EL INFILTRADO…

¡¡Las Frases inmortales de la Alcaldesa de Reynosa Maki Ortíz!!

Por: J. Angel Rios Cepeda

.- ¡¡El Gerente de COMAPA Victoria, se va a enfermar!!

.- Emilio Lozoya vs Gertz Manero ¿conflicto de intereses?

Sean Ustedes Bienvenidos…

Vamos con el humor: * El último de Pepito *

Y Dice Así: En la escuela la maestra pidió a los alumnos que de tarea el día siguiente trajeran alguna cosa para la cruz roja, al otro día la maestra le pregunta a Pepito: ¿Que trajiste Pepito?: —Un tanque de oxigeno Maestra, ¿Quién te lo dio?, ¡mi abuelito, Maestra! mmm y ¿Que te dijo Pepito? Me dijo, ¡No te lo lleves, no te lo lleves!

¡El Gerente de COMAPA Victoria, se va a enferma!

El gerente de COMAPA Victoria, Humberto Calderón Zúñiga, debe renunciar a su cargo por su salud, pues carga en su conciencia el tener a los victorenses con una ciudad totalmente colapsada, debido a su incapacidad, negligencia e ineptitud, cuyo único mérito para ocupar el cargo de gerente del organismo es ser cuñado de Arturo Soto Alemán diputado electo por el distrito XV de Ciudad Victoria y que le está ocasionando un verdadero conflicto de intereses, Calderón Zúñiga debe renunciar por que está probado que el problema del desabasto es él, pues no está apto para ocupar el cargo de gerente. Y es que más de cien colonias, continúa sin servicio del vital líquido, el problema se agudiza también para las escuelas, oficinas públicas, tiendas departamentales, changarros etc. que han tenido que cerrar, está demostrado que Calderón Zúñiga es un sujeto sin escrúpulos que no reconoce su responsabilidad pues ya anunció que se tomaran medidas en contra algunos de sus empleados, a quiénes responsabiliza del desperfecto y amenazo con aplicar multas de hasta 10 mil pesos y se les levantará acta administrativa. Como decía la señora Quiquis, ¡Cómo… la… Ven!

¡Las Frases inmortales de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortíz!

“Hemos avanzado, porque antes nos inundábamos hasta la cintura y hoy solamente hasta las rodillas”, o que le parece esta, Desde marzo 6 aprobamos un pluvial para paseo de las Flores. Ya está licitado y empezaremos tan pronto pase la inundación. “Dios se nos adelantó pero ya habíamos pensado y actuado para ellos”.

Por irresponsabilidad, por omisión, por descuido o por la razón que a usted se le ocurra, ahora resulta que nadie tiene la culpa de las inundaciones en las que perdieron su patrimonio muchas familias de Reynosa, la culpa la tienen dios y los reynosenses por cochinos, dijo la alcaldesa Maki Ortiz, la prueba mayúscula de su ineficacia como gobernante es la falta de previsión para realizar las obras y tomar las medidas necesarias, para evitar o reducir los daños por la acción de la naturaleza, siendo ya su segundo periodo de gobierno es inaceptable que por negligencia no ordenara el mantenimiento preventivo y correctivo de canales, sifones, drenes, vertederos y demás elementos de la infraestructura para el desalojo de las aguas pluviales.

Durante su recorrido por las anegadas colonias populares de Reynosa, en afán de justificar su pésimo trabajo decía a los vecinos que en los dos meses anteriores las cuadrillas del municipio realizaron labores de mantenimiento a drenajes, drenes, canales etc., siendo esto totalmente falso, pues hace un año, por estas mismas fechas, se inundaron varias colonias por el desbordamiento del “Dren de la Mujeres” que estaba obstruido por toneladas de lodo, Maki nunca ordeno que se desazolvara y hasta esta última inundación lamentablemente el “Dren de la Mujeres” continuó azolvado.

Emilio Lozoya vs Gertz Manero ¿conflicto de intereses?

¿Recuerda usted el caso de Carlos Efraín Cabal Peniche el ladrón de cuello blanco, relacionado con el FOBAPROA el fraude más grande del siglo? Cabal Peniche uno de los empresarios más polémicos de México por los procesos judiciales abiertos en su contra, de los que resultó absuelto el año 2009, posteriormente recuperó sus predios y diversas acciones de una sociedad mercantil que permanecían incautados a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), puesto en libertad le dijeron “Disculpe Usted”.

Esto viene a colación porque desafortunadamente viene tomando el mismo rumbo, el caso de Emilio Lozoya Austin, el hombre del momento que hasta los últimos avances del oscuro caso de este exfuncionario de la administración de Enrique Peña Nieto, que está acusado de corrupción, y que involucra a Odebrecht.

¿Ahora se descubre que existe un conflicto de intereses pues Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, prófugo de la justicia, y Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) comparten el mismo equipo de abogados, se trata de Javier Coello Trejo y su hijo Javier Coello Zuarth se sabe que el fiscal general Gertz Manero cuenta con el mismo equipo de abogados que Lozoya, desde hace cuatro años, se resolverá con justicia este conflicto de intereses?

P.D. Respetados y amables lectores, disfruten sus actividades con alegría.

Para contacto te dejo mi correo: angelrioscepeda@gmail.com elinfiltradomx7@gmail.com

Facebook; Angel Rios NoresteDigital; Tweeter @AngelRiosmx