LETRAS PROHIBIDAS

¿Le pondrá Cachorro bozal a Rojas?

Clemente Zapata M.

Ya hasta alistan el bozal/

que “El Cachorro” pondría/

a Rojas y compañía…/

¿Será pleito personal?

Rojas presume que viene/

con todo contra panistas,/

con grupo de ilusionistas/

puede que se desenfrene…

El Partido Acción Nacional (PAN), en Tamaulipas, de la mano de LUIS RENÉ CANTÚ GALVAN, presidente del Comité Directivo Estatal, tiene el reto de ponerle un bozal a un moreno muy bravo.

Aunque el próximo año no será uno electoral, sí habrá mucha actividad política y esa la apuntalará el PAN y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de los “neopartidos”.

Se advierte —para el 2020— una guerra verbal entre los azules y morenos que mantendrá a todos ocupados; esa lucha se presume “de escándalo”, a varias caídas pero con límite de tiempo.

El fin de semana pasado, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien quiere ser dirigente nacional de Morena, lanzó claras advertencias a los panistas tamaulipecos.

Vendrá con todo —dijo— y jura que se llevará entre las pezuñas a quien se le pongan enfrente. Incluso podría llevarse en el vuelo a miembros distinguidos de su propio partido.

La “diarrea verbal” del morenista no pasó por alto en los pasillos del Comité Directivo del PAN tamaulipeco, por lo que es fácil adivinar que se alista el “antídoto” para el veneno que diseminaría.

Cabe decir que RENÉ CANTÚ, a quien se le conoce mejor como “El Cachorro”, ya demostró que también le gusta fajarse y que no dará un ápice de ventaja a la metralla verbal de ROJAS DÍAZ DURÁN.

Los mensajes que ALEJANDRO ha lanzado como dagas mediáticas a Tamaulipas, han sido de forma puntual contestados por El Cachorro, anticipándose con ello que la cosa se pondrá “sabrosa”.

A pesar de la edad y experiencia del morenista, (él) demuestra que sólo tiene “ansias de novillero” por entrar al ruedo y capotear, al que sea, a cambio de que su nombre y figura crezcan.

Se le nota desesperado de que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR voltee a verlo y le ponga una estrellita en la frente. Por eso anda de facineroso, de pendenciero y de incendiario.

Es tanto su ímpetu que ya no le satisface el “round de sombra” que se avienta en redes sociales; por eso incita, provoca e invita a que entren contra él al cuadrilátero verbal para que lo “engrandezcan”.

Sólo que ALEJANDRO está pasando por alto que su actitud podría remover demasiado las aguas políticas en la entidad y terminarían por “asustar” a futuros morenistas.

Con sus actitudes, lejos de ayudar a su partido y los proyectos que hay en puerta, podría ahuyentar a posibles cuadros priistas y panistas que buscan espacio en Morena.

En esto no ha pensado ALEJANDRO al estar cegado por sus aires protagónicos. Grita y patalea en redes, pero en Tamaulipas apenas un mínimo grupo en Morena lo sigue y el resto ni lo fuma.

De seguir ALEJANDRO por el camino del “vandalismo político”, va colmar la paciencia de quien realmente manda en su partido y terminaría con lamentables consecuencias…

Dicen que mucho ayuda el que no estorba y que perro que ladra no muerde, pero ALEJANDRO está empecinado en venderse como el Mesías que esperan los morenos tamaulipecos, a pesar de que el Todopoderoso ya “dio línea”… Pendientes…

ÁGORA

Estamos a días de celebrar el nacimiento del señor Jesucristo, una época de reflexión, de perdón de introspectiva. Pero también una fecha que invita e incita a darle gusto al cuerpo, incluso hasta que reviente… En esta vida cada quien es libre de elegir cómo pasar las fiestas navideñas; pero nadie tiene “permiso” para embrutecerse al grado de lastimar a terceros cuando de forma imprudente mezcla el alcohol con el volante… No tienen por qué pagar justos por pecadores, no se vale… ¡Para la reflexión!

DEL TINTERO…

+++El diputado local GERARDO PEÑA FLORES, presidirá la Diputación Permanente del Congreso local, que fungirá del 15 de diciembre del actual al 15 de enero del próximo año, luego de que la presente Legislatura (64) clausuró el primer periodo ordinario de sesiones.

ENTRETELONES…

~~EN LA CAPITAL de Tamaulipas, uno de los graves problemas que existe en el rubro de servicios públicos son los drenajes colapsados; problema que se agudiza porque apenas reparan la falla y a los dos días vuelve a presentarse la fuga, tal y como ocurre en la Avenida Las Américas, entre las calles Teotihuacán y Avenida Las Torres, en la colonia México, donde los pestilentes olores que despide el interminable río de aguas negras no tienen para cuándo terminen. La Comisión Municipal de Agua Potable cambió de Gerente y la falla persiste. De acuerdo a quienes conocen de estas cosas, el colapso se da porque el tubo principal está dañado y no hay dinero para repararlo… Para colmo de males el río de aguas negras pasa por una zona comercial, así que ya sabrá el enojo que revienta los hígados de tantos comerciantes que no pueden vender sus carnitas, sus chicharrones, sus tacos de barbacha y demás productos… ¡Qué bárbaros!

~~EN EL PRI TAMAULIPECO, o más bien en el PRI de EDGAR MELHEM SALINAS, la incógnita sigue en el aire: ¿cómo van a reactivar al Partido y cómo le harán para hacer que los grandes operadores políticos que se fueron se reintegren…? Cabe reconocer que MELHEM trae muchas ganas, pero el evento (¿o mini evento?) en donde fue entronizado nos da un parámetro de la realidad que se vive en el tricolor… La cosa no es simple ya que tanto el Partido Acción Nacional como el Movimiento de Regeneración Nacional les arrebataron al PRI a picudos operadores a los que hoy tiene bien contentos dentro de sus respectivas nóminas. Aunque a “los que se fueron” les abran las puertas del PRI, la verdad que esos operadores huyeron de tricolor porque ya no había posiciones en dónde disfrutar de la sabrosa nómina y en ese tenor el PRI no puede ofrecerles nada de momento, ni cooperándose u organizando tandas… ¡Ay ojón!

~~LA INVITACIÓN a sumarse, que el flamantito presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, EDGAR MELHEM SALINAS, hizo el domingo pasado llevaba varias dedicatorias y muy claras. La invitación era dirigida a dos personajes que una vez fueron los “todopoderosos” operadores del PRI, hoy muy alejados de la cosa pública tamaulipeca, como son RICARDO GAMUNDI ROSAS y ÓSCAR ALMARAZ SMER… Aunque GAMUNDI era el operador de IVONNE ORTEGA, quien mordió el polvo contra ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS para dirigente nacional tricolor, no se puede desaprovechar la experiencia de GAMUNDI quien en su tiempo nunca le quedó mal a sus jefes políticos… ¿Podrá MELHEM conseguir el permiso para hacer que GAMUNDI opere y que ALMARAZ se sume, aunque sea desde “las sombras” para su PRI, su nuevo PRI…? ¡Interesante el asunto compadre!