Por: Juan Antonio Lerma

Las consultas mágicas de AMLO

Cumple con hechos Mateo Vázquez

César Garnier y los logros en la CNPR

La incansable alcaldesa de Xicoténcatl

Ciertamente, es más que evidente que desde el pasado mes de julio del presente año, cuando ganó la presidencia de la República el político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha mandado claras señales que nada más sus “chicharrones” truenan, y que así, seguirá siendo después del 1 de diciembre cuando asuma el control absoluto de la Presidencia de la República.

Tendrá todo el poder político para hacer y deshacer, motivo por el cual seguramente se siente el iluminado por la voluntad popular.

Es casi seguro que no se moverá la hora de un árbol sin el consentimiento de LÓPEZ OBRADOR. Me llama mucho la atención que normalmente siempre ha utilizado esa frase que dice “el pueblo es sabio”, la cual repite constantemente en sus intervenciones, como queriendo ratificar que el pueblo no se equivoca en la toma de decisiones, cuando la historia nos marca tanto que hemos soportado a políticos corruptos y saqueadores de todos los colores.

¿Será que el pueblo no se equivoca solamente en apoyar las ideas o las consultas de LÓPEZ OBRADOR?.

¿Entonces el pueblo no se equivocó cuando ECHEVERRÍA, LÓPEZ PORTILLO, MIGUEL DE LA MADRID, CARLOS SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑE NIETO?.

Es muy cómoda esa frase, pues si ahora, en la actualidad la mayoría del pueblo apoya las consultas agudas del próximo mandatario mexicano de origen izquierdista a la hora de realizar algún proyecto de desarrollo, de castigar a los corruptos, de la creación de la guardia nacional, de la cancelación del aeropuerto, de la investigación a ex presidentes, y de tantas otras cosas que pasarán supuestamente por consultas- ¿Quién tendrá la culpa si algo sale mal, el pueblo o el presidente?.

Si las consultas populares son y serán la varita mágica de AMLO bajo esa frase de que “el pueblo es sabio” y sabe lo que le conviene, ¿será también el pueblo quien determine el camino a seguir en muchos aspectos?.

Este escribano considera que gobernar debe ser cosa seria, pues el verdadero cambio de un país tiene que desarrollarse de acorde a sus necesidades y potencialidades.

Considero que un pueblo sabio es aquel que después de tanto sufrir saqueo, corrupción, engaños y desengaños de servidores públicos y políticos voraces y mediocres no comete los mismos errores y exige, y participa, y puntualiza lo que le conviene como país, no lo que le interesa a una organización política, a una clase dominante o a un perseverante político izquierdista o derechista.

Si realmente hay interés por hacer las cosas bien en nuestro país con el arribo de un nuevo gobierno que ha prometido ser diferente a otros que ya pasaron por la Presidencia de la República, pues que apliquen la seriedad y que antepongan una verdadera honestidad, poniendo por delante el interés de todos los mexicanos, no de sectores, de grupos de presión o de partidos políticos.

Ahora bien, si por el hartazgo y el cansancio de millones de mexicanos defraudados durante años por el PRI y por el PAN, ahora han colocado en la silla presidencia al político tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, debe ser para actúe en beneficio de la colectividad, en beneficio de millones de familias que anhelan un cambio verdadero, que anhelan una mejor calidad de vida para todos y no para los empresarios o para quienes ocupan cargos públicos y políticos que durante décadas se han servido del dinero del llamado pueblo sabio.

Como quiera que sea, durante estos días 24 y 25 del mes en curso, los ciudadanos podrán votar en la “megaconsulta” nacional de AMLO, ya sea a favor o en contra de DIEZ PROYECTOS DEL GOBIERNO ENTRANTE que incluye; el tren maya, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, la investigación a los ex presidentes, el aumento al doble a la pensión de todos los adultos mayores de 68 años, becas y capacitación laboral a 2.6 millones de jóvenes llamados “ninis”, internet gratuito en carreteras, plazas públicas, centros de salud, escuelas, entre otras propuestas.

El propio presidente AMLO, ha dicho que sus consultas no serán una simulación, sino un ejercicio de reafirmación de su triunfo electoral y el apoyo mayoritario de los mexicanos.

Hay esperanzas, hay expectación y confianza en el nuevo gobierno federal que inicia a partir del 1 de diciembre. Todo parece indicar que vienen cosas buenas, y que los beneficios serán para todos, siendo prioridad los pobres. Si así no sucede al paso del tiempo, podremos decir que el pueblo sabio se habrá equivocado una vez más. ¿Será?. Ya veremos y diremos.

DEL ARCHIVERO…

Este sábado por la mañana en la casa de los productores cañeros de la CNPR que se ubica en la colonia Campesina número 2, en el Mante, el dirigente de esta importante organización CÉSAR GARNIER GONZÁLEZ rendirá su Informe de Labores a productores de caña de azúcar.

