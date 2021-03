EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Le jaló la cola al diablo

En Morena, ARMANDO ZERTUCHE le jaló la cola al diablo y aunque realiza sus últimos cabildeos para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Reynosa, resulta impredecible cómo responderá MARIO DELGADO después de que ZERTUCHE le aplicó las espuelas para acelerar el proceso de nominación.

Pero, de otro lado, no resulta difícil distinguir quiénes, de los 10 aspirantes a la candidatura registrados, reúne verdaderamente los requisitos para ostentar la representación de Morena en la elección constitucional de junio, y quienes no, pues aunque ciertamente este partido proclama respeto irrestricto a la expresión democrática de su militancia, no debió permitirse que un tumulto de chiflados acudiera en tropel a inscribirse en el proceso.

Porque si usted somete a la báscula a, por lo menos, la mitad de quienes se registraron, verá que seguramente no tienen idea de lo que es un Plan Municipal de Desarrollo Urbano, mucho menos comprenden la responsabilidad que implica gobernar un municipio como Reynosa.

Así, por lo menos otros tres aspirantes coinciden con ZERTUCHE en la urgencia de dar el primer paso hacia la nominación, es decir realizar cuanto antes la preselección para “depurar” la lista, y someter a Encuesta solo a quienes verdaderamente tienen base social y representa por sí mismos una esperanza de triunfo en los comicios de junio.

Eso es lo que plantea ZERTUCHE.

No más.

Por eso su exigencia es correcta.

Y merece que lo atienda, por lo menos, el Delegado del partido, LUIS ERNESTO PALACIOS CORDERO, pero ¿qué hacer, si el representante de MARIO DELGADO en Tamaulipas se le esconde hasta a la prensa?

Eso exaspera.

Y así como está Reynosa, lucen el resto de los municipios tamaulipecos, que permanecen “entrampados” por la ostensible inactividad del CEN de Morena, pues con el cuento de la secrecía de las Encuestas, Nadie-Sabe-Con-Certeza, qué está haciendo de4 dirigencia nacional para sacar adelante su compromiso.

GOBIERNO DE REYNOSA

ATIENDE SALUD DE MIGRANTES

A propósito de Reynosa, la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento, atendió a cerca de 130 personas alojadas en la Casa del Migrante «Senda de Vida», donde aplicó la Brigada Médica Asistencial «Mi Doctor», y dio pláticas para la prevención del Dengue y de COVID-19.

Por instrucción de la Alcaldesa, a nombre del Gobierno Municipal, la dependencia otorgó dicha atención a migrantes, en coordinación con el Sistema DIF-Reynosa, con la Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, la Cruz Roja local y la organización Médicos sin Fronteras.

En el recinto fueron proporcionadas por el personal de salud del Ayuntamiento, 49 consultas médicas y 1 psicológica, 2 tomas de presión arterial y se realizaron 60 entregas gratuitas de medicamento de este servicio asistencial que también es llevado a las colonias con población vulnerable.

La atención que se brinda a las familias reynosenses está contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y también ha sido proporcionada a quienes se encuentran en situación de migración, con la finalidad de que conserven su propia salud y no sean transmisores de ninguna enfermedad.

DIF REYNOSA ACERCÓ

ATENCIÓN MÉDICA A LA ALMAGUER

Concatenando temas, consultas médicas, asesoría nutricional y terapias físicas, son algunos de los programas y servicios del Sistema DIF Reynosa, con los que se benefició a las familias de la Colonia Almaguer.

A través del programa “DIF Reynosa en Tu Casa”, personal de los diferentes programas asistenciales acercaron a las familias diversos apoyos y beneficios.

Se les entregaron productos de la canasta básica, cubrebocas, artículos de limpieza y se realizaron cortes de cabello.

Personal del área de salud brindó consultas médicas, atención nutricional y terapias físicas por parte del personal especializado del Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

Personal del DIF Reynosa, recorre todos los días los diferentes sectores y colonias, con el fin de seguir atendiendo las peticiones de la ciudadanía.

ENTREGA SILLAS

DE RUEDAS

Por cierto, con el propósito de fortalecer la atención que se brinda a las personas con discapacidad, el Sistema DIF Reynosa, realizó la entrega de 5 sillas de ruedas y canasta básica a igual número de personas.

