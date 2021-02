LETRAS PROHIBIDAS

¿Le llegó la hora a Xico…?

Clemente Zapata M.

Todo cae por su peso

Xico va a la guillotina;

su “ajuste” ya camina

¿y terminaría preso…?

Dicen que liga revienta

siempre por lo delgado;

¿quién sería sacrificado?

que pagaría la cuenta…

La alcaldesa de Victoria, PILAR GÓMEZ, le ha metido mucha enjundia a su chamba. Podrá gustar o no la forma en que llegó al cargo, pero los resultados ahí están y constatan su trabajo.

Luego de la administración gris de su antecesor, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, del que todavía queda el mal sabor de boca, la chamba que PILAR ha entregado a la población salta a la vista y se aplaude.

Tras largos 24 meses de olvido en donde la burla, lo abstracto y el saqueo fueron la constante, el ahora Gobierno de PILAR GÓMEZ se ha puesto a reparar las calles, sin andar bailando zumba y, tomando muy en serio su trabajo, entre otras acciones de impacto benéfico para la población.

Repito, puede gustar o no, pero ahí están los hechos…

Ahora bien, estamos en época electoral y las acciones de la Alcaldesa capitalina estarán bajo permanente “lupa”, bajo un escrutinio social y, sobre todo, bajo una brutal metralla por parte de la Oposición.

Precisamente ahora que la Alcaldesa presentó su registro en la búsqueda de una reelección, desde las trincheras de Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, han comenzado los señalamientos al Gobierno de PILAR.

Aunque la respuesta de la Administración municipal ante las críticas ha sido obra pública, atención pronta y mejoría en los servicios públicos, la Oposición será una gota de agua sobre piedra durante todo el tiempo de campaña; es decir agudizará la metralla.

Por lo anterior, todo hace suponer que ahora sí le va a llegar la hora al depuesto alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI o al menos algunos de sus más cercanos ex colaboradores.

El refuerzo de lujo, en la figura de ÓSCAR ALMARAZ SMER, apuntado como candidato externo de Acción Nacional, para el distrito federal 05, se vería coronado con un llamado a cuentas a la saqueadora pandilla del ayer, cuyo capitán es XICO GONZÁLEZ.

Si PILAR GÓMEZ mantiene el ritmo de trabajo y los resultados hasta hoy y, además, los mejora, sumados a una operación quirúrgica electoral de alta precisión, sólo faltaría llamar a cuentas a XICO, para no darle margen de maniobra a la Oposición, llámese PRI, Morena o el resto de los partidos.

Ya sea que XICO GONZÁLEZ sea llamado a cuentas o alguno de sus ex colaboradores, como el ex tesorero ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ o la ex directora de Comunicación Social, GLORIA MONTALVO PADILLA, la cosecha mediática sería favorable y los resultados electorales todavía mejores.

Repito. Una operación electoral de altura, como se prevé darán los candidatos de Acción Nacional en la Capital, sería reforzada con la “llamada a cuentas” del pasado y con ello los puntos electorales aumentarían.

Los pasos se han venido dando: Una administración municipal que ahora sí trabaja, una estructura electoral azul bien afinada y buenos candidatos que ya se registraron permiten preguntar: ¿Le llegó la hora de pagar a Xico o no…? Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Andan muy contentos en el PRI de Matamoros, tan es así que el secretario general de la CNOP de aquella zona, ADOLFO RÍOS, y el líder municipal de ese organismo político, HÉCTOR SILVA SANTOS, estuvieron de “manteles largos” con la presencia de sus candidatos… Cuentan que cuentan que la raza tricolor se comprometió hacer talacha a favor de PEDRO LUIS CORONADO, quien quiere ser Alcalde de Matamoros; FERNANDO CASTREJÓN, por el Distrito local 09; VÍCTOR RÍOS por el Distrito diez y NICOLÁS CAMORLINGA por el Distrito local 12. Para la Diputación federal del Distrito 04, se apuntó YANIN GARCÍA… Ante la base cenopista, ADOLFO RÍOS se comprometió a echar toda la carne al asador… ¡Santa Cachucha!

++CUENTAN QUE… El ex alcalde de Altamira, PEDRO CARRILLO ESTRADA, está de regreso sólo que ahora busca la candidatura por Movimiento de Regeneración Nacional… Cuentan que cuentan que aunque CARRILLO presuma contar con palmarés y fuerza, lo cierto es que su pasado lo compromete y no es lo mismo los “tres mosqueteros” que varios años después… También cuentan que CARRILLO ya preguntó ¿cuánto cuesta la candidatura?, para pagarla en efectivo… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… La llegada de MARIO DELGADO a la zona sur de la entidad, lanza un mensaje sobre las preferencias que tiene hacia el grupo de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO… Cuentan que cuentan que precisamente el ex priista y actual diputado federal de Morena, ERASMO GONZÁLEZ, tuvo un fin de semana de rechupete por la visita de su líder partidista, de manera que puede presumir que si alguien se lleva de “a piquete de ombligo” con DELGADO, es precisamente él… También cuentan que ya está cobrando y con intereses el financiamiento de campaña que le hizo de DELGADO para que éste fuera, tras dos intentos fallidos, líder nacional de Morena… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Quien anda intentando asustar con el “petate del muerto” es el secretario general de la Sección 51 del Sntsa en la entidad, ADOLFO SIERRA MEDINA… Cuentan que cuentan que presume contar con el apoyo de 32 mil trabajadores de la Secretaría de Salud en la entidad, sólo que esos números que presumen simplemente son irreales, pues dentro del Sector Salud esa cantidad ni está con él ni tampoco simpatiza con su postura de “vándalo sindical”… También cuentan que SIERRA MEDIDA, al no obtener los cochupos que en el pasado la parte oficial le entregaba, ahora completamente despechado decide lanzarse a los brazos del Movimiento de Regeneración Nacional para ver si lo incluyen en alguna lista VIP de diputados locales plurinominales y para ello pastorea a su gente… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… Las manos del último gobernador que el PRI ha tenido en Tamaulipas, es decir EGIDIO TORRE CANTÚ, están metidas de lleno en este proceso electoral 2020-2021… Cuentan que cuentan que EGIDIO no regatea financiamiento, pero sólo a candidatos que garanticen triunfo y conexiones de altos vuelos, sin importar con qué partido jueguen. Pero eso sí, el “contrato” queda establecido en que por cada peso que mete pretende recuperar diez y se lo aceptan… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

