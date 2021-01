CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

Las sumas, ¿suman?…

Convencidos de que no pueden abrirle la puerta a Morena, en ninguna de sus expresiones, los panistas y sus liderazgos idearon un plan para ganar todo lo posible y que parece bueno, coaligarse en alianzas de facto con los priístas, con quienes puedan llevar votos a los azules y lo harían donde su militancia descuidó o no pudo prender al electorado por sus comportamientos que muchas veces eran rayando en, como dice la chaviza, lo mamilas, la soberbia pues y para ese experimento eligieron Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y Madero, aunque no se descartaba Reynosa ni Altamira que son los de mayores presupuestos, más población y más competidos.

El hecho es que Reynosa fue un caso sui generis, ahí ya no había priístas que buscar y el enemigo era, mejor dicho es, íntimo, se llama Maky Ortiz y su hijito Carlos Peña a quien su madre quiere hacer alcalde al costo de lo que sea, por ello es que ahí las alianzas se tejieron con la mujer y ya estaban los acuerdos hechos pero la alcaldesa resultó más hábil y jugó con las ambiciones de uno de ellos, de Jesús María Moreno Ibarra, mejor conocido como El Chuma, a quien aceptó como gerente de la Comapa, luego convenció que él debía ser su sucesor y no Gerardo Peña, lo enredó de tal forma que lo hizo romper la unidad con su liderazgo y ahora, según repiten los asesores de la presidenta, ya lo tiene en sus manos y, qué de no alinearse y renunciar a su posibilidad de ser candidato, también lo harán perder en las urnas.

Lo de Maky fue sencillo, o eso presumen en su equipo, primero apuntaló la posibilidad de ser candidata a Diputada federal, luego amenazó con que costará lo que costará haría perder a Gerardo Peña y al mismo tiempo presionó el rompimiento seduciendo a Moreno Ibarra, diciéndole que tenía más merecimientos y más capacidad para heredarle el puesto sin problemas, por eso es que el gerente de la Comapa en sus redes sociales ya parecía más amigo de su presunta enemiga que de quien realmente lo llevó al cargo, sin embargo todo hace indicar que sólo jugaron con quien la alcaldesa acusa de ser uno de los mejores amigos de su enemigo político y, por tanto, a quien no le puede confiar sus espaldas en el municipio porque, sobra repetir, ya le han sido rechazadas cuentas y no tiene dudas de que la meterían a la cárcel a ella o uno de sus familiares, vaya pues, en realidad el único candidato de la autoridad municipal es el de siempre y el que tratará de sacar en alianza con sus contactos en México, su hijo.

Según los enterados, en Reynosa la unidad se ha roto, la presidenta ya mostró su verdadera carta, la que promueve en México, la que promueve en las encuestas de su encuestadora favorita y, finalmente todo parece perdido por las mismas circunstancias, la necedad de Maky de querer trascender su administración con su hijo Carlitos y la forma como hayan convencido a Moreno Ibarra de pelear una candidatura que se suponía ya tenía destinatario.

En realidad, el trabajo de coalición o buena voluntad con actores políticos de peso que orquestó el PAN parecen tener éxito en Nuevo Laredo donde Yahleel Abdala ya fue aceptada por todo el panismo como una posibilidad de representarlos, de hecho es común ver a sus compañeros Diputados del PAN acompañarla en los recorridos que hace en aquel municipio y también parece exitosa en Victoria donde todo indica van a sumar al expresidente municipal Oscar Almaraz como candidato a Diputado federal luego de que todas las encuestas lo señalaban como el político más reconocido por la ciudadanía.

Lo de Almaraz no hay duda que es la mejor carta que tiene el PRI, de acuerdos a muchos ciudadanos fue el mejor alcalde de Ciudad Victoria en los últimos cinco trienios, sabe dónde encontrar dinero para la ciudad que mucho lo necesita, tiene capacidad de gestión y es por ello que todas las encuestas lo hacían ganador de cualquier elección en caso de ser candidato, sin embargo el tricolor se aferra morir y seguían caminos lejanos a sus necesidades, a sus posibilidades de ganar, mientras que de ser candidato del PAN a Diputado federal ya tiene la unidad de la militancia azul o nadie parece quejarse de esa posibilidad.

Mientras Yalheel Abdala muy rápido logró la unidad por Nuevo Laredo, ahora hasta dos de los más fuertes aspirantes a la presidencia municipal por parte del PAN, como eran sus compañeros los diputados Imelda SanMiguel y Felix García, el Moyo, le organizan y la acompañan a reuniones con la sociedad.

Yahleel y Almaraz tienen la unidad, el visto bueno, o por lo menos el no rechazó del panismo para representarlos en las urnas, la primera ya expuso que se trata de un proyecto de cerrarle la puerta a Morena y por eso siguió ese camino, sería claro que la posición de Almaraz, de aceptar ir por el lado azul, sería la misma aunque aquí no cuentan tanto ellos, es decir, lo que al final contará es si la suma de estos dos personajes al PAN suman o no, si con ellos pueden derrotar a Morena o la ciudadanía decide que no son buenas esas alianzas para los pueblos, lo que dicen quienes promueven esas coaliciones es que los electores tienen claro que los partidos políticos cada vez pesan menos en la toma de decisiones del elector, que los priístas y panistas en Morena ayudan a justificara a los panistas y priístas en el PAN, para resumir, que el voto lo van a ganar los personajes más que los colores, que quienes han dado resultados tendrán respaldo y quienes no, pues simple y sencillamente se tendrán que regresar a casa con la cola entre las patas, por eso, esas sumas que pocos entienden pero que a quienes las promueven de uno y otro lado ya les quedaron claras.

SEGUIRÁN CLASES EN LINEA EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda este lunes 18 de enero sus actividades académicas, y con ese motivo, el Rector Ing. José Andrés Suárez Fernández dio un mensaje de bienvenida a estudiantes y docentes en la apertura del ciclo escolar 2021-1 que se inicia en la modalidad mixta opción virtual.

“Es muy grato darles la bienvenida a este Período Escolar 2021-1, con el inicio también de un nuevo año, en el que les ofrezco mis mejores deseos de que cumplan sus metas y proyectos, que gocen de buena salud y cuenten con la bendición de vivir en plenitud con sus seres queridos, sus familiares y amistades”, expresó el Rector.

Destacó que se inicia un nuevo periodo con el reto también de superar los logros alcanzados, y con la firme convicción de estar más fortalecidos para enfrentar la emergencia sanitaria de la Covid-19 que prevalece a nivel mundial. En este sentido también exhortó a todos los universitarios a no bajar la guardia en las medidas sanitarias que se han adoptado para seguir salvaguardando la salud y la vida.

Destacó que al igual que el año pasado la Universidad continuará trabajando en la plataforma académica tecnológica que ha implementado para avanzar en los programas educativos mediante la modalidad a distancia.

“Esta labor se ha hecho en un esfuerzo conjunto de nuestras dependencias educativas y la Rectoría”, dijo, tras reconocer también a los docentes por su esfuerzo y dedicación actualizándose en las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en la enseñanza, además de su invaluable labor de apoyo y acompañamiento de los alumnos.

Apuntó que se mantendrán las clases en la modalidad virtual, hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas para regresar de manera gradual a la actividad académica en las instalaciones universitarias.