Personal del Sistema DIF Reynosa junto a la coordinadora del área de salud en el Cabildo, la regidora ANSELMA HERRERA, entregaron las sillas de ruedas a las personas que con anticipación realizaron la petición.

Además de los dispositivos, los beneficiados recibieron productos de la canasta básica y cubrebocas.

APOYARÁ MUNICIPIO

VACUNACIÓN COVID

En Nuevo Laredo, por cierto, el gobierno municipal apoyará en la logística y atención de los adultos mayores que recibirán la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del 20 al 24 de marzo.

El presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, mencionó que en reunión con el subdelegado de Bienestar Social del gobierno federal, GASTÓN HERRERA, coordinaron las acciones que se implementarán en las sedes en las que se realizará la aplicación de la vacuna.

“Coordinados con el gobierno federal y estatal buscamos brindar una buena atención al ciudadano. Llegaron 48 mil 766 vacunas que se aplicarán durante 6 días, iniciamos el sábado”, dijo el alcalde.

Los módulos de vacunación serán instalados en el Polyforum de la colonia La Fe y la Unidad Médica Familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a donde se designarán a elementos de Tránsito y Vialidad para agilizar y coordinar el tráfico, así como personal de Protección Civil que apoyará con paramédicos y personal que orientará a los asistentes.

También se contará con el apoyo del personal del Sistema DIF municipal, quienes, en conjunto con otras dependencias municipales, apoyarán a los adultos mayores para agilizar la vacunación.

SANMIGUEL CANTÚ mencionó que en las sedes de vacunación, se proporcionará agua, café y los elementos necesarios para que las personas de la tercera edad cuenten con una atención de ‘primera’ durante el tiempo que deban esperar para su inmunización.

“La vacunación será en orden alfabético tomando en cuenta el primer apellido, se irá ajustando conforme a la demanda, a todos los adultos mayores se les aplicará”, agregó el edil.

De acuerdo con el calendario proporcionado por Bienestar Social, la aplicación inicia el sábado 20 de marzo para las personas con apellidos que inicien con las letras de la A a la C; el 21 corresponde de la D a la G; el lunes 22 de la H a la M; el 23 de la N a la R y el 24 de la S a la Z.

Los asistentes deberán presentar folio de registro, copia de la CURP y comprobante de domicilio. Tendrán la opción de recibir la vacuna en su auto o si lo prefieren se aplicará en una sala de espera donde se contará con todas las medidas sanitarias.

El horario de vacunación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

(-Entreparéntesis: La secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA, confirmó 40 nuevos casos de COVID-19 y 02 fallecimientos, por complicaciones graves asociadas al virus, por lo que reiteró el llamado a seguir las medidas de seguridad sanitaria ya conocidas. Precisó que con los nuevos diagnósticos, la cifra oficial desde el inicio de la pandemia es de 50,466 positivos acumulados, de los cuales 45,176 se han recuperado y 4,563 son defunciones-).

ENTRAN 4 SUPLENTES DE

REGIDORES EN MATAMOROS

A propósito de “polaca”, tras la solicitud de licencia por parte de cuatro integrantes del Cabildo, este martes el Presidente Municipal de Matamoros tomó la protesta a los suplentes de cada una de las regidurías, quienes a partir de este día se suman a las Comisiones de trabajo en las que participaban los regidores propietarios.

La toma de protesta se realizó en el marco de la cuadragésima séptima sesión extraordinaria privada de Cabildo, en la que se informó que los regidores titulares ELVA AGUSTINA VIGIL HERNÁNDEZ, DAVID ALFONSO BEDARTES RODRÍGUEZ, ADOLFO IVÁN PUENTE ACOSTA y PERLA GUADALUPE MEDINA RUIZ, solicitaron licencia para atender asuntos personales.

Por el motivo anterior, a partir de hoy se suman al Ayuntamiento de Matamoros: ADA LIZ ARELLANO FRANCISCO, suplente de la primera regidora; JORGE LUIS SÁNCHEZ LARA, suplente de la Cuarta Regiduría; ANGEL BENITO GÓMEZ VÁZQUEZ, suplente de la Sexta Regiduría y MARÍA GUADALUPE GARCÍA DE LA ROSA, suplente de la Décima Tercera Regiduría.

