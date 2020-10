T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

LE ATIZAN A LA ALCALDESA DE ALTAMIRA

X.-“MARCADO REPUDIO HACIA LA JEFA DEL PUEBLO”

UNA VEZ MAS, “queda demostrado el rechazo y repudio” de las familias altamirenses hacia la jefa del pueblo Alma Laura Amparan, a quien en las redes sociales, “le han atizado duro y tupido”, por el claro abandono en que la edil tiene a la gente de las colonias populares del puerto, a donde no han llegado, ni llegaran los beneficios que, bajo promesa hizo en la pasada campaña electoral.

POR ELLO ahora, al paso de dos años de su gobierno, el pueblo “al alzado la voz” para encararla, porque el contexto ciudadano está inconforme e indignado, debido a que Alma Laura, con todo respeto, “NO HA CUMPLIDO SU PALABRA”, con cuya postura, aparte de ganarse la desconfianza de las familias que creyeron en ella y le dieron el voto, la alcaldesa, “está haciendo quedar mal al partido” y a quienes confiaron en ella, para que hiciera un decoroso papel político y social en bien de las familias de su pueblo y por ello, en plan tajante en las diversas plataforma digitales, “evidencian” de manera grotesca a la Presidente Municipal de Altamira.

POR ESTE motivo, la alcaldesa está siendo “blanco de su pueblo”, porque la sociedad Altamirense, al sentirse decepcionada por la irresponsabilidad y el pésimo trabajo que Alma Laura Amparan, ha venido ejerciendo como primera autoridad municipal, repito, ha originado que en las redes, se dirigían hacia ella con un vocabulario o lenguaje nada grato, cuyo detalle, todo mundo lo ha venido comentando en oficinas públicas, privadas, así como entre empresarios, comerciantes, taxistas, chofer de ruta, restauranteros, meseros, boleros, obreros de diversas ramas, incluyendo a mismos empleados del Ayuntamiento y por lo general, “mucha gente, sigue desaprobando” la mala actividad que aquí, ha venido desarrollando la Jefa del pueblo Altamirense.

POR EJEMPLO, Eduardo Gómez, expresó que “Altamira, no tiene ningún progreso, ni desarrollo, en los seis años del gobierno municipal” de Alama Laura Amparan, y que todo lo prometido por su administración, “se fue a la basura”. Graciela Guzmán, soslaya que, “la promesa del parque de la Albañiles”, quedó en la nada, y que todo en ese amplio sector está horrible, por lo enmonado en que está el área del parque, cuya maleza alcanza hasta un metro y medio de altura, pero eso a la Jefa del pueblo, le ha sido ambiguo, ecuánime e indiferente.

PENSÉ QUE POR SER MUJER, Alma Laura Amparan, “nos iba a ayudar, pero me decepcionó”, enfatizó son cortapisa alguna la señora Norma Mireya López Aceves. Valentino Uribe por su parte dijo “sigan votando por ella”. Mientras que José Grijalva manifestó: “Altamira necesita un Presidente comprometido”, que ayude realmente al crecimiento y el desarrollo que tanta falta nos hace, remarcando tener conocimiento que Altamira, tiene un considerable potencial económico, pero esto, lamentablemente, “no se refleja en las obras” que tanta falta le hacen a las familias de todos los núcleos poblacionales del puerto. Y Aunque no mencionó el nombre del prospecto político, agregó que, “hay uno que sí quiere trabajar por esa pujante comunidad”, que es parte importante en la zona sur de Tamaulipas.

LO MALO, es que Alma Laura Amparan, “ya quiere otro hueso”, así es que, “hay de ustedes si la vuelven a apoyar”, para que los acabe de hundir, porque, a decir verdad “no hizo nada por Altamira” y “SI YA ANDA BUSCANDO SER DIPUTADA”, ni lo mande dios. Eso es no tener vergüenza, así lo expresó Ana María Montoya Reyes. Y por su parte Arturo Garza, no se anduvo por las ramas, para señalar que, “Altamira siempre ha sido gobernada por puros caciques”, pero no citó nombres, argumentando que por esta razón “es evidente el atraso en que está el pueblo”, porque dejó entrever que, así como Alma Laura, ha habido otros alcaldes que, “dejaron la ciudad en un marco de tangible abandono y por ende, “el pueblo Altamirense no merece ese mal trato”, cuestión por la que, el mismo Arturo Garza puntualizó que, “el agua que hace llegar Comapa a los usuarios esta sucia” y por esto y más “Altamira, es un pueblo con marcado rezago en todos los aspectos”.

LA ALCALDESA Alma Laura, prometió alumbrado público “en la paseo real y nada”, aparte, “ver encharcamientos” constantes por las lluvias en las colonias, eso es muy normal en Altamira, porque las vías del trafico vehicular y peatonal, “están por la calle de la amargura”. Eso la gente lo ve y por tal cuestión, “la señora Amparan, ha decepcionado al pueblo” así se lo soslayan en las redes sociales y en muchos medios digitales, lo que dé no ser cierto, “la Jefa del pueblo Altamirense, está obligada a demostrar lo contrario”.

PARA CONCLUIR, se dio a conocer entre personal del mismo palacio municipal de Altamira, que la alcaldesa Alma Laura Amparan, aparte de buscar ella, “se le unja” como Candidata a Diputada Federal para la elección del 2021, también se ha corrido la versión que, a su hija ALMA LAURA HERNÁNDEZ AMPARAN, jovencita que preside el DIF Municipal, “ya la andan proyectando” para que sea abanderada a la alcaldía del puerto Altamirense. ¿Cómo la ven? .

Y POR ESO y Más, le han venido atizando fuertemente en las redes sociales a doña Alma Laura Amparan, quien le ha quedado muy mal a las familias de aquella pujante comunidad de la zona conurbada del Sur del Estado.