Como ya lo dijimos, la cita es este sábado por la mañana, donde el Ingeniero GARNIER dará a conocer el estado que guardan las finanzas de la organización, los resultados de la zafra pasada y los proyectos que se han llevado a cabo, así como otras importantes acciones a desarrollarse en beneficio de la familias productoras de la CNPR.

Como es costumbre también asistirán diversas personalidades políticas como invitados especiales a este importante evento de Informe de Actividades del Ingeniero CÉSAR GARNIER GONZÁLEZ al frente de la CNPR, donde también habrá comida y rifa de regalos.

Hay que destacar que GARNIER GONZÁLEZ, ha logrado resultados extraordinarios al frente de la organización que preside como lo es la CNPR, lo que ha generado la confianza de los productores cañeros que pertenecen a esta importante organización.

Cambiamos de tema para dar a conocer que en días pasados, en el vecino municipio de Xicoténcatl, quedó conformado el nuevo Consejo de Administración de la COMAPA, que preside la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

Fue la propia presidenta municipal, quien tomó la protesta a los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la COMAPA, y ratificó como gerente a MARCOS WONG, gracias a su destacado trabajo durante la administración anterior.

Por cierto, NOEMY GONZÁLEZ, se reunión con el Ingeniero, JAVIER PINTO COVARRUBIAS, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas con la finalidad de buscar apoyo y realizar proyectos de rehabilitación hidráulica en Xicoténcatl, pues tiene como una de sus prioridades, que la Comapa brinde un servicio de agua potable para todos los usuarios y las familias de ese municipio cañero.

La alcaldesa explicó que con este tipo de obras tanto el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento a su cargo atienden una de las necesidades básicas de la población y mejora la calidad de vida de las familias, mediante el abasto eficiente del vital líquido en los hogares de Xicoténcatl.

Otras importantes acciones que se realizan en este municipio y que son supervisadas personalmente por la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ son diversas obras de pavimentación asfáltica como la que se realiza en calle Mina cruce con Aldama al sur de este municipio, donde se aplicó pavimento asfáltico en bocacalles.

Otro alcalde muy activo que está respondiendo a la confianza ciudadana es el de Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, quien en entrevista con diversos medios de comunicación dio a conocer que su gobierno trabajará para que en esta temporada vacacional de diciembre el flujo vehicular se descongestione y no suceda lo que en años anteriores en las que las calles de la ciudad lucían lentas y abarrotadas, provocando serios congestionamientos viales.

Explicó el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS que las tres calles por las que se comenzará será por la avenida Juárez, Guerrero y la Pedro José Méndez, posteriormente se irán pasando al resto de las avenidas que, sobre todo, el primer cuadro de la zona centro, donde la prioridad es poner orden vial.

El alcalde MATEO VÁZQUEZ ha andado muy activo en estos días, ya que también supervisó de forma personal la instalación de la Pista de Hielo, así como también el área de la plaza principal donde se instalará el Pino Navideño, que serán inaugurados por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y su esposa MARIANA GÓMEZ DE GARCÍA CABEZA DE VA en los primeros días del próximo mes de diciembre.

Hay que destacar que producto de la buena relación entre el Gobierno Municipal del Mante y trabajadores de la COMAPA, el alcalde MATEO VÁZQUEZ, acompañado del titular de la dependencia MARCO ANTONIO MOTA TURRUBIATES, así como del líder sindical JUAN MARTÍNEZ, y funcionarios municipales hizo entrega de nuevos uniformes, siendo un total de 228 para igual número de trabajadores.

Anunció también que a finales del próximo mes de diciembre, se habrá de inaugurar la obra del acueducto, con lo que se buscará brindar un mejor servicio de agua a los usuarios y familias del Mante.

El acueducto, se construye desde El Nacimiento hasta la planta potabilizadora, mismo que quedará listo a finales del próximo mes.

Ya por último, destacamos el gran trabajo que como regidor viene realizando el buen amigo CLEMENTE VÁZQUEZ ORTIZ, quien participará de forma muy activa en intensos trabajos de reforestación, mantenimiento y limpieza que se realizará este próximo sábado por la mañana en el parque Alameda.

Otro regidor que también anda muy activo es el comisionado en obras públicas JUAN IZAGUIRRE, quien colabora a diario en las acciones que la administración del alcalde JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS realiza en beneficio de las familias del Mante.

En verdad son contados, muy pocos los llamados representantes populares que desquitan sus salarios, que cumplen con sus respectivas comisiones, y que realmente muestran interés en ayudar a las familias de la urbe cañera, pero más que eso, en trabajar de forma coordinada por el bien de la ciudad.

