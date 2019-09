-LASTIMA DE REGIDORES QUE NO ACABAN DE ENTENDER SU FUNCION

SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-LASTIMA DE REGIDORES QUE NO ACABAN DE ENTENDER SU FUNCIÓN

VICTOR MANUEL RIOS, Actual secretario de gestión social del comité municipal del PRI en Matamoros, y ex candidato a diputado local suplente, entre otras cosas, no hay que perderlo de vista.

Su trabajo dentro de la participación social como ciudadano, ha crecido en los últimos años, su incursión política en diferentes tareas sociales y políticas lo puede llevar sin duda alguna a espacios de participación política que le permitirán rebasar en mucho a personajes que ya son caducos en la política.

Su tenacidad, entrega a la población y sensibilidad social lo fortalecen sin duda alguna frente a nuevos retos que se aproximan y sino pal baile vamos.

YA QUE ANDAMOS con los priístas, le comento que ROSA ISELA PECINA, dirigente local del PRI en Valle hermoso, dio a conocer el éxito que tuvo la realización del acopio y entrega de uniformes y útiles escolares a la niñez y juventud que acudieron a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional en este inicio de ciclo escolar y que aún se encuentran entregando los integrantes del PRI material en favor de la economía familiar.

Dijo y agradeció a los priistas de corazón señala la dirigente local priísta que le hayan respaldado a la ciudadanía con la aportación de uniformes y útiles que fueron de gran utilidad a estudiantes en este inicio de ciclo escolar.

La fundación “Marcelo Olán”, procedió este 28 de agosto a celebrar en el asilo del adulto mayor del sistema DIF municipal de esta ciudad fronteriza con alegría y entusiasmo en una celebración que dejó marcado el respaldo total a los adultos mayores que ahí habitan.

Comprometidos los integrantes y Con motivo del dia del abuelito, la fundación “Marcelo Olán”, reiteró un solo compromiso, el de defender legalmente también contra los hijos de los adultos mayores de ahí o de cualquier otra institución para que reciban su pensión alimenticia por parte de sus hijos, familiares quienes deberán cumplir o de lo contrario la fundación promoverá demandas contra estos según sea el llamado de los adultos mayores y el caso en lo particular que les hagan llegar.

Mencionó el presidente de la fundación, MARCELO OLAN MENDOZA que se seguirán realizando este tipo de actividades en favor de los abuelitos y adultos mayores en diferentes sectores de la ciudad.

Reconoció el esfuerzo de los integrantes de la fundación al manifestar el agradecimiento a la labor coordinada realizada en esta ocasión en la casa del adulto mayor del Sistema de desarrollo integral de la familia.

Agrega el dirigente de la fundación que se trabajará en otros temas de salud asi como de cultura en favor de la ciudadanía y de los diferentes ejidos donde también se encuentran como fundación poniendo su esfuerzo continuo y permanente en ayudar a los ciudadanos que mas lo necesitan.

EN RIO BRAVO, es muy lamentable que algunos regidores, no acaban de entender su función de fiscalizadores y supervisores de las acciones de la administración municipal y no aduladores, aplaudidores y porristas oficiales de un alcalde.

PUES como es posible, a ver si adivinan quienes son los integrantes del cabildo municipal de Rio Bravo que se pusieron aplaudir la labor realizada al año casi de la administración municipal por pavimentar tan solo 3 km. De calles en la ciudad y llevar a cabo fiesta tras fiesta, evento de cobro tras evento para la comunidad y además por ello tendrán que ir en la semana que se aproxima a aplaudir un mensaje sin mucho tenor al cambio que prometieron en favor de la ciudad.

HABER HABER, amigo lector quienes serán esos regidores que reciben compensación suficiente y otras prebendas que a cambio tienen que salir a los medios de comunicación que les paga la dirección de prensa mediocre que tienen en el municipio de Rio Bravo para publicar boletines alegres de que RIO BRAVO, esta en pleno desarrollo y a la vanguardia cuando tenemos fugas de drenaje, calles destrozadas, obras inconclusas de las pocas que se les ocurrió realizar en casi 10 meses de gobierno municipal actual.

