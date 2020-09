CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Las odiosas comparaciones…

¿Tienen los municipios dinero para bachear calles, recoger basura y colocar alumbrado público que son sus principales funciones?, la respuesta de 42 de los 43 alcaldes tamaulipecos es que no y lo confirman los hechos, ciudades destrozadas, oscuras y con un basurero en cada una de las esquinas porque les alcanza para todo, menos para comprar camiones recolectores o ya de perdido para darle mantenimiento a los que tienen.

Además de eso encontrará que casi todos los municipios están hasta las manitas de deudas, que tienen hipotecados sus presupuestos por muchos años porque se les ocurre “hacer obras monumentales” que casi en su totalidad no sirven de nada, vaya, pareciera que el mejor trabajo que hacen los ediles son sus casas o la forma como viven sus familias.

El otro alcalde, el que no se queja de presupuesto, es el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, que ayer rindió su segundo informe y fue merecedor de un reconocimiento del gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y del propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortes.

Es cierto, Nuevo Laredo es quizá el más favorecido con presupuesto en Tamaulipas y de los pocos que se pueden presumir pero también es real que pocos de los anteriores alcaldes hacían algo, un ejemplo, según el informe el primero de octubre de 2016 al recibir la administración lo hicieron con una deuda pública contraída por administraciones anteriores que ascendía a $942 millones 986 mil 692 pesos, ya no han pedido más dinero y han pagado casi el 30 por ciento de la misma que le ha merecido a ese municipio ser calificado como de las mejores administraciones por firmas internacionales.

Pero vea de qué le hablo, Nuevo Laredo es el único municipio que con recursos propios y en coordinación con el Estado colocó filtros sanitarios en los puentes internacionales de Nuevo Laredo, puso en marcha un Sistema municipal de desinfección en los espacios públicos, una Línea Covid -19 e hizo entrega de insumos médicos a hospitales, además de abrir un Programa empleo temporal para quienes se quedaron sin ingresos producto de la pandemia.

Además es el único municipio del Estado que atiende a la gente con apoyos en servicios de salud, más de 8 mil servicios con médico en tu casa con la respectiva entrega de medicamentos, bolsa de empleo y actividades lúdicas y recreativas e instrumento una Tarjeta Ciudadanos NLD para apoyos directos, es más, es de las únicas administraciones que se abrieron a la población vía redes sociales para no dejar de hacer su trabajo.

Y si ello fuera poco también presumen que hay obra, se llevó a cabo la Construcción del Bulevar Don León con una inversión de más de 27 millones de pesos que une las carreteras Aeropuerto, Segundo Anillo Periférico y Carretera Anáhuac y se invirtieron 102 millones de pesos en obras de pavimentación en las colonias Blanca Navidad e Insurgentes.

Y no, no es todo, es Nuevo Laredo el único municipio que le invierte a la educación y cuidado de niños, están construyendo la guardería Mundo de Colores para el cuidado de las niñas y niños de madres trabajadoras de la industria maquiladora y se han entregado más de 83 millones de pesos en más de 17 mil becas educativas sin contar la entrega de 70 mil loncheras y mochilas con útiles escolares y 73 mil paquetes de libros de apoyo a los alumnos de primaria y secundaria, así como mochilas con material didáctico para cada docente de primaria.

“Se construyó, y se hizo la entrega, de la Secundaria Técnica 95 “Manuel J. Clouthier”, ubicada en Villas de San Miguel, con una inversión superior a los 74 millones de pesos y dentro de la Escuela Digna, moderna y saludable, se ha beneficiado a más de 100 mil estudiantes y maestros, de todas las escuelas públicas de la ciudad y de todos los niveles”, afirmó el alcalde en su discurso que se difundió por las redes sociales.

Ahora le pregunto, ¿qué de todo eso ha hecho su alcalde?, en su defensa los presidentes municipales alegarán que no tienen los mismos recursos de Nuevo Laredo y tienen razón, sin embargo bien podrían hacerlo proporcionalmente al mismo pero no, no se les nota nada.

Va el doloroso ejemplo, en Victoria se tiene un presupuesto cercano a los mil millones de pesos por año, la tercera parte de lo que gasta Nuevo Laredo, y la capital del Estado es en estos momentos una de las peores ciudades de Tamaulipas, cada esquina es un tiradero de basura, por las noches todo está oscuro y no existe una sola calle que no tenga baches por hablarle de lo básico, pero tampoco existe ninguno de los otros programas o inversiones que se hacen en aquella ciudad fronteriza, ni siquiera se aplican por lo menos al 10 por ciento, al contrario, hay muchas pruebas, muchas facturas circulando, que hacen presumir que mejor se roban el dinero, lo entregan a familiares y amigos a cambio de nada.

Por eso dicen que son odiosas las comparaciones, dos gobiernos panistas distintos, uno que puede presumir trabajo y otro que ya no haya ni que inventarse para justificar la situación de la ciudad, y le pregunto una vez más, ¿qué ha hecho su alcalde o alcaldesa?, triste, pero casi nadie se salva.

LLEVAN LA UAT CIENCIA PARA LOS NIÑOS… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, impartió en la modalidad virtual tres talleres científicos a niños de Ciudad Victoria, en el marco del Programa denominado “Ciencia en Casa”.

Las actividades tienen como propósito, inculcar en los menores de edad el interés por los temas especializados en diferentes áreas del conocimiento, para lo cual se abrió a la participación de niños y niñas de 7 a 12 años de edad, para aprender conceptos básicos en temas como: Fenómenos químicos y físicos; Plantas medicinales; y Hojas, usos, formas y colores.

Los talleres fueron impartidos por los expertos del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo y la Dra. Griselda Gaona García, a través de la plataforma colaborativa Microsoft Teams.

Al respecto, la Directora de Investigación, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UAT, Dra. Gabriela Sarabia Altamirano, comentó que para las actividades y experimentos sencillos, se proporcionó el material de trabajo a los participantes, cumpliendo en todo momento con la normatividad sanitaria que marcan las autoridades de salud, ante la pandemia por COVID-19.

El programa se desarrolló con el primer taller “Fenómenos químicos y físicos”, cuyo objetivo fue introducir a los participantes en explicaciones de fenómenos químicos y físicos como: calcinación de moléculas orgánicas (mensajes secretos e invisibles); química de pigmentos vegetales; cromatografía en papel y tensión superficial (burbujas); en el segundo taller: “Hojas: usos, formas y colores”, los participantes conocieron la diversidad de las hojas, sus tipos, formas y usos. Finalmente, se realizó el taller relacionado a “Plantas medicinales”, cuyo propósito fue promover el conocimiento de las plantas regionales que están catalogadas para usos medicinales.