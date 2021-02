CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Las encuestas de Morena…

Lo que ahora sucede en Morena recuerda al viejo PRI, al más viejo, decenas y decenas de aspirantes a los puestos de elección popular aún cuando cada una de las candidaturas, de aquel tiempo, nacía con nombre y apellido.

Las precampañas, como las que ahora vivimos, eran auténticas guerrillas, luchas internas en las que a veces hasta de viciosos y ladrones se acusaban para, al final, todos se aplacaran como por encanto, bastaba que llegará el enviado del fiel de la balanza y los corajes amainaran, muy pocas veces los desencuentros terminaban corriendo la sangre en el río.

Obvio, en el PRI de aquellos años había liderazgos municipales y el gobernador del Estado actuaba para poner orden, es decir, la simulación de las precampañas era para que todos se desahogaran, bajarle presión a la designación de candidato o, como tradicionalmente se dice, era el sagrado derecho al pataleo que se le daba a todos los muertos, que lo eran antes de nacer como aspirantes a candidatos, aunque no supieran.

El problema de ahora, en Morena, es que existen municipios con cuatro o cinco aspirantes a alcaldes, hay distritos donde hay más aspirantes a Diputados que ciudadanos en el padrón, de los locales y federales y, para acabarla de amolar, no se ve un liderazgo partidista que pueda controlar todas esas ansias.

Empeora la situación, se tiene que decir, cuando la gran mayoría de los que aspiran por Morena a una candidatura traen sus propias encuestas en las que ellos ganan, algunos hasta se han olvidado que pagaron para que los pusieran en esos lugares y se sienten de verdad a sabiendas de que no ganarían ni una elección para presidente de la colonia.

¿Quién asumirá ese liderazgo que ejercían los gobernadores antaño?, ahí el problema, ahí la duda, hay un delegado que no conoce el territorio, la situación se dificulta más si se toma en cuenta que son cuatro o cinco aspirantes a la gubernatura en el 2022 que traen sus gallos pero como todos traen las mismas posibilidades, en este momento, será difícil que se alineen en un solo sentido, que acepten los resultados y pongan a trabajar a sus seguidores a favor de otro candidato que tenga su corazón con el enemigo íntimo, con otro aspirante a gobernador.

Lo anterior viene a colación porque la nota de fin de semana fue una reunión que tuvieron los morenistas en Reynosa, según ellos, para llamar a la unidad, para garantizar que todos van en un mismo sentido.

No hay duda de que la versión de que todos están unidos sea real, es posible en este momento todos digan aceptarán los resultados de dichas encuestas sin embargo es un hecho que la disposición a jalar sea quien sea solo va a durar unos 15 o 20 días más, hasta que tengan aspirantes oficiales a las candidaturas y los no beneficiados sean motivados a destruir las aspiraciones del resto porque, según ellos, los que resulten electos van a influir en quien podría representarlos en las urnas el próximo año.

Hay algo más, de los aspirantes de Morena a las alcaldías, o candidatos a Diputados, hay muchos con perversas intenciones, solo quieren a propósito romper esa unidad que ahora se presume, es decir, ya saben que no serán candidatos porque las encuestas no les favorecen, pero si quieren dañar a los otros ya que generalmente son las cabeza de playa de un aspirante a gobernador con el que no comulgan.

Vea, por ejemplo, lo que sucede en Matamoros, allá el presidente municipal, Mario López, tiene su municipio ganado de calle, según las encuestas de diferentes firmas y, con todo y ello hubo quienes motivaron a otros miembros de Morena a desestabilizarlo con amplias posibilidades de lograrlo.

Morena tiene muchas oportunidades de obtener triunfos en muchos municipios, también en muchos distritos, su problema es que todo hace indicar que esas posibilidades se le van a hacer pedacitos, se van a fragmentar una vez que haya candidatos, una vez que vengan personajes serios de ese partido a levantar las encuestas para levantarle la mano a un candidato o candidata, sino lo cree, de mi se acuerda a la hora de los registros ante la autoridad electoral.

RECONOCE OTRO ORGANISMO NACIONAL A CABEZA DE VACA… El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer que Tamaulipas es la entidad del país que más programas y acciones ha dispuesto a nivel nacional para apoyar a la población y a los sectores productivos ante la crisis sanitaria y económica provocada por la Covid-19.

