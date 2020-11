SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-LAS PIFIAS DE JAIME OYERVIDES EN REYNOSA

En conmemoración del ‘Día de la No Violencia contra las Mujeres’, que es el 25 de noviembre, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS junto a la presidenta del Sistema DIF, ADRIANA HERRERA ZARATE, encendieron la iluminación color naranja en el monumento a ‘Los Fundadores’.

Este evento coordinado por la Secretaría de Administración y la Coordinación de Unidad de Género tiene como objetivo concientizar a la comunidad para poner fin a la violencia contra las mujeres.

«La igualdad de género implica un cambio de pensamiento y actitud y en el gobierno municipal que presido, reforzamos esta mística en el Marco de la Conmemoración del dia internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Nuestro compromiso es serio y real», dijo el alcalde.

Por su parte, Herrera Zárate destacó que debido al confinamiento por la pandemia, la violencia hacia las féminas incrementó en un 60% de acuerdo a las estadísticas de la ONU.

‘Pinta tu mundo naranja’ simboliza un futuro mejor y un mundo libre de violencia contra mujeres y niñas, por lo que de forma simultánea se realizó el encendido en los monumentos a Simón Bolívar, Benito Juárez, Cristóbal Colón, a la Madre; así como en edificios emblemáticos como Presidencia Municipal, Sistema DIF; Parque Alameda a la Mujer, Camellón de la Paseo Colón y el puente de la colonia Hidalgo.

Nuevo Laredo es el primer municipio en Tamaulipas en contar con una Certificación validada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. en Igualdad Laboral y No Discriminación, lo que favorece el desarrollo integral de las y los trabajadores del Gobierno Municipal

Durante el encendido que se realizó con todas las medidas preventivas y sana distancia por el Covid-19, se otorgaron cubrebocas color naranja a la ciudadanía.

En la ceremonia participaron la secretaria de Administración, Claudia Marina Velasco Esperón; y la coordinadora de Unidad de Género, Adriana García San Miguel, entre otras y otros funcionarios municipales.

YA SE ENFRENTO CON TODOS, DIFICIL SER EL ASPIRANTE DE UNIDAD

NO HAY DUDA QUE EN REYNOSA las condiciones están para que MORENA pueda tener la oportunidad de gobernar.

Su posicionamiento con personajes de la izquierda que en realidad si quieren a Reynosa porque ahí viven es total.

Comentan que el diputado local de chiripa RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ que de unos meses para acá le salió el amor por el prójimo, cuando su actitud petulante y bipolar es conocida hasta por su en jefe el ex alcalde priista JOSE ELIAS LEAL cuando cobro y bien cobrado como coordinador de asesores del municipio le conocen que es de momento esa forma de trabajar por los colonos.

En ningún momento el diputado que no es militante de MORENA seguirá ayudando a la comunidad una vez que le digan que ya no hay oportunidad para ser candidato a un cargo de elección popular.

LOS DE MORENA no lo aceptan por el simple hecho de que no está hecho de la misma madera, este diputado venido a menos por sus desplantes ya es conocido también en la ciudad de México donde ha tenido ciertos altercados con políticos de alto vuelo por querer fanfarronear en los cafés como lo ha hecho en Reynosa con personajes como MARCELO OLAN, FRNACISCO TENORIO, CARLOS ALBERTO RAMIREZ, MARCOS HEREDIA MEDRANO, JOSE LUIS GODINA, ARMANDO ZERTUCHE, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, por mencionar a algunos.

Imagínese amigo lector este individuo peleado con estos personajes de la política y aparte los que se le han acumulado entre políticos, periodistas, empresarios y demás individuos, la verdad desconocemos con quien se apoyaría para una campaña electoral si es que se equivocaran en MORENA para hacerlo candidato.

Presento un informe de labores por video que no convence ni al que estaba grabándolo, su dón de gente es falso como un billete de 3 dólares que son los fajos que este enseña en el congreso del estado, pues de todos es sabido que el sujeto va y duerme al otro lado del Rio y después en lugares para discapacitados lo esperan en el puente Reynosa-Hidalgo a que cruce caminando la criatura para venir dos que tres horas ha hacerse el sensible con eventos rascuaches donde además humilla y le habla como se le da la gana a sus colaboradores que ya lo hemos dicho no lo aguantan y eso, estos mismos nos aclaman en silencio por señalarlo que como individuo no tiene la menor idea de lo que es tener el lado sensible con la comunidad creyendo que con el despilfarro de dinero va a seguir comprando voluntades asi como agandallando a lideres de otros personajes políticos.

