LAS ELECCIONES SE GANAN CON VOTOS, NO CON DESCALFICACIONES!

T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LAS ELECCIONES SE GANAN CON VOTOS, NO CON DESCALIFICACIONES!

SOLO los ignorantes, que no son otra cosa más que, “crótalos de triple filo”, son los que creen y consideran que, “los desconocidos” candidatos de MORENA, puedan ganar la elección del próximo domingo 2 de junio, basando su pronóstico político, en la sarta de mentiras, insultos y toda clase de descalificaciones que, ellos mismos, consuman de manera artera contra sus adversarios del Partido Acción Nacional (PAN) en las redes sociales, usando perfiles falsos, motivo por el que, “los Morenos, están evidentemente preocupados”, porque, las cosas, no les han salido como ellos lo esperaban, viéndose afectados además por “los políticos de pacotilla” Senador RICARDO MONREAL ÁVILA y el ayudante de éste, “el merolico de barrio” y “perro pantorrillero” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quiénes por cierto, en los últimos días de este mes de mayo, dejaron de venir a Tamaulipas, porque saben que “ya no hay nada que hacer”.

SIN EMBARGO, debe quedar claro que, “las elecciones se ganan con votos y no con descalificaciones”, porque en esencia, los abanderados de Morena, por lo que vemos en el escenario político 2019, “estos siguen sin despegar”, porque simplemente, “no traen consigo propuestas de buen peso político” o propuestas que, “bien valgan la pena”, lo que orilla a “cada aspirante Moreno a Diputado”, basar su esperanza de triunfo, “en el raiting de AMLO” y no por la aceptación de ellos ante el electorado, cuyo detalle, refleja que los candidatos de MORENA, están desinflados políticamente, porque en el marco de los hechos, “estos, no taren nada en el morral”.

EN CAMBIO en el Partido Acción Nacional, sus abanderados a Diputados de mayoría relativa y los de representación proporcional, han venido ejerciendo un trabajo político-electoral de fondo, basado en lo que le hace falta a las familias de Tamaulipas y, por esta razón, cada candidato a recorrido las colonias y ejidos de sus distritos, para exponer propuestas que la gente desea escuchar y vaya que, en este tenor, los prospectos del Partido albiazul, han arreciado sus labores de proselitismo, pero sin agredir a sus adversarios, logrando una marcada aceptación entre la gente de los diversos estratos sociales, con lo que se vislumbra que, “El Congreso de Tamaulipas”, sin temor a equivocarme “SEGUIRÁ PINTADO DE AZUL”.

LOS MORENOS, como ya se refleja a nivel nacional, incluyendo a Senadores y Diputados Federales pese a que son mayoría, en las respectivas cámaras, han venido engañado al contexto ciudadano de México, porque el propio Presidente de la República AMLO; en campaña prometió públicamente, actuar con firmeza en el marco de la ley, contra los corruptos de los gobiernos neoliberales, incluyendo a su antecesor ENRIQUE PEÑA NIETO, de cuyas manifestaciones de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (hay videos).

PERO ESTE, tras llegar al poder político del país, inesperadamente reculó, al aducir que, “él no comulgaba con la venganza”, ignorándose la causa por la que, AMLO se retractó de su compromiso con el pueblo de “PONER EN LA CÁRCEL” a los causante de que el país, esté en la bancarrota financiera, cuya cuestión, la verdad, ha dejado a todo mundo atónito o sorprendido, porque Andrés Manuel, “mintió al pueblo, para que creyeran en él” y así, lograr ganar la elección y ahora, lamentablemente, se niega a aplicar el peso de la ley a los presuntos delincuentes de los gobiernos pasados a los que dijo no perdonaría y ya los perdonó.

LO EVIDENTE, en este esquema electoral que, “ya está en puerta”, a mi juicio, surgen dos cosas de vital importancia: la Primera es que, “EL QUE ENGAÑA UNA VEZ, ENGAÑA DOS VECES” y por esta razón fundamental, el pueblo tamaulipeco y mexicano, “ya no caerá en la falacia”, y mucho menos la desgracia social”, porque sencillamente, “ya no le harán caso” a políticos de baja calidad moral” como evidentemente lo son los prospectos de MORENA, porque estos “comulgan con la mentira y el engaño”, muy a pesar de que el Presidente AMLO, haya reiterado hasta el cansancio que, “él, no comulga con este par de preceptos”. Y segundo es que, “los electores, ya están despiertos y, convencidos de haber sido objeto de la traición, consumada por el mandatario mexicano”, porque éste, ahora no obrará contra los corruptos, ignorándose la real causa, porque la que, “el ejecutivo federal, no aplicará el peso de la ley” a los que él mismo, dijo “pondría en la cárcel”.

CABE MENCIONAR Q UE, a los electores tamaulipecos y de todo el país, los de Morena, prometieron bajar la gasolina y esto, naturalmente, no ha sucedido y no sucederá, aparte de que, también el nuevo Gobierno de la República, prometió una serie de beneficios y si bien es cierto que reparte algunos apoyos, también hay muchas gentes humildes en todo México, “afectadas por la criminal actuación del gobierno federal, porque este, de tajo “LES QUITÓ CRUELMENTE EL BENEFICIO DEL PROGRAMA PROSPERA” y por esta razón, esa gente pobre, “ya no tiene para comprar alimentos y comer”. Esto es un problema generalizado, cuyo reclamo, se ha dejado sentir, hasta en los más recónditos lugares de toda la geografía nacional.

PARA CONCLUIR, les diré que, hoy los panista en Tamaulipas, están ante la opción de seguir manejando para bien del pueblo o de las familias en general, cada una de las acciones o proyectos que se ejerzan en el Congreso, porque la gente, está convencida que, “los candidatos azules, son la mejor oferta política” para la sociedad en general, pero en fin, ya el próximo domingo 2 de junio habremos de ver la mejor encuesta ciudadana.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx