            < Las operaciones sigilosas del Guasón

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Mientras son peras o son manzanas el que viene practicando relaciones públicas a lo largo y ancho de Tamaulipas es el oficial mayor de la SEP, Héctor Garza, uno de los hombres cercanos al Presidente López Obrador, lo hace con sigilo dada su posición en la función pública, sin embargo es el radar que recoge y pulsa el ánimo social porque la gente se acerca a él porque sabe que es un buen conducto para hacer llegar peticiones, principalmente en el tema educativo, pero también otros áreas del quehacer público.

Héctor Garza guarda su distancia con el partido, como debe ser, pero está atento, es ojos y oído para registrar lo que ocurre en Tamaulipas y en Morena. En círculos del Gobierno del Estado mantiene puentes de comunicación por el que le han hecho llegar las demandas del área de Educación.

El Oficial Mayor de la SEP viene sosteniendo encuentros con los Propietarios y directores de medios de comunicación, propiciando un nuevo marco de comunicación. Algo que está haciendo falta a la 4ª Transformación ante la ausencia de las figuras federales que sustituirán en el nuevo modelo a los delegados.

Por cierto en este tema, tentativamente a fines de este mes concluirán muchas dudas en torno al sistema federal de Tamaulipas, con la posible confirmación de funcionarios menores o el nombramiento de nuevos elementos. La cuestión es que hay parálisis en esas dependencias y no fluyen los recursos para su operación, por cuestiones obvias, sin nombramientos no hay manera de autorizar acciones, que incluyen las propuestas de recursos.

2.- En cuanto al conflicto de las precandidaturas del Movimiento de Regeneración Nacional va a quedar destrabado muy pronto, quizá este mismo martes cuando celebren una reunión de trabajo en la sede estatal del partido a partir de las 8:30 de la mañana, acto en el cual jugará un papel preponderante la Comisión Nacional de Elecciones convocada por el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional, profesor Marco Cruz Martínez, quien en coordinación con el Comité Directivo Estatal y el Consejo Político del partido conducirán los trabajos. A las 13:30 horas habrá una conferencia de prensa para dar a conocer los acuerdos.

Todo debe quedar bien “planchadito” no sólo para seguir con el proceso que desembocará con el registro de candidatos, sino para que cuando arribe a Tamaulipas el primer morenista del país el próximo domingo 31 de marzo, no exista ni el más leve cuestionamiento, para entonces ya estará asentado ante el IETAM los nombres de los candidatos.

Precisamente ese es el último día para la entrega de solicitudes de registro o sustitución de candidatos en caso de que los hubiere, puesto que este punto se inicia a partir del próximo miércoles 27.

Sea dicho de paso, esta coincidencia de fechas con la agenda del Presidente, abonará a la promoción de las cartas morenistas.

Por otra parte, aunque el conflicto por las candidaturas de Morena ha sido principalmente mediático gracias a los buenos oficios del enviado del senador Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, hay inquietud y cuestionamientos entre la militancia y sobre todo en los 63 aspirantes de los que saldrán 22 para defender las siglas guindas.

3.- También le comento que el diputado federal de Movimiento Ciudadano Mario Ramos va a inaugurar su oficina de Enlace Legislativo el próximo viernes 28, evento al que ya confirmó su asistencia Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado local de Nuevo Laredo por el MC. El acto tendrá lugar a las 13 horas en el 17 Méndez y Doblado.

Movimiento Ciudadano es un partido que ha abierto las puertas a elementos jóvenes, hasta ahora sin compromisos lo cual les permite ser un tanto libres para ejercer un auténtico papel de contrapeso social, eso es importante, porque no sólo se trata de <ser oposición por ser oposición>, sino con un propósito bien definido y justificado.

Por otra parte, está en el debate el tema de reabrir el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo solicitan los familiares de Mario Aburto quien purga una condena desde hace 25 años, hoy el “asesino confeso” pide que se le haga justicia, aprovechando que el actual régimen tiene predilección por desentrañar capítulos del pasado. En ese marco de circunstancias es un tema a tratar con Donaldo Jr., conocer su punto de vista.

No está de más comentar que Gustavo Cárdenas Gutiérrez, coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, cultivó amistad con Luis Donaldo Colosio Murrieta y seguramente si el finado hubiera sido presidente el camino de Gustavo hubiera sido otro.

EL INE NO ATRAERÁ ELECCIÓN.- No sabemos porque se generó la confusión. Pero el Consejero Presidente del INE nacional, Lorenzo Córdova Vianello, dijo muy claro, que el Instituto no estaba en condiciones económicas para atraer a ninguno de los comicios de 2019 que se celebrará en 6 estados del país. Eso fue hace poco más de dos meses y desde entonces no hay ninguna modificación al presupuesto que pudiera alentar esa posibilidad.

Por eso no nos sorprende que la Consejera Presidenta del IETAM, maría de los Ángeles Quintero Rentería, hubiera tenido que aclarar la errata. La atracción que se ejercerá es en la aplicación de criterios y procedimientos pero no para atraer el proceso electoral. Se trata de criterios que proporcionen un piso parejo.

Por otra parte la implementación de nuevas reglas de juego que hacen más rigurosa la vigilancia y sanciones para evitar y castigar severamente los delitos electorales, son las bases que el nuevo sistema político tiene para hacer respetar la voluntad ciudadana. Mano dura para los funcionarios electorales, para los servidores públicos que no deben intervenir en los procesos, ni con ejercicio de poder, ni mucho menos con recursos institucionales.

Y en esa tesitura están los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal que cuentan con políticas públicas amables y sugestivas para el caso.