POSDATA

GASTÓN ESPINOSA GZ.

LAS CUENTAS FALSAS DE JAVO Y LEAL

A tristísimo nivel están las campañas en la zona cañera que han aparecido cuentas falsas de candidatos y políticos con tal de desacreditar al oponente.

El primero que se quejó de ello fue el candidato de Morena, Javier Villarreal Terán, a quien le clonaron su página oficial. Desde ahí, se emitieron comentarios despectivos en contra de trabajadores de la construcción, cosa que conociendo a Javier no emitiría.

Mientras que la página real der Javo cuenta con más de 3 mil seguidores, la “pirata” apenas alcanza una veintena de seguidores.

Después de ese hecho, surgió una página del exalcalde mantense, Juan Francisco Leal Guerra, con mensajes difamatorios en contra de la candidata del PAN, algo que por supuesto no es digno de crédito.

El expresidente municipal panista salió a aclarar el tema, al dejar en claro que no cuenta con página en redes sociales y condenó que se use su nombre para atacar a otros políticos y, sobre todo, a las mujeres.

Al menos, Javier y Leal, han acudido a los medios para denunciar que sus páginas han sido clonadas, lo que no ocurrió en el caso de Pedro Luis Ramírez, el polémico diputado local con licencia y presunto secretario general del SNTSS en Tamaulipas, que ha permanecido indiferente ante la aparición de una página en Facebook desde la cual se envían amenazas de muerte a sus adversarios en el sindicato y contra periodistas.

Cuando creíamos que se había superado lo peor de esta campaña, surge un nuevo medio desde donde injuriar y denostar contra los adversarios políticos escondidos en el anonimato. Ojalá, después de aclarado el asunto, la campaña vuelva a su cauce normal.

“VALE LA PENA JUGAR MI REPUTACIÓN EN LA POLÍTICA”

Irradia alegría, contagia optimismo.

Es fácil descifrar su estado de ánimo, su mirada la delata.

Se define como una persona feliz. “A pesar de que todos los días son diferentes, mi actitud es la misma ante la vida…de felicidad, porque a mi lado hay una niña a la que quiero ver siempre feliz”.

Y en su andar por las calles de la ciudad, Yelile García Cobos, recibe el saludo afable. No le puede ir mal cuando ella destila alegría por cada poro de su piel.

Por sus venas corre la sangre de la política, su padre el Doctor Silverio García fue líder sindical del IMSS.

– ¿No era más fácil ver los toros desde la barrera?

“Cualquiera diría que sí, pero a mí me mueve el deseo de hacer bien las cosas, por eso decidí bajar al ruedo a platicar con la gente, a pedir el voto para trabajar en beneficio de las familias”.

– ¿Y la gente sigue teniendo confianza en los políticos? ¿Te tienen confianza?

“No me siento política, soy una ciudadana que decidió salir a la calle a ganarse la confianza de las personas, porque yo voy a donde nadie va, y escucho el sentir de cada persona. Hay mucha decepción, pero la gente sigue teniendo confianza en que alguien se va a preocupar por ellos”.

-Te estás jugado tu reputación en una aventura política. ¿Valdrá la pena?

“Este proyecto vale la pena, porque estoy enfocada en demostrar el papel importante que juega la mujer. Tengo la confianza que entre las mujeres nos apoyemos, porque en cada elección somos la clave del triunfo. De entrada, me siento ganadora por el hecho de estar aquí, de tener las agallas para enfrentar el qué dirán. Con miedo no puedes hacer nada, podrás ser muy buena en algo, pero con miedo jamás lo intentarás”.

-Decía Nikita Krushev, que los políticos son iguales en todas partes. Prometen construir un puente incluso donde no hay río.

“Los ciudadanos no se lo merecen, ni mi hija se merece que su madre sea una persona diferente, cuando ella conoce quien es su mamá, una mamá de lucha, de trabajo honrado, es decepcionante decir mentiras para tener algo.

“Hay políticos que llegan a decir cualquier cosa con tal de ganar simpatía. La gente está muy lastimada, y cansada de los políticos mentirosos; la gente me platica cada cosa que ha llegado a escuchar de los políticos cuando buscan el voto, luego se convierten en alcaldes, diputados, gobernadores, y no cumplen nada, se olvidan de la gente”.

Yelile se acomoda en su silla, el abanico apenas mitiga el sofocante calor. Llegó a prisa después de una intensa caminata en las colonias del oriente de la ciudad. No deja de sonreír aun y cuando habla del sentir ciudadano en torno a eso que llaman políticos.