De acuerdo con el Panorama de los Programas y Acciones Sociales en las Entidades Federativas para dar Respuesta a los Efectos de la Pandemia por el Virus SARS- CoV- 2, publicado recientemente por el CONEVAL, Tamaulipas implementó 72 políticas públicas que contribuyeron a la atención de los derechos sociales y otorgaron algún bien o servicio directo a la población afectada por la pandemia.

“Si bien es importante reconocer el esfuerzo y la respuesta inmediata que han dado los gobiernos estatales, también se debe considerar que existen retos que se deben atender para garantizar efectivamente los derechos sociales. En primer lugar, es necesario contar con una estrategia integral nacional y coordinada”, convocó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En materia de salud, Tamaulipas también es la entidad del país que más acciones ha llevado a cabo, enfocadas a prevenir los efectos de la enfermedad en la salud de la población y en aumentar la disponibilidad de camas para hospitalización.

El Gobierno de Tamaulipas invirtió recursos estatales para la construcción de 8 Hospitales totalmente equipados para atender exclusivamente a pacientes Covid-19 para ampliar el número de camas de Hospitalización del Sistema Estatal de Salud, además realizó la reconversión de hospitales estatales y privados para la atención de la enfermedad.

El panorama presentado por CONEVAL demuestra que Tamaulipas ha llevado a cabo la mayor cantidad de acciones para garantizar el derecho a la educación, como diseñar recursos impresos y electrónicos para apoyar a docentes, alumnos y padres de familia, disponer de materiales impresos para los alumnos que no cuentan con acceso de Internet y difundir contenidos educativos a través de radio y televisión.

Tamaulipas también ocupa el primer lugar nacional en acciones para garantizar el derecho a la alimentación de la población más vulnerable, a través de programas de entrega de paquetes alimentarios, comedores comunitarios, entre otros.

En materia económica, de acuerdo con el CONEVAL, Tamaulipas es de las entidades del país que más incentivos fiscales ha dispuesto para apoyar a los sectores productivos, a través de la entrega de microcréditos, créditos empresariales y condonación de algunos impuestos estatales.

APORTA UAT INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN… La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizó por la vía virtual la conferencia “Importancia de la nutrigenómica, nutrigenética y microbiota en la Nutrición”, en el marco del 6o. Congreso Nacional de la Licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos.

La ponencia fue dictada por la Dra. Nimbe Torres y Torres, investigadora del Instituto de Fisiología de la Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Con Doctorado por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la expositora cuenta con una patente otorgada en el 2017, gracias sus estudios sobre suplementos alimenticios.

Habló de los trabajos que ha realizado en el Instituto de Fisiología de la Nutrición, y que han arrojado importantes avances en materia de tecnología de los alimentos.

En ello hizo referencia a estudios sobre la proteína de soya, de la cual se sabe que por su patrón de aminoácidos e isoflavonas, tiene un efecto en el páncreas disminuyendo la secreción de insulina y el depósito de triglicéridos en el hígado y la formación de hígado graso.

Explicó también que hay muchos alimentos mexicanos que se conocen muy poco en la literatura internacional, “este fue el caso del nopal, que sirve para disminuir la intolerancia a la glucosa y a la inflamación de bajo grado, que se conoce como Endotoxemia Metabólica”.

“Nos pusimos a investigar y ahora ya sabemos que en una dieta alta en grasas y azúcares, (el nopal) disminuye el desequilibrio que pueda existir en la micro biota intestinal, disminuyendo la inflamación, reduciendo la intolerancia a la glucosa y los triglicéridos”, agregó, tras mencionar que esta investigación obtuvo el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2017.

Entre otros proyectos, describió el trabajo con las semillas de chía, descubriendo que aumenta la oxidación de ácidos grasos y disminuye la litogénesis. Entre otros importantes avances y conocimientos obtenidos en sus investigaciones, mencionó los resultados de estudios sobre el frijol, entre los cuales, se destaca que ayuda a disminuir la ganancia de peso, y que además tiene un efecto importante en la micro-biota intestinal, ya que provoca que crezcan las bacterias buenas para el organismo.

Cabe mencionar que las conferencias organizadas por la UAM Reynosa Aztlán, se desarrollaron en el marco del Día del Nutriólogo y la celebración del Año Internacional de Frutas y Verduras 2021, en donde expertos en este campo académico expusieron e interactuaron con estudiantes y egresados, al impartir temas de actualización en las áreas de nutrición, tecnología de alimentos, microbiología, y manejo de alimentos.

