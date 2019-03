AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

La guerra por el Congreso

Las tribus del PRIMOR contra PAN

El Primer Informe Rectoral en la UAT

Mateo y Coral celebran Día de la Familia

Será el domingo 2 de junio del año en curso cuando los habitantes de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas acudan a las urnas para elegir 142 cargos.

En Aguascalientes se elegirán 11 alcaldías; un gobernador, cinco alcaldías y 25 diputaciones en Baja California; 39 alcaldías en Durango; 25 diputaciones en Quintana Roo, y 36 diputaciones en Tamaulipas.

Prácticamente podemos decir que la elección local está a la vuelta de la esquina, pues en abril son los registros oficiales ante la autoridad electoral.

El PAN está por oficializar a sus candidatos al Congreso local; el PRI ya lo hizo, pero falta MORENA, a quienes por cierto se les hizo bolas el engrudo en la selección de sus candidatos, pues por lo pronto el enviado de RICARDO MONREAL ÁVILA, quien ha puesto sus ojos en Tamaulipas, donde al igual que su patrón AMLO parece tener interés de ir ganando más espacios políticos con la finalidad de agenciarse en un próximo proceso electoral la gubernatura.

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, se queja de que en el proceso interno de MORENA hubo truco y mano negra, con lo cual quiere decir que su gente impugnó dado a que en una lista inicial aprobada iban puros candidatos a modo para el partido en el gobierno local.

El ojo del huracán, por supuesto está en el Estado de Tamaulipas, el cual es gobernado por el PAN desde 2006, cuando sacó al PRI del poder, ganándole la gubernatura, la mayoría de las 43 alcaldías y el Congreso local.

El próximo proceso electoral local se anticipa como un ensayo de los comicios próximos cuando esté en juego la gubernatura.

Bajo este escenario donde todo pude suceder, más vale prevenir que lamentar, así que a un par de meses de las elecciones, los partidos políticos con más presencia y estructura en todo el territorio como son, el PRI, PAN y MORENA se alistas con sus abanderados para dar la batalla.

El PAN, quiere retener el Congreso local, MORENA se los quiere arrebatar para poder estar en condiciones de pelear por la gubernatura, en tanto que el PRI se juega prácticamente su existencia, pues los pronósticos no son alentadores, ya que no tiene posibilidad alguna de ganar cuando menos un distrito local.

Y a propósito de esta elección que se empieza a poner interesante, un asunto polémico es sin duda la quejadera que se trae el enviado de MONREAL ÁVILA, es decir el tal ALEJANDRO ROJAS, quien vuelve a salir en un video en el cual lanza serias acusaciones contra funcionarios del Gobierno panista.

Pero no solamente se pasa de vulgar y grosero sino que también le da un pequeño raspón al funcionario de la Secretaría de Educación Pública y ex diputado local de origen tamaulipeco HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, mejor conocido como “EL GUASÓN”, de quien por cierto ya habíamos escrito aquí, en esta columna que trae serio interés por la gubernatura. Tan así es que anda entregando nombramientos del área a conocidos operadores políticos y mapaches electorales de origen priista como JAIME ARIEL TORRES.

Así es, el oficial mayor de la SEP, es decir, “EL GUASÓN”, hizo entrega en días pasados a JAIME ARIEL TORRES CASTILLO como responsable de la Unidad de Educación Media Superior Agropecuaria y Ciencias del Mar en esta entidad, situación que levantó una polvo y mucha inconformidad entre morenistas, pues TORRES CASTILLO participó recientemente como precandidato del PRI a la alcaldía de su natal Mante.

Luego de que el PRI le negó la candidatura, JAIME ARIEL operó la campaña del alcalde independiente de Llera HÉCTOR DE LA TORRE VALENZUELA “EL SAPO”, pero también contribuyó para el triunfo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, situación por la que seguramente fue premiado por “EL GUASÓN”, un tamaulipeco muy cercano al presidente de la República.

Pero de verdad que este escribano no entiende al tal ALEJANDRO ROJAS, cuando lanza acusaciones en el sentido de que varios priistas se quieren quedar con las candidaturas de MORENA para las diputaciones locales, cuando él mismo es de origen priísta y cuando también lo era RICARDO MONREAL, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, FELIPE GARZA NARVAEZ, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, JAIME RODRIGUEZ, y muchos otros políticos tamaulipecos que andan operándole al partido de AMLO para que gane el Congreso local.