Previo a la toma de protesta de los nuevos integrantes del Cabildo, se aprobó por mayoría un punto de acuerdo expuesto por el Octavo Regidor, Presidente de la Comisión de Educación para la modificación de las reglas de operación del programa “Regreso a Clases en Educación Básica para el Ciclo Escolar 2020-2021”, aprobadas en la vigésima sesión extraordinaria del Ayuntamiento el 23 de febrero del 2020.

Lo anterior en virtud de que el recurso aprobado para ese programa no se ejerció totalmente, resultado de la pandemia por COVID-19, por este motivo se amplía la vigencia de las reglas de operación del citado programa al 31 de julio del 2021.

En total serán reasignados 5 millones de pesos para apoyar con diversas acciones a los planteles educativos de nivel básico, en beneficio de 20 mil alumnos que considera el programa impulsado por el Gobierno de Matamoros en apoyo a la educación.

ENTREGAN CHUCHO Y AÍDA

AUXILIARES AUDITIVOS

Mientras que en Tampico, más de 250 auxiliares auditivos han sido entregados por parte del sistema DIF durante la presente administración, mejorando sustancialmente la calidad de vida de las personas que han sido beneficiadas, informó la Presidenta del organismo, AÍDA FÉRES de NADER al encabezar junto al Presidente municipal CHUCHO NADER una nueva entrega de estos dispositivos en la Casa de la Cultura.

FÉRES de NADER precisó que en este programa se ha destinado una inversión superior a los 800 mil pesos.

“Escuchar es uno de nuestros sentidos más importantes que tenemos, por ello en el Sistema DIF Tampico nos preocupamos por atender las necesidades de salud auditiva que prevalecen entre los grupos sociales de mayor vulnerabilidad; queremos que recuperen con mayor claridad los sonidos, las voces y lo más importante, las risas. Para nosotros parecen sencillas estas palabras, sin embargo cuando alguna persona ha sufrido una limitación, volver a escuchar puede resultar extraordinario y ese es nuestro propósito”, señaló.

Por su parte el Presidente Municipal, CHUCHO NADER, reconoció el trabajo que al frente de la dependencia ha emprendido AÍDA FÉRES en beneficio de quienes más lo necesitan y subrayó que la ciudadanía tiene en el DIF municipal, el mejor aliado para alcanzar una mejor calidad de vida.

GERARDO BUSCA FORTALECER

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Desde otra perspectiva, le comparto que, con diversas reformas, el Diputado GERARDO PEÑA FLORES busca fortalecer el combate a la corrupción y perfeccionar las prácticas administrativas de los servidores públicos en Tamaulipas.

Manifestó que es necesario forjar entes gubernamentales eficientes y que funcionen con estricto apego a la legalidad, respeto a los recursos y al patrimonio del pueblo.

Por ello, planteó reformar la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, para reducir de nueve a cinco el número de integrantes de la Comisión de Selección de los integrantes del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

El Presidente del Congreso del Estado, propuso armonizar diversas disposiciones del referido ordenamiento con la Ley General de la materia, a fin de perfeccionar y hacer más eficiente el marco de responsabilidades administrativas del estado.

Mencionó entre otras modificaciones, las del Código Municipal buscan perfeccionar los requisitos relativos a la designación del Contralor Municipal, para garantizar que cuente con el perfil profesional afín, así como con experiencia y conocimientos en procedimientos de auditoría interna, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción.

50 MIL TURISTAS

VISITARON LAS PLAYAS

En otro tema, le comparto que el pasado fin de semana largo, los diferentes destinos de sol y naturaleza de Tamaulipas registraron una afluencia de 50,425 visitantes, siendo playa Miramar el destino con más movimiento alcanzado.

El secretario de Turismo en el estado, FERNANDO OLIVERA ROCHA, expresó que al considerar el incremento a presentarse en periodos tan importantes como Semana Santa y Pascua en Tamaulipas, a celebrarse este año del 28 de marzo al 4 de abril, se continuará trabajando con los mismos protocolos de salud y bioseguridad que han resultado efectivos desde su implementación.

Dentro del acumulado total, los destinos turísticos tamaulipecos han recibido un total de 465,085 visitantes, quienes han apoyado cumpliendo los nuevos lineamientos que promueven el cuidado de todos los que acuden a estos destinos de descanso.