FUERTE ASPIRANTE POPULAR EN LA CAPITAL

VANESSA MATA, es un prospecto muy fuerte a una curul en el congreso del estado por MORENA y su participación política en muchos años ha sido de la lucha política social en favor de la cuarta transformación con quien se identifica plenamente.

Seguidora de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR desde hace muchos años, VANESSA MATA ha forjado un liderazgo en colonias populares y sector rural que le reconocer su altruismo y su participación política a favor de las causas sociales por lo que no hay que perderle de vista en el proceso que se avecina ese 2021.

GELASIO SIEMBRA Y COSECHA PORQUE SABE

SABIA USTED amigo lector que GELASIO MARQUEZ cuenta con dos carreras profesionales siendo una de ellas la que le permite sembrar la amistad y la lealtad.

Pues es ingeniero agrónomo y como buen conocedor de la tierra, ha sabido triunfar en la amistad y el trabajo y la otra es de abogado.

SIENDO ASI como en el congreso del estado cuando tuvo la oportunidad en dos ocasiones de ser diputado local no se quedó callado y dijo las cosas como son siendo un diputado de oposición responsable.

Cuenta con dos diplomados, uno en mercadotecnia electoral y otro en derecho electoral impartidos por el INE.

GELASIO MARQUEZ SEGURA quien desde inicio de la administración con MAKI ORTIZ se ha desenvuelto como un activo asesor personal en materia jurídica, y como señalo, dos veces ex diputado local, asi como ex dirigente del PAN en Tamaulipas en los tiempos más difíciles.

Sigue siendo una cara fuerte para ser tomado en cuenta en los momentos que vive políticamente su partido y si son listos echaran mano del decano de la política para ir al congreso del estado o al federal.

Antes de ser diputado local, fue regidor en el ayuntamiento de Reynosa 1990-1992 y también fue catedrático de la UAT y la UTTN, por estas razones el decano de la política y panista de hueso azul se identifica con el momento que vive la política actual de cambio sabedor de los pendientes que hay que resolver y donde esta dispuesto a sacrificarse por su partido.

PATY PALACIOS CUMPLE LABOR SOCIAL COMO REPRESENTANTE

PATY PALACIOS CORRAL, aunque no quiere el alcalde GERARDO ALDAPE que no ha servido para mucho a los del PAN, esta enfilada como la prospecto a ganarle la posición del 2021 a la presidencia municipal.

Se duda sin temor a equivocarnos que por lo pronto no será relecto GERARDO ALDAPE ni por su partido acción nacional al que no le ha cumplido como debía ser y mucho menos a la ciudadanía de Valle hermoso con quien una frialdad política social lo agobia y lo aleja cada vez mas de palacio municipal.

PATY PALACIOS no la podrán culpar de nada en caso de ser la abanderada en el año venidero, pues ella ha sembrado el camino y llegan los tiempos de cosechar, pues en su familia saben sembrar la amistad y el trabajo y eso es lo que ha venido desarrollando nadamas no otra cosa.

POR ESO y más, no hay duda que se encuentra PATY en una terna de aspirantes naturales del PAN a la sucesión de GERARDO ALDAPE, no porque ella lo diga, sino porque asi lo han considerado en la capital del estado y en esta terna, no esta el nombre del actual edil municipal.

APRUEBAN DIPUTADOS ACCIONES LEGALES EN FAVOR DE LA CIUDADANIA

La Cámara de Diputados aprobó por consenso, el dictamen que reforma el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el delito de extorsión sea investigado como delincuencia organizada, y procesado y sancionado bajo esas directrices.

El dictamen avalado por 388 votos a favor y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad el delito de extorsión. Además, se reforma y adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a efecto de agravar las penas para los casos en los cuales las víctimas de extorsión sean personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad, quienes pueden resentir con mayor gravedad los efectos de la comisión de dicho ilícito.

La Diputada ADRIANA LOZANO RODRIGUEZ señaló que las prácticas de extorsión minan la economía y confianza de la sociedad. Lo anterior, al fijar su postura en la discusión de este dictamen.

ADEMAS, no hay que perder de vista a la legisladora que en la capital esta haciendo buenas amistades que le redituaran seguramente buenos dividendos políticos en un corto o mediano plazo.

DEL 9 AL 20 SERA EL BUEN FIN

Y SE PREPARA EL BUEN FIN por parte del comercio organizado dio a conocer el secretario del consejo directivo local de la CANACO en Reynosa, ROBERTO CRUZ.

Señalando que del 9 al 20 de noviembre estará realizándose este evento nacional y donde los comerciantes esperan poder repuntar las ventas que se han visto afectadas durante estos meses.

Manifestó el directivo de CANACO que se trabaja en la coordinación y organización del evento de arranque este próximo dia 9 de noviembre siendo un total de 750 negociaciones que estarán participando en el mismo.

