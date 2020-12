[email protected]

LAS MENTIRAS DURAN HASTA QUE LA VERDAD LLEGA, 2 INFORME

Rubén Dueñas

Según nuestras antenas hoy martes1 de diciembre desde Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador rendirá al pueblo de México el que oficialmente será apenas el Segundo Año de su Gobierno, esperamos que el mandatario tenga presente, la máxima de Primaria, que “las mentiras duran hasta que la verdad llega”.

Como periodistas recordamos que AMLO andando todavía en campaña trató de meternos en la cabeza la promesa de que bajaría el precio de las gasolinas de llegar a asumir el poder y sus seguidores se lo creyeron y aplaudieron, ahora sus corifeos aseguran que el peso mexicano en los primeros dos años de su gobierno ha tenido su mejor bienio, desde la Administración del Presidente Manuel Ávila Camacho, cuando se inició el llamado Milagro Mexicano.

Pero, pero, pero, como la mentira dura hasta que la verdad llega, en la más reciente reunión de la OPEP salió a relucir en ese foro que conforman los productores de petróleo de los países más importantes del mundo, que el precio del petróleo y por ende de sus derivados, gasolinas y diésel, lo fija el mercado internacional en base a la oferta y la demanda, lo que acabó por aceptar Mr. López Obrador.

Ahora nos salen con que gracias al gobierno del Presidente de México, el peso mexicano frente al dólar norteamericano está viviendo su mejor momento desde el gobierno de Manuel Avila Camacho, versión que en lo personal desconocemos ya que en ese tiempo andábamos en otros mundos.

Pero los años pasan y a éstas alturas lo que si sabemos a ciencia cierta es que tampoco López Obrador tiene absolutamente nada que ver con eso, en lo relativo al deslizamiento del peso frente al dólar, así suba o baje la paridad entre ambos de la noche a la mañana, o el mismo día.

Conforme a nuestras investigaciones de campo en cada nuevo amanecer son la Bolsa de Valores de Nueva York y el comercio de esa gran ciudad, son los que fijan la paridad del peso con el dólar, lo que nos pone claro que las bases del gobierno de la Cuarta Transformación están hechas de puras mentiras.

Otra mentira capital más que viene utilizando todos los días el mandatario nacional, y que le da todo el vuelo del mundo en su noticiero de más de tres horas de duración, conocido por “la mañanera”, es el cacarear a los cuatro vientos y con toda la fuerza del estado, que la vacuna contra el Coronavirus en nuestro país, cuya etapa de vacunación está por empezar, va a ser gratis.

Entendemos que el costo de las vacunas, de las que va a requerir nuestro país, va a ser de millones de dólares o euros, pero no creemos que Mr. López vaya a gastar su dinero en eso, en automático el costo de esas vacunas contra el COVID-19 las va a pagar el pueblo, con los impuestos o derechos que le entera al gobierno, que no se cuelguen medallas que no son suyas.

Vamos a ver cuántas mentiras hecha durante su segundo informe.

De entrada López Obrador ya dijo que no ha sido fácil enfrentar la emergencia sanitaria del COVID 19, la crisis económica generalizada y enfrentar los embates de sus opositores (los conservadores) que querían mantener el mismo régimen de corrupción y de privilegios, “pero dijimos basta y ya son otras las condiciones y el pueblo ya despertó y ya no quiere dar marcha atrás.

“Vamos hacia adelante hacia la transformación de México por el bien de nosotros y por el bien de las nuevas generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos”, dijo.

Por cierto días atrás chocaron el presidente AMLO y la titular de la SEGOB, doña Olga Sánchez Cordero. En lo personal creemos que doña Olguita cometió el gravísimo error de contradecir al Señor Presidente el que negó que los feminicidios en México se den por razones específicas contra la mujer y aseguró que ocurren, al igual que los homicidios, por la pérdida de valores y otros aspectos del neoliberalismo.

Sin embargo doña Olguita no se aguantó y en la misma conferencia se atrevió a corregir al presidente haciéndole ver que si hay diferencias y todavía lamentó la ola de feminicidios en México. Vamos a ver cuánto se tarda en darle las gracias por su magnífico desempeño, de acuerdo con su máxima de “si no estás conmigo estás contra mí”. Ya son varios a los que ha corrido.

No hay dinero para los medicamentos de los niños con cáncer, y de los adultos mayores menos, pero, pero, pero, el presidente AMLO ya adelanto que su gobierno va a construír un moderno sistema de transporte (tren eléctrico) que conectará los municipios de Uxtapaluca, Chalco y Valle de Chalco del Estado de México con el oriente de la capital del país. Eso es lo que más le interesa al macuspano.

Nos dio gusto saber que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, felicitó a la comunidad universitaria de la Facultad de Comercio y Administración Tampico (FCAT), con motivo de celebrar el 60 Aniversario de su fundación.

En un video mensaje por la plataforma virtual, el Ing. Suárez Fernández reconoció los esfuerzos de directores, docentes, estudiantes y personal administrativo, en el fortalecimiento del plantel universitario, cuyos logros han contribuido a situar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas en los primeros planos de la educación superior en el país.

Dijo que, atendiendo a las recomendaciones de salud, la UAT a buscado la forma de reconocer el esfuerzo de los estudiantes, y aunque sea de manera virtual, desearles éxito y felicitarlos por la meta conseguida.

“Estoy seguro de que, con el esfuerzo de todos los universitarios, seguirá avanzando nuestra Facultad y seguiremos fortaleciendo a nuestra Universidad. Es tiempo de festejar los logros que se han alcanzado y de proponer los nuevos que vendrán. Cuenten con todo mi apoyo”, dijo en forma sentida el rector de la UAT.

De buena fuente logramos confirmar la versión de que todos los representantes del Partido Redes Sociales Progresistas en los estados supuestamente van a ser candidatos a diputados federales en las elecciones del próximo 6 de junio del 2021, con lo que en lo personal ya vemos al profesor y otrora secretario general de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, convertido de nueva cuenta en legislador. Suerte.

