Las obras no se detienen en Tula

Por Roberto Olvera Pérez

“Las obras no se detienen, a pesar de la pandemia”, expresó el alcalde tulteco para el que esto escribe, Lenin Vladimir Coronado Posadas, al dar inicio a los trabajos de pavimentación hidráulica en la calle Mateo Acuña en la cabecera municipal, lo que convierte a esta arteria en otro aspecto más atractivo. Esta obra consta de dos carriles, camellón central con guarnición tipo pecho paloma, banquetas, iluminación y espacios recreativos dentro del camellón central.

Durante el evento se contó con la presencia además del munícipe, Arturo Castillo Castillo, representante de los obreros, Fabiola García Hernández, 1er Síndica, Milton Rolando Coronado Posadas, Presidente del Sistema DIF Tula, entre otros funcionarios más del gabinete municipal.

Asimismo, este Ayuntamiento del altiplano tamaulipeco, continúa con los trabajos de desazolve del río en Tula y con estas acciones se evitarán riesgos de alguna inundación que afecten a los ciudadanos, así como también se evita el crecimiento de la maleza que genera foco de insalubridad e inseguridad para los vecinos; además para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el Dengue, Sika y Chikungunya.

Personalmente el presidente municipal Lenin Vladimir Coronado Posadas, supervisó los trabajos donde viendo los mismos vecinos con agrado estas acciones que les mejorarán su calidad de vida al asegurarles un entorno más limpio. Una vez realizadas las tareas de desazolve, se retirará del lugar toda la basura y hierbas extraídas del cauce para cumplimentar el trabajo de limpieza que permita el libre paso, por lo que se seguirá atendiendo las peticiones de la ciudadanía y dándoles respuesta inmediata en lo que resta de esta administración municipal.

Por otra parte, en Bustamante, se avala el trabajo político de la pre candidata azul de la joven Brisa Verber Rodríguez, para representar al pueblo una vez que el instituto político la registre ante las autoridades electorales locales como su abanderada oficial a la alcaldía de este municipio de la sierra chiquita, pues tiene carrera política y administrativa, donde ha conquistado el cariño y respeto de los bustamantenses y esto lo ha logrado con buenas acciones, confianza y las relaciones que ha establecido con la ciudadanía y hoy la nombran como el nuevo rostro de la política en Bustamante y es garantía de triunfo.

Por lo tanto, los bustamanteses han manifestado entusiasmo a esta noticia: ya tienen a su representante, es con ella, por ella y directos a las urnas el próximo 6 de junio. Solamente que nos den la voz de arranque para dejarnos caer con todo y por todo, para mantener esa unidad que se distingue en el municipio.

En una breve charla con la pre candidata blanquiazul, habló de sus propósitos y compromisos donde expuso: “hoy crece más el compromiso con los habitantes a la confianza que han depositado en mi persona y por ello, haré que las familias tengan un presente más próspero, lleno de posibilidades para su crecimiento, vamos por el Bustamante que todos quieren, vamos con todo a apoyar a los adultos mayores en la salud, a la niñez con una mejor educación y juntos hombro con hombro construiremos un Bustamante mucho mejor al que anhelamos todos”.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, como hay muchos “gallos” por Morena en la mayoría de los municipios del Estado, pronto saldrá “Humo Blanco” en este instituto político, donde veremos quién será oficialmente el candidato del partido por municipio, distrito electoral federal y local. También veremos declinaciones, apoyos para tal abanderado. Habrá o sostendrán reuniones donde dirán que se unirán a un “proyecto político”. Tan solo en Bustamante hay como 10 aspirantes, por lo que no la tendrán de “Sabritas”, pues en casi todo el territorio tamaulipeco hay mucha “presencia política” del PAN y en algunos casos del PRI. Así que Aguas, no se confíen.

2.- Lo que circula en las redes sociales allá en Tula, pues comprometen a un funcionario público municipal con una empleada de ahí mismo, lo que ya ha trascendido hasta los pasillos de Palacio de Gobierno y no se diga allá por la Torre Bicentenaria, precisamente en la Secretaria de Obras Públicas. Pues como dice el refrán: Cuando el rio suena, es que agua lleva. ¿Quién será el susodicho?

3.- En Jaumave no se sabe por dónde va la rola en cuanto al pre candidato blanquiazul a la alcaldía, pues se prevé una desbandada de azules hacia otros partidos que en verdad si traen con que jugar. Bueno no todos, ya que en Morena existe más de una quintilla de aspirantes que andan todos revueltos y solamente uno va quedar. Algunos no saben qué hacer, pues no traen nada en el morral, simplemente quieren ganchar algo o ser tomados en cuenta en la planilla del que salga favorecido por este partido, como una desconocida que sueña en llegar. Otro de ellos anda todo cochambroso, no se viste bien, no trae nada, solamente anda vagando por las calles y a ver quién lo pela, mejor no les digo el apellido porque me daría vergüenza. Por cierto, el último en registrarse fue el profe Carlos Aliber López Lara, nada menos que sobrino político de José Gudiño Cardiel, ya que está casado con su sobrina Eugenia Irais Gudiño. No les digo, Gudiño donde quiera quiere caer. Y en Tula, no sabemos quién es quién en Morena, pero si les digo que pronto lo sabremos.

En Miquihuana existe algo similar, todos saben que ahí va el PT y no Morena, ya que van en alianza. Se inscribieron para la “botana” nada más, José Cruz Carrizal, Julia Rangel Pérez y el “dulcero” de Tereso Vargas Castillo. Yo creo que en el CDE de este partido en Victoria, los registran para no decirles “sáquense por ahí”, como dice mi compadre más conocido como Tacho Turrubiates.

A propósito de Miquihuana, el que recibió nombramiento la semana pasada como Coordinador del Partido del Trabajo (PT) en el Altiplano, fue Javier Reyna Jaramillo, quien se perfila para abanderar la candidatura de la coalición MORENA-PT a la alcaldía de este municipio. Sabe que ira contra la “Potra” de Gladys Vargas Rangel a contender y sabe que la pelea será de pronósticos reservados. Así que apuéstele doble contra sencillo de quien se la lleva en las urnas. Los dos son buenos en el redondel. En palmillas no hay problema alguno, o través se pintará de azul el municipio con Ma. de las Nieves Ramírez, quien trae trabajo de campo y de sobra. Así que lo veremos en su momento.

4.- Aquí en esta misma región, pero en Jaumave, se afirma que el cubrebocas si es esencial, sobre todo para que no se vayan a contaminar de boca en boca. ¿Por qué dirán esto los jaumavenses? ¿A caso sabrán algo de lo que pasó en su momento?

Sobre el tema y muy lamentable fue confirmado el diagnóstico positivo por COVID 19, del buen amigo Alfredo de la Rosa Torres, aspirante fuerte a la alcaldía de este municipio por el PVEM. Dijo: ¡Fuera de mi círculo familiar y de trabajo ha sido casi nulo el contacto sin las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades competentes! ¡Con la voluntad de Dios, espero junto con mi familia superar esta situación! ¡Sus oraciones serán escuchadas! Por favor cuídense mucho, agregó. Claro hermano, ánimo todo va a salir bien, primero Dios.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.