Además de una importante labor de los socios del organismo como de las autoridades de los tres niveles de gobierno que lograran que con este tipo de eventos se beneficie a la ciudadanía en general.

También el sector salud comercial estará ofreciendo ofertas en medicamentos asi como el Infonavit tendrá descuentos por primera ocasión a quienes adquieran sus viviendas en el mes de noviembre siendo este un importante beneficio para los trabajadores.

ORGANIZAN PROXIMA ASAMBLEA ESTATAL COEP TAMAULIPAS

SERA la capital del estado la sede del próximo encuentro estatal del Consejo de Organización Estrategia y Participación de Tamaulipas.

Dijo lo anterior el dirigente municipal de COEP Victoria, JUAN MANUEL TORRES GONZALEZ que se encuentra en este momento coordinando esfuerzos con la dirigencia estatal para la realización de dicho evento con los buenos resultados que arrojo la pasada asamblea estatal en la ciudad de Matamoros.

Manifestó el dirigente municipal que la dirigencia del comité estatal revisa los pormenores de la organización del evento para el próximo fin de año en que estará efectuándose con la presencia de los dirigentes municipales y el pleno estatal la asamblea que dará fin al año 2020 pero ya contando con un programa de trabajo asi como la instalación de nuevos comités directivos municipales.

Comento que los nombramientos asignados en la pasada asamblea fueron para CARLOS MALDONADO VALLEJO como secretario de divulgación ideológica; ANNIA RIVERA PORTALES en la secretaria de participación de la mujer; CARLOS VAZQUEZ MORENO como secretario particular del presidente estatal; WALTER ZAPATA GUZMAN en la coordinación de giras y eventos del comité estatal y RICARDO GOMEZ LABASTIDA como secretario técnico del mismo.

MUY MAL QUEDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MORENA

MUY GANDALLA salió el presidente del consejo político del partido MORENA en Tamaulipas JAIME OYERVIDES que obedece a los intereses del delegado de bienestar social del gobierno federal JOSE RAMON GOMEZ.

Se le ocurrió visitar el municipio de Reynosa con gastos pagados claro, sino ni a que venir para anunciar el nombramiento de MARIO DELGAGO CARRILLO, pero también a causar el desorden al anunciar al anunciar sin autoridad el cambio de dirigente estatal del MORENA a cargo del maestro ENRIQUE TORRES MENDOZA asi como el nombramiento de HECTOR SALDIVAR como presidente del consejo político.

Sin el claro poder político que debe de tener un personaje con ese nivel de presidente de consejo político estatal del partido en el poder federal, JAIME OYERVIDES MARTINEZ desconoció a quien se le atravesó en el camino empezando por el dirigente estatal de MORENA, Profesor ENRIQUE TORRES MENDOZA que esta mas parado como dirigente estatal que nunca.

ASI como también anuncio otros cargos nuevos como el de CHRISTIAN RAMIREZ como secretario de derechos humanos y de MARTHA ALONSO como secretaria de la mujer, encargos políticos que no están aprobados en ningún momento y que mucho están dañando al partido con estas acciones del susodicho presidente del consejo político.

Como se observa es una jugada de primaria para lo que viene al querer destantear los momentos políticos, pues el tal JAIME OYERIDES no se maneja solo, se conoce de antemano esta situación quien la manda y por qué.

RECUERDO EN SU NATALICIO este 5 de noviembre a nuestra amiga BLANCA RODRIGUEZ A. (+), asi como este 6 de noviembre a LEONEL CANTU ROBLES además de este 7 de noviembre felicito por su cumpleaños a OLGA LYDIA HERNANDEZ, CONSUELO DE LA FUENTE, SERGIO ERNESTO CORONADO MEDRANO, director del periódico Cuerudo; ALBERTO DOMINGUEZ y al abogado HERMINIO GARZA PALACIOS.

DE LA MISMA MANERA, este 8 de noviembre felicito a, JUAN ANTONIO ESPINOZA, editor del Búho de Tamaulipas, BLANCA PEREZ, DR. ALFONSO DE LEON PERALES, ex diputado local y ex dirigente estatal del SNTISSSTE, nuestro abrazo fraternal para el amigo.

Asi como a ALFONSO URIBE, destacado comunicador de la zona ribereña tamaulipeca, nuestro abrazo fraternal: MONSERRAT RANGEL RAMOS, ING. FERNANDO MORENO NAÑEZ, MARTIN GONZALEZ AMARO, JESUS SALAS, GUADALUPE CRUZ ALVAREZ Y BLANCA PEREZY NOS VEREMOS.