Tendencias

Oscar Contreras

Las mentiras de Olga

Al llegar AMLO a la presidencia de la República los diputados federales perdieron por su capacidad de gestionar y proponer recursos, obras y acciones, para que se incluyeran en el presupuesto de egresos federal y beneficiaran a sus distritos, estados y municipios.

AMLO les quitó toda posibilidad de ser gestores y tramitar recursos, porque sabía que muchos legisladores estaban a sueldo de los gobernantes o se vendían al mejor postor, y muchos de ellos podían ser empresarios, políticos y hasta funcionarios públicos.

Es decir, de su trabajo legislativo hacían un negocio y López Obrador decidió por ello, que sólo él tenía que definir la cantidad de participaciones federales que deben recibir los estados y municipios por lo que de esta manera acabó con el gran negocio que hacían las y los diputados federales.

Así que ahora lo único que hacen los legisladores es votar a favor todas las iniciativas y reformas que les manda AMLO desde Palacio Nacional, ya no las revisan, discuten o cambian, ya que el presidente tabasqueño es intolerante y no permite que le rechacen sus propuestas legislativas, aunque afecten a la sociedad, grupos productivos u organizaciones sociales.

Les comentamos esto porque ahora la diputada Olga Sosa Ruiz cree que esto que sucede en la Cámara no lo sabemos, y nos quiere engañar diciendo que gracias a ella, Tampico tiene el presupuesto que recibe de parte del gobierno federal.

La realidad es que Tampico recibe estas participaciones federales porque fueron aprobadas primero en el Cabildo y luego, después de analizarlas, en el Congreso de Tamaulipas, así que fueron los síndicos, regidores y diputados locales, quienes decidieron lo que se recibe en el puerto desde la federación.

Entendemos que Sosa Ruiz quiera llamar la atención, se sabe que buscará la candidatura de MORENA a la presidencia municipal pero empezar su campaña echando mentiras y diciendo verdades a medias, pues no le conviene porque eso los tampiqueños ya no lo soportan.

De esta manera no avanzará mucho en su carrera política y no es que no queremos que siga, sino que debe hablar con la verdad porque esas mentirillas piadosas son del pasado y con la 4T dice AMLO que se acabó la corrupción, las traiciones y por supuesto que las mentiras. ¿Verdad?

Pero bueno, ya que hablamos de MORENA se supo que la reunión que está organizando Oscar G. Hernández en favor de Héctor “El Guasón” Garza es privada y dicen que no se permitirá la entrada a la gente que no cuente con invitación personal o dé una clave secreta para entrar.

Los medios de comunicación por supuesto que no son invitados. Dicen que hablarán de estrategias, acciones y de cómo le harán para posicionarlo rumbo a las elecciones del 22, pero sin invertir ni un solo peso, ni regalando una despensa ni camiseta y mucho menos calendarios y abanicos de mano. ¿Será?

Lo que no sabemos es cómo Hernández Zúñiga le va a hacer para controlar a la gente que llegue del centro y la frontera del estado, ya que nos dicen que las invitaciones que hizo están circulado por todos lados y se esperan que asistan más de 500 personas cuando para las dos reuniones, sólo le pidieron que estuvieran 50 en cada una. ¿Qué les parece?

Sin embargo, pase lo que pase, es posible que con estas reuniones Oscar G. Hernández amarre su candidatura a regidor, porque ni soñando obtendrá la de alcalde, diputado federal y local, ya que le será muy difícil de alcanzar en esta próxima elección, porque esas candidaturas ya tienen candidato y tendrá que hacer talacha para que en el 2026 0 30, si bien le va le den oportunidad. ¿Cómo la ven, eh?

Desde luego que mañana aquí mismo les daremos la dirección, hora y detalles de cómo llegar al lugar donde serán las reuniones que organiza Oscar Hernández para El Guasón Garza, y si lo van a buscar es necesario que se vayan con tiempo, se preparen con su cubre bocas y gel, porque habrá mucha gente que quiere verlo.

¡Ah! Por cierto, de último momento nos informan que el susodicho Oscar G. recibió la avanzada del Guasón, quienes llegaron de Ciudad Victoria para ultimar detalles de dos las reuniones que se tendrán y revisar la lista de invitados ya que al parecer al reynosense no le gusta mucho reunirse con gente fifí, conservadora o neoliberal. Ni más ni menos.

Punto final. Después de que dimos a conocer que en el Hospital Psiquiátrico de Tampico había un brote de Covid-19 y que la mayoría de los enfermos estaban contagiados al igual que el personal administrativo y médico, las autoridades actuaron de inmediato y esperemos que no haya decesos que lamentar, pero estaremos al tanto de lo que ahí suceda y se lo informaremos en tiempo y forma.

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx