENTIR Y LO HIZO, NO ROBAR Y TAMBIÉN LO HIZO, AL DEJAR FUERA AL QUE RESULTÓ GANADOR EN LA SEGUNDA POSICIÓN DE LA PLURINOMINAL, VLADIMIR CASTELLANOS GARCIA QUIEN ES EL QUE DEBE IR EN ESA POSICIÓN, argumentando que este persona no está registrada, y eso está en duda, puesto que si está registrada, solo que cuando fueron los registros a nadie se le dio copia del mismo y es por eso que se basan en ello, y el TERCERO ES NO TRAICIONAR y con estas marrullerías de leal doria está traicionando a todos los verdaderos militantes que creen en ellos, pero ESO POCO O NADA LE IMPORTA A LEAL DORIA.

LA CANDIDATURA QUE TENÍA LEAL DORIA QUE ERA EL DEL DISTRITO 14 VICTORIA NORTE, LE FUE OBSEQUIADA A LA MAESTRA NORA HILDA DE LOS REYES VAZQUEZ COMO PROPIETARIA, Y COMO SUPLENTE, A LA MAESTRA LUPITA PEREA ALMANZA, SIN HABER PARTICIPADO ELLAS EN EL REGISTRO, Y DESPLAZANDO A LOS QUE SI SE REGISTRARON, existe en este momento una tensión que se puede palpar entre los morenistas verdaderos, quienes interpondrán ante las instancias legales impugnaciones a estas imposiciones.

LEAL DORIA CORRE EL ALTO RIESGO DE QUEDARSE COMO EL PERRO DE LAS DOS TORTAS, SIN UNA NI OTRA, TAL PARECE QUE ESTE PARTIDO SE ESTA TRANSFORMANDO EN ESE PARTIDO QUE TANTO CRITICABAN.

