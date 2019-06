DIALOGANDO

Le cumple FGCV a la niñez.

Por Roberto Olvera Pérez.

El Gobierno del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, que preside nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a través de la Secretaria de Educación que comanda el encargado de despacho Mario Gómez Monroy, entregó materiales educativos a setenta escuelas de educación básica de jornada regular, para contribuir al bienestar social y educativo de la población infantil tamaulipeca en contexto de vulnerabilidad y fortalecer la implementación del Componente de Autonomía Curricular, durante un evento realizado la semana pasada en la Escuela Secundaria General No.1 “Adolfo Ruíz Cortines” de la capital del estado.

La Subsecretaria de Educación Básica de la SET, Mtra. Magdalena Moreno Ortiz destacó: “Hoy hemos hecho entrega de equipo y materiales educativos con una inversión superior de 1 millón 295 mil 844 pesos, beneficiando a 70 escuelas de nivel Preescolar, Primaria y Secundaria de los municipios de la zona centro del estado como: Hidalgo, Güemez, Padilla, Villagrán, San Carlos, Jiménez, Abasolo, Mainero y Victoria”.

Con este sustento se beneficiaran a 57 planteles educativos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, a quienes se les apoyó con materiales que fortalecerán la implementación de los clubes de autonomía curricular; así como a 13 escuelas del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, quienes reciben equipo constando en pantallas, computadoras, impresoras y tablets.

La funcionaria estatal reveló: “Con estas acciones el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, consolida y da respuesta puntual a su proyecto de hacer de Tamaulipas un Estado incluyente, donde las niñas y los niños que son nuestro presente y también nuestro futuro, sin importar su condición o el lugar en el que se encuentren, tengan acceso a más y mejores oportunidades”.

Es así que: “Nuestro compromiso con la educación de las niñas y niños tamaulipecos, se cumplen; hoy entregamos materiales simbólicamente en esta escuela de Victoria para varios municipios, como parte de los apoyos que constantemente estamos dando en las escuelas de Educación Básica. Mejores escuelas, nos hará tener mejores estudiantes y mejores ciudadanos.”, aseguró Ortiz Moreno, durante su visita en esta institución educativa donde hizo entrega de apoyos para tener una educación de calidad.

Y sin salirnos de tema educativo, el que anda muy activo es el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), el MBA. Francisco Chavira Martínez, pues desde que arrancó este mes de junio encabeza graduaciones por los diferentes Campus de esta prestigiada institución por toda la entidad y en el vecino estado de Nuevo León, donde alumnos de Educación Media Superior y Superior, concluyen sus estudios exitosamente.

Así se da a conocer a través de su agenda, medios de comunicados y redes sociales en los que alumnos de los diferentes Campus concluyen con éxito sus estudios, como la que ya celebró en los municipios de Abasolo, Padilla, Jaumave, Tula, Bustamante, Hidalgo, González, Tampico, Altamira y Cuauhtémoc.

Este dia lo dedica a Llera, el viernes Ciudad Victoria y Mante, y el sábado es Ocampo y Los Aztecas, por lo que se espera las próximas celebraciones de otros Campus en Tamaulipas en los días por venir. Y tentativamente la próxima semana andará por la frontera norte con el mismo propósito, donde vemos que el rector anda muy movido y eso quieren los graduados “Un Rector Cerca de Ti” para presumirlo con sus amistades y familiares.

Chavira Martínez en estas celebraciones de graduaciones y fin de estudios, donde entrega alumnos de calidad, les desea a los graduados mucho éxito por haber alcanzado una meta más en su vida. Expresando: “La educación es la llave para abrir el mundo, un pasaporte a la libertad. Hoy termina una etapa y empieza otra en su vida. ¡Sigan preparándose para un mundo de competitividad! Muchas felicidades a todos por esos logros alcanzados y sigan adelante por el camino correcto. Ustedes son el futuro de Tamaulipas, de México y allende las fronteras, agrega.

Cabe destacar que cuando hace uso de la palabra el rector Chavira en los eventos, reflexiona sobre los orígenes de esta prestigiada institución. Palabras de aliento y progreso del proyecto de vida que dio inicio por ya tres décadas de mantenerse firme y adelante la UNT, por la disposición de llevar educación en distintas comunidades por muy apartadas de la entidad y apoyar a jóvenes emprendedores y trabajadores logren sus metas, como los de en su momento concluyes sus estudios exitosamente y por ello abre sus puertas a mas generaciones y no cabe duda que va en aumento.

NOTAS CORTAS

1.- Güemez adelante. Tras manifestar que la elección ya pasó, el alcalde de este R. Ayuntamiento, Profr. Luis Lauro Reyes Rodríguez, convocó a todos los representantes de todas las fuerzas políticas de la ciudad a trabajar unidos para seguir consiguiendo beneficios para este municipio. Esto lo dio a conocer al reanudar sus actividades al dia siguiente de la jornada electoral, donde el mensaje es claro y en ese sentido no le queda mas no aflojarle al paso, no bajar la guardia y seguir trabajando más fuerte y duro en el gobierno como desde el principio de su gestión, sobre todo por el bien de sus representados.

2.- La pregunta indiscreta: ¿Quiénes han sido los enterradores del PRI? Ahí se las dejo de tarea.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. [email protected]