PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Las irregularidades de la votación interna del PRI

< Elementos para una protesta anunciada

< Foro de la UAT sobre agua y sustentabilidad

< Convocatoria de Morena, frenará a Díaz Durán

1.- Nuestro horario de cierre para esta colaboración nos impide entrar de lleno a la interpretación de los resultados de la votación interna del PRI, un proceso muy cuestionado y que se desarrolló bajo la sombra de una sospecha de manipulación, donde los principales operadores serán los gobernadores priistas y particularmente de estados más comprometidos como son Campeche y Coahuila de donde proviene la fórmula integrada por Rafael Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria.

La calificación que obtenga en las urnas Ivonne Ortega en su natal Yucatán será otro dato interesante. Claro que no es lo mismo estar en el poder, que es el caso de Alito en Campeche donde su suplente es un formulismo y su licencia como mandatario un trámite, pero sigue ejerciendo el poder.

Otro estado incondicional a esta fórmula es Oaxaca por decisión de su gobernador Alejandro Ismael Murat Hinojosa, son 3 de los 12 estados mandatados por priistas.

Un enigma hasta al mediodía de este domingo era cómo reaccionará la bursatilidad electoral interna del Tricolor en Tamaulipas que se encuentra en estado de oposición, es decir fuera del ejercicio del poder.

Tampico por ejemplo, de 35 mil elementos de su padrón, calculaban lograr 5 mil votos, pero priistas cercanos a la organización del evento estaban considerando que a nivel estatal con trabajos estarían recaban entre 10 mil y 12 mil votos entre todos los participantes.

La hegemonía del PRI gozada hasta 2015 es ya historia.

Por otra parte este domingo algunos priistas preguntaron en grupos de Whats App y face book porque había mesas de votación, ¿de qué se trataba? Al obtener la respuesta se extrañaron porque son militantes efectivos del Tricolor con credencial y no fueron informados. Y es que la difusión mediática no permeó lo suficiente, hay militancia de ciertos estratos sociales que no tienen acceso a los medios de comunicación.

2.- Por otra parte no deja de sembrar sospecha, el hecho de que en 5 municipios de Tamaulipas, no se permitió la instalación de mesas de recepción de votos argumentando que no hay condiciones de seguridad. La instrucción fue de la Comisión Nacional de Procesos Internos, esto dio origen a manifestaciones de inconformidad de los presidentes de los Comités Municipales del PRI de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos y San Nicolás, un argumento que puede ser parte del ruido que se genere ante el Tribunal Electoral de una protesta anunciada.

El Comité Directivo Estatal que preside Yahleel Abdalá Carmona es un testigo de piedra que no tiene intervención en el proceso electoral de este domingo, si bien uno de los elementos integrantes del CDE forma parte del equipo de promoción de uno de los candidatos, se trata de José Benítez Rodríguez, Secretario General del CDE y sumado al proyecto de Alejandro Moreno Cárdenas

Los resultados que se obtengan a nivel nacional y particularmente en Tamaulipas dejarán varias lecturas, no sólo a los priistas, sino a otros partidos y clase política en general. Será tema inevitable mañana martes.

3.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas preocupada por la problemática nacional y local está pendiente y da seguimiento a la agenda social de Tamaulipas, en ese sentido es que este lunes 12 de agosto celebrara el Foro: Agua y Desarrollo Sustentable, el cual tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Centro de Excelencia de la UAT.

De esta manera con la participación de diferentes organismos externos a la Casa de Estudios involucrados en el tema, legisladores de los diferentes partidos, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, CONAGUA, Cámara de la Industria de la Construcción y desde luego académicos de la máxima Casa de Estudios integró un interesante programa con diferentes voces autorizadas que contribuirán a integrar un panorama general sobre la problemática del agua y su impacto en su entorno.

El Gerente de la COMAPA Humberto Calderón Zúñiga es el primer ponente y expondrá el Diagnóstico Real al 2019 del Organismo Operador. Otros conferenciantes son el Dr. René Ventura Houle, investigador de la UAT y consejero de la cuenca de la CONAGUA; la diputada federal Nohemí Alemán Hernández, de profesión arquitecta detallará la nueva Ley de Agua Nacional y el Dr. Roberto Tomás Miklos Ilkovics, investigador titular y Director General del Instituto Nacional de Asesoría Especializada abordará el tema: Prospectiva del agua para un desarrollo sustentable.

El tema del agua es urgente conocerlo en todas sus dimensiones, con responsabilidad social, desde la educación para fomentar la participación ciudadana porque ya no se trata de una problemática que se pueda enfrentar desde el sector público, requiere la participación de todos los ciudadanos de los diferentes estratos sociales.

4.- De alguna manera se filtró la convocatoria de Morena que oficialmente entrará en vigor a partir del 19 de agosto, y en la cual ya hay fechas para que Tamaulipas las asambleas o congresos para elegir nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal y Presidente del Consejo Político.

La convocatoria en cuestión aparece firmada por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, son 17 páginas que estaremos analizando, pero por lo pronto podemos adelantar que Alejandro Rojas Díaz, tendrá que poner fin a su estrategia mediática porque está prohibida para todos los aspirantes a la Presidencia del CEN usar publicidad o medios masivos o formas impresas.

Hay varias etapas antes de llegar al Congreso Nacional Ordinario, como son la celebración de 300 Congresos Distritales en los que Tamaulipas está agendado para el domingo 13 de octubre.

En ese mismo paquete junto con nuestra entidad figuran Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro en eventos que tendrán lugar en las capitales de estado a partir de las 8 de la mañana con hora tentativa de culminación a las 11 horas. En este Congreso Distrital se elegirán coordinadoras (res) distritales; congresistas estatales; consejeras(os) estatales y congresistas nacionales.

En cuanto a los Congresos Estatales y Consejos Estatales, Morena Tamaulipas estará llevándolos a cabo el domingo 10 de noviembre, también a partir de las 8 dela mañana y en Cd. Victoria. Y en ellos se elegirán el Presidente o Presidenta del Consejo Estatal, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.

Hay otra Asamblea y Congreso de Mexicanos en el Exterior cuya sede está por determinarse y finalmente el III Congreso Nacional Ordinario a celebrarse en la Cd. de México para elegir el Presidente o Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, para lo cual de momento sólo señalaremos entre las bases, que los aspirantes no podrán utilizar ninguna forma de propaganda o publicidad, ni impresa ni mediática, esto quiere decir que los videos de don Alejandro Rojas Díaz Durán y sus constantes entrevistas publicadas en portales de la capital del país tendrán que finalizar a partir del 20 agosto en que se oficialice la convocatoria.