Ante el inminente periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, las autoridades del Gobierno de Tamaulipas trabajan en la implementación de un operativo especial que garantice el cumplimiento de los protocolos de sanidad y bioseguridad en los diferentes destinos turísticos, que recibirán a miles de visitantes.

4T “CRUCIFICARÁ” A

CDEV EN SEMANA SANTA

A propósito de fechas santas, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA tendrá el dudoso privilegio de ser juzgado –y seguramente sentenciado culpable, como Jesucristo— esta Semana Santa, periodo en el que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República, harán la presentación de pruebas contra el mandatario tamaulipeco, a quien acusan de delincuencia organizada, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Defraudación fiscal equiparada.

Pero, en contraparte, el gobernante tendrá también la oportunidad de presentar sus argumentos de descargo, en cuya tarea está enfrascado el abogado ALFONSO AGUILAR ZINSER, quien según versiones periodísticas cobra sus honorarios a razón de 500 dólares la hora.

Y bueno, después de que presentó un aguerrido 5º Informe de Gobierno, CABEZA DE VACA se concentrará en su defensa, en cuyo caso se desconoce si solicitará licencia al cargo para separarse voluntariamente de la gubernatura, o esperará a que el Poder Legislativo federal lo inhabilite para sujetarlo a proceso por los delitos que le imputa.

En cualquiera de los casos, vemos que a pesar de que se trata de un pleito por demás desigual, el gobernador No-Se-Dobla-Ni-Se-Vende.

Y por supuesto, a sus adversarios les extasía verlo perseguido con toda la fuerza del estado federal.

… Y siguen haciendo fila para cobrarle al gobernador las facturas políticas acumuladas a lo largo de sus cinco años de gobierno.

La fila es, por supuesto, frente a las urnas.

El 6 de junio.

PIDEN A GOBIERNO FEDERAL

BLINDAR PROGRAMA JÓVENES

Vuelvo al Congreso del Estado para citar que ese órgano colegiado exhortó a la Secretaría de Gobernación Federal, para que informe públicamente las medidas o mecanismos que se habrán de implementar a efecto de blindar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pues existen denuncias por presuntas irregularidades.

El Diputado FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS, manifestó a nombre del Grupo Parlamentario del PAN promovente de este Punto de Acuerdo, que en diversas entidades federativas del país se han detectado graves irregularidades respecto a la entrega a los recursos sobre las becas de este programa dirigido a la juventud, aunado a las que se presentan en su estructura y arranque de operación.

Señaló que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social negó que dicho programa se utilice para desviar recursos, sin embargo se abrió una carpeta de investigación al respecto por parte de la Fiscalía General de la República.

A través de este Dictamen aprobado en la sesión de hoy martes, solicitan que se replanteen los mecanismos de operación para que haya una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a fin de evitar actos de corrupción en perjuicio de la juventud mexicana.

UAT DESARROLLA APLICACIONES

PARA ELEVAR PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA

Por último, estudiantes de posgrado y profesores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), desarrollan aplicaciones tecnológicas con la idea de colaborar en la productividad agrícola en la entidad.

Al dictar la ponencia virtual “Nuevas tendencias en el modelado de datos para aplicaciones de software en el área de agricultura”, la Dra. ANA BERTHA RÍOS ALVARADO, investigadora de la FIC, expuso los trabajos que dijo, responden al auge de la tecnología en áreas del sector agrícola.

“Actualmente hay un gran auge de las tecnologías de la información en todas las áreas, se está incrementando el uso de herramientas tecnológicas tanto de software como de hardware, y en el campo se están implementando nuevos elementos, como sensores, la agricultura de precisión, la agricultura digital”, comentó.

En su exposición dentro del seminario: “Profesoras FIC y su aportación a las ciencias agropecuarias y forestales”, la Dra. RÍOS ALVARADO comentó algunos de los proyectos que están realizando estudiantes y docentes, ante la necesidad de seguir creando software a la medida, incorporando técnicas de inteligencia artificial y minería de datos que permitan resolver problemas del sector agrícola y ganadero.

Explicó que uno de los proyectos es sobre Construcción de Ontologías de Dominio en Agricultura, de la profesora TANIA GUERRERO MELÉNDEZ, que propone una metodología para construir un vocabulario que represente las razas de maíz nativo de México.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.