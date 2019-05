PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Las puntadas de Massieu

Vaya puntada que se aventó la dirigente nacional del PRI claudia Ruiz Massieu, al asegurar que los candidatos del PRI son ampliamente aceptados y es que no se le puede llamar de otra manera las declaraciones de la priista, ya que a decir verdad pues los candidatos del tricolor prácticamente están remando contra corriente, dado al posesionamiento de los morenos, respaldados aun por la ola llamada Andrés Manuel López obrador y de los azules que buscan conservar el Congreso del Estado, y según encuestas la pelea seria entre estos dos últimos, quedando muy por debajo los abanderados del PRI, estos fue declarado por la dirigente nacional durante la visita que realizo en la Zona Sur de Tamaulipas, para respaldar las candidaturas a la diputaciones locales.

O alguien está contándole mentiras a la líder nacional, pintándole un panorama que para nada tiene que ver con lo que se vive actualmente en Tamaulipas, incluso en algunos de los distritos sus candidatos son más que repudiamos, siendo garbanzos de a libra las candidaturas como la de la respetable dama en el distrito XXII de Tampico, Astrid Lattuada de Leon quien ha logrado buena aceptación entre el electorado, contra la que sus rivales políticos poco han podido hacer para “echarle tierra” encima, incluso se comenta que esta dama estaría encabezando las encuestas.

Fuera de ella pocos serían los candidatos priistas que tendrían posibilidades de lograr sacar adelante a su distrito, por eso es al parecer no se le está informando a la líder nacional priista lo que realmente está ocurriendo en Tamaulipas, porque no se pueden creer de esas famosas encuestas, quizás de que sean competitivos en algunos casos si lo son, que traen buenas propuestas también, pero no se puede negar la realidad de que el panorama no es nada halagador, además de que los verdaderos números se darán hasta el día de las elecciones.

Aunque como ella dice que en el caso de los ex gobernadores cada quien se debe hacer responsable de sus actos, no puede negar que por las malas decisiones de esos ex gobernadores es que el PRI se ha generado ese rechazo, que le ha causado la perdida de diputaciones, alcaldías, gubernaturas y la misma presidencia de la república.

Pero además Ruiz Massieu no debe olvidar que fue el mismo PRI que los respaldo para llegar al poder, por lo que también tiene su parte de responsabilidad.

Por otro lado no cabe duda que en estas campañas están rebasando la capacidad de asombro del electorado, al recurrir a estrategias nunca antes vistas que ha obligado a los candidatos a sacar hasta sus dotes artísticas o bueno al menos eso intentan, como en el caso del candidato a la diputación por el distrito X Héctor Escobar, quien aprovechando de la celebración del Día de las Madres, guitarra en mano se echó sus gorgoritos en las redes sociales.

Quien también felicitó a las matamorenses que son mamas, fue la candidata a la diputacion local por el distrito electoral XII por el PAN Ivett Bermea quien por cierto se reunió con los representantes de las diferentes expresiones artísticas de Matamoros, ante los que se comprometió a trabajar para garantizar el desarrollo de las bellas artes.

Mientras que la abanderada del Partido Verde Karina Ensignia, quien de plano les llevo los mariachis para que le cantaran las mañanitas a las mamis de la institución donde cursos sus estudios básicos, la primaria Miguel Saenz.

Los que tampoco descansaron este 10 de mayo fueron los abanderados de Morena Elifa Gómez, candidato por el Distrito 9; de José Angel Frías, por el Distrito 10; de Leticia Sánchez abanderada del Distrito 11 y de Carlos Eliud Pérez González, por el Distrito 12, quienes de estan comprometiendo durante su recorrido a regresar a sus distritos a rendir cuentas, quienes se preparan para recibir a su dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, quien estara respaldando sus candidaturas en multitudinario evento este domingo, en el Mundo Nuevo en punto de las 12 del mediodía.

Pasando a otras cosas, vaya que Matamoros se ha salvado de los pronósticos de lluvia, ya que mientras en otros municipios tanto de Tamaulipas, como de Texas se han registrado hasta caída de granizo y lluvias, que han causado afectaciones , pero lo mas lamentable es que la ciudadania es en tirar desechos en la via publica, ya que según fotografías de las cuadrillas de la Junta de Aguas, durante las ultimas acciones de limpieza se han retirado considerable cantidad de basura, sobre todo botellas de platico que terminan obstruyendo alcantarillas, boca de tormenta y canales de desague, que lamentable.