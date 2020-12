Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Las crisis que se ven

Muy cerca de México, en la Frontera Sur, cerca de cuatro millones de personas enfrentan una sentida crisis alimentaria derivada de la pandemia de COVID-19, la pérdida de ingresos y el aumento en los precios del os alimentos.

Cualquier parecido con la realidad mexicana, es mera coincidencia, sin embargo, este serio problema que debe de analizarse a fondo, porque quizá se trate de información a la cual no se le de la importancia que tiene si se piensa en el futuro y, por tanto, es necesario revisarla a fondo porque compromete el futuro generacional.

Ya viene la llamada cuesta de enero y con ella serias dificultades para que en todos los hogares mexicanos haya alimentos suficientes y por lo pronto, la Ley de Seguridad Alimentaria del país se incumplirá, porque los ciudadanos no contrán con los productos que les permitan atender sus necesidades nutricias en todo momento y con calidad.

Las complicaciones serán serias, ya que, las autoridades no podrán resolverlas de la noche a la mañana y para hacerlo deberán de invertir recursos que no están previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para finalizar este 2020, queda claro que, en México, las manifestaciones de una crisis alimentaria como la que ya se advierte en Guatemala, todavía no se dan, sin embargo, las condiciones para que las haya ya se alcanzan a ver, en especial si se toma en cuenta la falta de empleo de la cual todo mundo habla y nadie quiere reconocer, comenzando con el Gobierno de la República.

Desde la perspectiva de los empresarios el sólo hecho de un aumento desproporcionado a los salarios mínimos tiene en jaque a las empresas, si se toma en cuenta que muchas de ellas no pudieron cubrir los aguinaldos de sus empleados y, por tanto, en el ya próximo 2021 la adversidad prevalecerá como resultado del alza salariar del 15 por ciento, cuyos efectos fiscales serán desastrosos para quienes tienen inversiones y dan empleo a cientos de trabajadores.

Por cierto, donde los mexicanos si ven crisis en puerta, es en el suministro de energía eléctrica, por ello de inmediato compararon el camino por el que va el país, ya que, es similar al que siguió Venezuela tras el establecimiento del gobierno chavista y que convirtió a una pujante República en un lugar en el que ahora nadie quiere estar, porque hay escases de todo tipo de servicios, aunque también la hay de otro tipo de elementos, como las libertades ciudadanas.

La Comisión Federal de Electricidad, salió a decir de inmediato que, la falta de energía por varias horas en más de la mitad de las entidades del país, tuvo que ver con una baja de frecuencia causada por las salidas de la centrales que generan el fluido que permite la realización de las actividades económicas, familiares y sociales, cosa que no muchos creyeron, ya que, otras voces indican que esto se debe a la falta de mantenimiento a los equipos de la CFE y que no se ha dado, para ahorrar recursos.

Mucho tiene que hacerse para evitar las crisis sociales, empresariales y de servicios en el país, para ello será indispensable que los funcionarios de la administración federal, no cierren los ojos ante una realidad que ellos no quieren ver, porque así les ordenaron, prueba de ello es el hecho de que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, considere que el aumento del 15 por ciento al salario de los trabajadores a partir del primer día de enero, no será inflacionario ni afectará la situación financiera de las empresas, cuándo los dirigentes empresariales creen que la repercusión será desastrosa para la economía mexicana.

Dos visiones, dos versiones y una realidad de la cual nadie escapará, porque se viene una escalada de precios como nunca, según la apreciación de economistas locales y regionales.

Esto no es todo, para los últimos días de este 2020, el año pandémico, como es considerado por la población, también surgió información en el sentido de que muchas universidades públicas como la de Guadalajara, la Michoacana de San Nicolás Hidalgo, las Autónomas del Estado de México, Nayarit y Sinaloa, se encuentran en medio de una crisis financiera que no les permite cumplir sus compromisos con los trabajadores, es decir, salarios, prestaciones económicas y hasta aguinaldos.