PUES SIN VACILAR, el aplauso y trompetilla al unísono se dejó sentir en favor de un gobierno que no tiene la menor idea de cómo gobernar llevar a cabo obra pública, ¿será culpa de quién?

Y DEJEME COMENTARLE que el alcalde de Matamoros, MARIO LOPEZ, se prepara con todo para presentar su informe de labores el di a6 de septiembre en el auditorio MUNDO NUEVO.

Donde se darán cita invitados especiales y de la región asi como legisladores de la nueva cámara que se instalará el día 1 de octubre.

PROMETE su informe de actividades del primer año de gobierno, dar a conocer un aspecto pormenorizado del estado que guarda la administración municipal y donde seguramente también podrían darse anunciaos de proyectos y obras para seguir fortaleciendo la infraestructura local.

Y EN LO QUE CORRESPONDE A REYNOSA, no cabe duda que también no cantan mal las rancheras el presidente del patronato del DIF municipal, LUIS CARLOS PEÑA GARZA esposo de MAKI ORTIZ.

Pues los ocho millones de pesos de presupuesto que tiene la institución destinados, le valieron solo decir en 10 minutos en que se los metió en el año.

No tiene vergüenza este fulano que además sigue solapando que personajes que se encuentran inhabilitados por la secretaria de la función pública como CESAR BAHENA, esposo de la segundo sindico municipal y palera de la alcaldesa MAKI ORTIZ, siga siendo quien mangonee, haga y deshaga en la institución del DIF municipal y cada uno de sus áreas.

DE POR SI A la alcaldesa y al síndico ya la traen entre ceja y ceja allá en la ASE, y entre el marido y el hijo también CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ con un grupo de voluntariado juvenil en donde nomas ellos saben como le están haciendo para financiar sus precampañas electorales llevando beneficios de los dineros del pueblo porque como gestor no nos gusta que sea muy apto el chamaco y el papa donde ha estado la ha ….

En fin estos son los ayudantes del pueblo para acabarse el dinero, no vaya a salir al rato como el de Rio Bravo que ya lleva mas de 180 desempleados porque no hay dinero ene l gobierno municipal y es que la verdad las pachangas, eventos artísticos y fiestas no han cesado desde su llegada al poder.

BUEN TINO del presidente del poder judicial, LIC. HORACIO ORTIZ RENAN de meter en cintura a los jueces que no hayan cumplido con la tramitación de apelaciones sy que estos han retrasados los acuerdos por lo que ya el magistrado presidente procedió mediante el área correspondiente a sancionarlos y mire que son mas de 5 que no han cumplido como marca el manual, las cosas podrían subir de tono, pues conociendo a HORACIO ORTIZ, fue mi director de facultad imagínese con una labor intachable que ha realizado a lo largo de toda una trayectoria.

SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, a la sazón, dirigente municipal del partido movimiento ciudadano y el aspirante mas fuerte a la dirigencia estatal del partido, se reunió con sus dirigentes nacionales de partido para reafirmar su compromiso político con su partido y no hay que perderlo de vista, pues su postura al lado de líderes de este partido en la zona centro y sur del estado, sigue siendo en vías a una renovación a fondo y la apertura, inclusión de ciudadanos a la dirección del partido y de esa manera reposicionarlo a nivel estatal.

-SE DESBORONA PRD EN EL SENADO

UN TRIUNFO PARA los maestros del área tecnológica educativa anuncio el diputado local ROGELIO ARELLANO que no hay que perderlo de vista.

DIO A conocer que hace unos meses presentó una iniciativa donde exhortó a la secretaría de educación para que se contemplara la basíficación de sus compañeros maestros en esta importante área del magisterio que se encuentran por contrato.

Y hoy se aprobado en comisiones gracias a los diputados que dieron su voto de confianza y el apoyo, resaltó el vallehermosense que muy pronto será aprobada en el pleno, esperando que se tome en cuenta en el próximo presupuesto estatal.

DENTRO DE LA UAT se encuentran realizando una serie de actividades académicas y en la unidad UAT AZTLAN de Reynosa no hay duda del esfuerzo que realizan elementos del personal docente, alumnos y directivos con el apoyo del rector JOSE ANDRES FERNANDEZ SUAREZ.