“Nosotros somos ciudadanos en busca de un voto para trabajar por la gente, no como modus vivendi. Nos detenemos a platicar un poco más, y la gente valora que platiques con ellos, es habla de que en verdad le importas. No se trata de llegar, saludar y decirle que le encargas en voto”.

– ¿Qué te distingue del resto de los candidatos?

“Para empezar que soy una ciudadana, no vivo de la política y ni quiero hacerlo. Hoy decidí no ser pasivo ante los problemas que atañen a nuestra ciudad y a González; Me gusta ver por los demás, lo traigo en la sangre y sé que algo bueno debe salir de todo esto. A diferencia de ellos tengo arraigo, una imagen limpia, honestidad, vocación de servicio, y aquí pienso seguir, no estoy en la ciudad por conveniencia, tampoco he perdido mi esencia, no pierdo el piso, sabemos dónde estamos pisando, se bien quien soy y a donde voy”.

-Eres de las que, hasta perdiendo, ganan.

“Siempre saco lo positivo de cada acción, si el resultado no me favorece me quedo con todo lo bueno que me pasó…hice amigos, conocí gente maravillosa y, sobre todo, me queda claro que Movimiento Ciudadano tiene buena imagen ante la sociedad y como partido tiene mucho por ofrecer, porque aquí todos somos iguales, y realmente el ciudadano es importante para nosotros”.

-Haz dicho que no tienes muchos recursos para la campaña. ¿Puede ganarse una campaña sin dinero?

“Siento que sí. La gente está harta de ver las cosas ostentosas, porque se preguntan para qué quieren dinero o despensas si lo pagarán al doble. Lo que la gente quiere es que le respondan, sentirse arropada, que los escuches, porque mucha gente dice que les ofrecen dinero y responden que no, que para eso salen a sobarse el lomo, salen a trabajar dignamente. Ya regalos y esas cosas no funcionan, hoy la gente quiere una persona sensible, honesta”.

-Has trabajado con los gobiernos del PRI y del PAN ¿Quiénes son peores…los priistas o los panistas?

Se hace un silencio…sonríe. “Ah caray”, exclama.

“Cada uno tiene su estilo muy particular de hacer las cosas, pero en ambos partidos hay buenos elementos eso me queda muy claro, ahora bien, a veces los gobernantes (alcaldes, diputados, gobernadores) tienen buenas intenciones, pero por diversas circunstancias no les permiten que cumplan sus intenciones, por eso queremos estar en el Congreso para generar un movimiento positivo en favor de la ciudadanía”.

-De todo el listado de propuestas si tuvieras que elegir una, ¿Con cuál te quedarías?

“No traigo propuestas, tengo propósitos. Si tuviera que elegir una, me quedaría con el tema de la salud, en el cual andamos muy mal, es lamentable ver como hay innumerables casos de niños con diversos síndromes que por sus condiciones económicas no reciben la atención médica requerida y eso duele mucho”.

– ¿Tan mal andamos en salud?

“Preocupante. Cala de verdad el observar como hay niños que no tienen acceso a los servicios de salud por no contar con los recursos económicos, eso no se vale”.

Yelile apaga un poco la voz.

Se abre un ligero silencio. Afuera los vecinos le saludan, uno que otro entra en ese cuarto rodeado de banderas y calcas naranjas.

El calor está haciendo estragos y la candidata limpia su rostro con un pañuelo dejando al descubierto el tono naranja de sus uñas.

– ¿Quién está detrás de las aspiraciones de Yelile?

“Mi hija y mi familia, primero. Luego la ciudadanía por los problemas que enfrentan cotidianamente y que no pueden resolverse. No tengo más padrinazgo que el amor de mis seres queridos y la confianza que la gente deposita en mi cada día. A ellos, no les fallaré, no caeré en las mentiras para parecer alguien que no soy, no me puedo engañar, no puedo engañar a mi familia y no nací para mentirle a la gente, al menos yo, no”.

CUMPLE AYUNTAMIENTO

Vecinos de la colonia “El Martillo” se mostraron agradecidos con el ayuntamiento mantense tras ser favorecidos con el bacheo de sus calles, en especial con la prolongación “Paniagua”.

Esta calle recibió atención especial por parte de personal de obras públicas, que desde temprana hora iniciaron sus tareas en este populoso sector.

Muy bien por las autoridades municipales de El Mante, que siguen respondiendo a la confianza de la ciudadanía.