Le manejan mal la comunicación a AMLO

“Sufragio efectivo, no reelección”, ese fue el lema de la campaña presidencial que encabezó Francisco Ignacio (o Indalecio) Madero en 1910, cuando decidió competir contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder.

“Sufragio efectivo, no reelección”, fue una de las tantas frases que me tocó aprender y escribir en los exámenes, cuando yo era chiquito y estudiaba el nivel primaria; claro que recuerdo perfectamente en las clases de Historia Universal e Historia de México, el comentario de mis maestras en relación a que en nuestro país no habría guerra pues somos una nación de paz y que no había reelección presidencial como en el pasado porque iba en contra de la democracia del mexicano.

Pero este fin de semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se agarró del boxeador mexicano cuatro veces campeón, Saúl “Canelo” Álvarez, para lanzar sin titubeos que el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el electo argentino, Alberto Fernández, son parte del frente progresista de América Latina contra el neoliberalismo ¡uf! ahora sí, qué miedo.

Con lo anterior pareciera que López Obrador y Maduro, sí forman parte del mismo proyecto político global, y no está mal si fuera para el bien de sus connacionales, sin embargo, en Venezuela no todo es color de rosa, todo lo contrario a México, llega información que espanta del gobernante venezolano, y lo peor es que la mayoría de los nacidos en Venezuela, refugiados en nuestro país insisten que el Chavismo, es malo, malo, más malo que la carne de los lindísimos puercos.

En la mañanera de este lunes, la otra fracción de los mexicanos que no votaron por nuestro respetable presidente Andrés Manuel López Obrador, esperábamos que el Comandante Supremo se quitara la marca de los señalamientos que lanzó Maduro, quien a finales de septiembre anduvo de gira por Rusia, en donde se entrevistó con Vladimir Putin; a Maduro, en casi todo el mundo lo identifican como un dictador, al mexicano los más contrarios le critican casi a diario y lanzan adjetivos que poco alientan a quienes nos queda un poco de fe en su persona y cambio de régimen gubernamental.

“Así es nuestra política exterior, y tenemos y deseamos mantener buenas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo, ayudar en todo lo que podamos y tratar con mucho respeto a los gobiernos de otros países”, dijo en la mañana del lunes el presidente de todos los mexicanos.

Pero eso no fue todo, manifestó su ánimo de recibir al presidente electo de Argentina, y subrayó que mientras el pueblo mande, y pida gobernante, eso tendrán según la democracia, misma que deberán respetar todos los grupos políticos opositores. Entre líneas como siempre honesto en su decir, Andrés Manuel, ya lanzó su intención de quedarse si el pueblo sabio lo pide y elige, cuantas veces lo deseen.