Aquí sale mencionar que el trabajo no para por parte de los directivos y donde el reynosense rector de la institución tien en la licenciada ROSA ICEEL ACOSTA que como secretaria académica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene mucho que aportar al lado del rector, ambos reynosenses y resultados es lo que espera el alumnado, padres de familia y sociedad en general de Tamaulipas.

MUY ACTIVO por cierto se ha visto al ingeniero MARCO ANTONIO FUENTES AGUILAR, flamante presidente de la red de agrónomos democráticos y profesionales del campo en el estado de Tamaulipas, no hay que perderlo de vista, pues el mantense se encuentra respaldando los proyectos del gobierno de la cuarta transformación en diferentes puntos del estado, en el municipio de Rio Bravo le hacen segunda su dirigente local, RAFAEL GARCIA BARAJAS.

Se prepara con todo para entrar en funciones el diputado local el diputado local electo por el distrito XXII, EDMUNDO MON MARON que será el diputado local mas joven de la legislatura y no descuide que pudiera en posibilidad de ser senador, aunque sea por unos meses por aquello de lo que pudiera suceder en su partido acción nacional en el 2021.

Ya que andamos en este partido, a ver, a ver, en que municipio de la frontera tamaulipeca pudiera darse la licencia indefinida de un alcalde para dar paso a su vicepresidente para ocupar el cargo de alcalde interino.

NO SERA muy difícil la posibilidad de ubicar al personaje, cuando ya se sabe cómo anda la situación en cada uno de los municipios fronterizos.

En el rumbo de Nuevo Laredo, Cada semana más de mil 500 piezas de basura son retiradas de las bocatomas de las plantas potabilizadoras Centro, Sur y Norte, por personal de buceo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA- .

La mayor parte de los residuos recolectados son trapos, ramas, botellas, bolsas, vasos y platos de plástico, los cuales suelen ser arrojados por paseantes que acuden a las riberas del Bravo.

RODOLFO GONZALEZ MORALES, gerente general de COMAPA exhortó a la población que gusta de realizar actividades cerca del río, a tirar sus desechos donde corresponde.

EDUARDO MUÑOZ ROCHA, priísta de muchos años, piloto aviador además de ex delegado del PRI estatal en Rio Bravo y otros municipios, se nos adelantó en el camino hace algunos días y desde este espacio enviamos nuestra salutación y abrazo solidario a su familia.

POR LO QUE SUCEDE en el PRD que se despedaza cada dia mas de lo que queda, su senador mexiquense y ex candidato a gobernador del estado, JUAN ZEPEDA, renunció a la bancada de este partido y dejó abandonado a MIGUEL MANCERA y dos senadores mas que conforman la bancada del sol azteca partido que próximamente se llamará Futuro 21.

Mientras que, en Altamira, En la décima octava sesión de cabildo, presidida por la alcaldesa Alma Laura Amparán Cruz, se aprobó por unanimidad la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, Coeficientes de Incremento y de Demérito para la Determinación del Valor Catastral de Predios Urbanos, Suburbanos y Rústicos del Municipio de Altamira para el ejercicio 2020.

A propuesta de la presidenta municipal ALMA LAURA AMPARAN, los valores catastrales no presentan incremento alguno, respetándose los mismos del ejercicio anterior, en apoyo a la economía de las familias altamirenses.

En este punto, compareció el secretario de Finanzas y Administración, VICTOR MANUEL JOFFRE MORA quien reconoció a la comunidad altamirense su gran respuesta en el cumplimiento de este impuesto (predial) lo que permite brindar, por parte del gobierno de la ciudad, más y mejores servicios.

AL TERMINAR este espacio, nos enteramos del deceso del jefe de la oficina fiscal del estado de Camargo, DON JUAN ANGEL IBARRA TAMEZ, el operador y cerebro político del panismo en ese municipio donde fue alcalde quien ganó al PRI por primera vez, además que fuera diputado local por el PAN y dirigente municipal. Para su familia y amistades nuestro abrazo fraternal y solidario en este momento de dolor.