Incluso se habla de que la crisis es tal, que, debido a los reclamos de la base laboral, podría registrar movimientos huelguísticos que les obligarían a cerrar y esto como la crisis alimentaria que hay al sur de la Frontera mexicana, también comprometerá el futuro de las generaciones, porque la disponibilidad de espacios para la preparación académica se reducirá y ante la imposibilidad de cobrar la educación superior, no les quedará otra que suprimir actividades.

El bosquejo de las cosas que pueden pasar debido a la crisis visible para los ciudadanos, empresarios y educadores, pero, no para el Gobierno, entraña pensar en complicaciones para el año venidero, solo que, en un afán de positivismo es preciso buscar alternativas rápidas que eviten el colapso de actividades que son elementales para los mexicanos, solo que ello entraña que los funcionarios de la Federación abran los ojos de la manera que muchos gobiernos locales los tienen abiertos y están en la búsqueda de soluciones prácticas.

Los otros en el 28 de diciembre.

La COMAPA de Victoria realizará una inversión sin precedente para la instalación de nuevos cajeros para que los usuarios puedan pagara el servicio de agua para uso y consumo humano, sin gastar más en vueltas para liquidar el recibo que el valor de este.

El expriísta y actual regeneracionista, Eduardo Gattás Báez, fue considerado como el mejor prospecto para la alcaldía, porque en calidad de candidatos es una máquina de producir votos.

El exalcalde Xicoténcatl González Uresti, respalda y pagará aquello que sea necesario para que la demanda de su Síndico Segundo prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque quiere estar de nuevo en la Avenida Francisco I. Madero de Ciudad Victoria.

La Dirección de Tránsito del Municipio aplicará multas a quienes se estacionen en raya amarilla, se pasen los semáforos en rojo, en especial microbuses y motociclistas. También multará a los conductores que circulen con luz alta por las calles de la ciudad y mandará al yonque las patrullas que fueron compradas en la administración del Contador Oscar Almaraz Smer, porque se adquirieron ya cerca de 20 unidades nuevas que se pagarán con el producto de las multas a los infractores de la capital.

Saca de la juagada Rodolfo González Balderrama del Partido Regeneración Nacional, al Senador Américo Villarreal Guerra, Héctor Garza González, Erasmo González Robledo y a Carlos Cantú Villarreal, para la sucesión gubernamental del 2022.

El Ayuntamiento de Victoria, llevará a cabo una mega campaña de bacheo en todos los sectores de la ciudad, sin importar cuánto cueste, porque será en respuesta a la demanda ciudadana de mejorar la infraestructura vial de una vez por todas.

En el Hospital General de Victoria, pondrán de director a un infectólogo, quien será apoyado por especialistas en epidemiología hospitalaria con la finalidad de mejorar el servicio, porque los directivos actuales tienen problemas de visión.

Claudia Janeth Ochoa Íñiguez se convierte en Diputada local plurinominal del PRI, porque es la suplente de Yahleel Abdalá Carmona, quien entregó la curul al PRI, dado que renunció a ese partido para dar rienda suelta a su proyecto en otro partido.

Queda de dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas el empresario de educación superior Francisco Chavira Martínez, quien renunció a manejar el membrete del nuevo partido Fuerza Social por México.

El Congreso del Estado de Tamaulipas queda en manos de la Diputada Edna Rivera López de Regeneración Nacional, por recomendación del Diputado Gerardo Peña Flores, antes de irse como candidato a la alcaldía de Reynosa por el PAN.

La Comisión Nacional del Agua, a través de su gerencia Golfo Norte, anunció inversiones por más de 10 mil millones de peses para Distritos de Riesgo, COMAPAS y municipios.

El delegado del Gobierno Federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, buscará la presidencia municipal de Reynosa en la elección del año que viene, por revancha política.

El empresario de las Gorditas Don Pedro de Jaumave compra las marcas Gorditas el Tigre y Doña Tota, para hacer frente a los consorcios taqueros que tienen invadidas decenas de calles en Victoria y las principales ciudades de la entidad.

La cadena 7-Eleven que operaba solo en la ciudad de Reynosa se extiende en toda la entidad al comprar las tiendas Oxxo y señala que dará mejores precios a los consumidores.