DEL ARCHIVERO…

“Hola Tamaulipas, estoy muy muy contento porque decenas, y decenas de morenistas y de mucho corazón, y ciudadanos comprometidos con Tamaulipas que merecen ser los candidatos a diputados locales ya interpusieron sus recursos en las instancias electorales federales y locales, les vamos a ganar, esa lista se va caer a pedazos, la última palabra la tiene el Tribunal Electoral Federal, en eso estamos confiados. Nos van a dar la razón porque nos asiste la razón y el derecho, esa lista se va a caer con todo y ligas, con todo y trucos, con todo y sonrisas guasonas, les aseguro que se les va a congelar la sonrisa y ese gobierno que ya piensa con cabeza de burro, aunque siga circulando ese video de 2017 donde yo estoy defendiendo el voto de los morenos allá en el Estado de México, no me pasa nada. Ellos se baten entre el estiércol y es lo único que saben lanzar, pero no me llega, lo único que me llega de ellos es su feto y olor porque apestan. Yo estoy con ustedes hombres y mujeres de convicción democrática que luchan y que no se van a dejar arrodillar”. Palabras más, palabras menos, así se las gaste ALEJANDRO ROJAS, a quien como se puede apreciar les da su raspadita tanto al señor de las Ligas RENÉ BEJARANO como a HÉCTOR GARZA “EL GUASÓN”. Está claro que a nivel nacional RICARDO MONREAL trae pleito con diversos grupos políticos que también han puesto su interés en sacar al PAN del poder estatal. ¿Lo lograrán?.

Ya decíamos que este asunto se pondrá interesante, y lo cierto también es que los problemas propios de cada proceso, pueden ser factores que fortalezcan o no la participación en los comicios. Evidentemente, como en cada elección, habrá momentos complicados, ya lo estamos viendo y lo que le falta. Con todo, el voto sigue siendo la mejor arma para resolverlos.

Pasando a otros asuntos, les comentamos que este martes 5 de marzo, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ingeniero JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, rendirá su Primer Informe de Labores al frente de la Máxima Casa de Estudios, a cuyo evento se espera la asistencia del Gobernador del Estado, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, y demás invitados especiales.

Ante la asamblea universitaria, maestros, alumnos e invitados especiales, el Rector de la UAT dará cuenta del estado que guarda la universidad en cuanto al cumplimiento de objetivos, metas y propósitos sustantivos, docencia, investigación y vinculación, así como de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2018- 2021. El Primer Informe del Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ está programado para efectuarse este martes al medio día en el teatro Juárez, en la capital tamaulipeca.

En cambio, le comentamos que el pasado domingo, el alcalde de Mante MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, su esposa CORAL FENTANES MAYORGA presidenta del DIF MANTE, miembros del Cabildo y funcionarios municipales celebraron el día de la familia en el parque la Alameda ante la presencia de más de 300 familias que respondieron al llamado del DIF Mante.

El alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS recordó la importancia que tiene el fomentar valores y fortalecer los lazos de unión entre los integrantes de las familias.

En su mensaje, invitó a los presentes a estar siempre unidos, ya que esta fortaleza repercute en una mejora social y concede ciudadanos más humanitarios que desean un cambio verdadero para la sociedad de El Mante.

Ya por último, le informamos que el Arquitecto NOÉ RAMOS FERRETIZ se separó de la dirección municipal del programa Bienestar Social de El Mante, donde permaneció primeramente en la administración municipal que encabezó el Ingeniero JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, donde ambos personajes realizaron una excelente labor social para beneficio de muchas familias de la urbe cañera.

RAMOS FERRETIZ de octubre de 2018 a la fecha, colaboró en la misma área con el alcalde MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS.

Este lunes trascendió que se separa del cargo para encarar nuevos proyectos. Nos comentan que seguramente habrá de participar en la próxima campaña política de SONIA MAYORGA LÓPEZ, quien será la candidata del PAN a la Diputación Local por el Distrito 17 que tiene como cabecera el Mante, pero que abarca también González.

Por cierto, SONIA MAYORGA llevará como suplente a la señora INÉS DUARTE, quien se separa nos dicen del DIF González para participar de forma decidida al proyecto político de la diputación local.

En ese municipio, al interior del panismo y sus diversos grupos políticos SONIA e INÉS serán respaldadas por personajes que serán piezas importantes en la próxima campaña política como son los casos del Profesor, SERGIO CERVANTES y ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN. Dos servidores públicos de gran capacidad política muy cercanos al alcalde de González, GUILLERMO VERLAGE BERRY.

