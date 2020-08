LE SACAN LA ROJA A LOPEZ GATELL

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Gobernadores Federalistas piden la cabeza del “COVID-Boy” Hugo López-Gatell.

Se cae la economía de México en el primer semestre de este año: -18.9%

El frívolo de Xicoténcatl González Uresti tiene a Ciudad Victoria hecha una desgracia: baches en los baches y basura en la basura.

La UAT lista para el banderazo de salida al nuevo ciclo escolar.

Lo bueno del debate unilateral, es que como no hay retroalimentación, el orador puede decir lo que se le dé la gana sin que nadie le replique… en ese momento. Pero al paso del tiempo, y por otros medios, claro que hay respuestas por parte de quienes salieron vapuleados. Ahí La Mañanera que diariamente encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y La Nocturna, con el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, “El Covid-Boy”.

En esos espacios, sin interlocutores y sólo con aplaudidores oficiales, ambos personajes dicen lo que les viene en gana, y en ocasiones ofenden, lastiman, e insultan, porque esos espacios son más de altanería electorera que de información oficial.

Y después, claro, vienen las respuestas de los ofendidos quienes les dejan caer todo el peso de su enojo ante sus declaraciones. Y en estos absurdos ejercicios de comunicación, nadie gana. Eso es un hecho.

El caso es que, así lo he descrito en varias entregas, Hugo López-Gatell se transformó de técnico es salud en político y eso dio al traste con su labor de líder en el manejo de la pandemia por coronavirus y llegó ya a su punto de incompetencia. Y entonces, como la Chimoltrufia, como dice una cosa dice la otra. Y el asunto ya se puso color de hormiga. ¿A qué grado? Al nivel de que gobernadores exigieron al gobierno federal la salida de López-Gatell, ante su incompetencia y los resultados que han puesto en jaque a la sociedad mexicana y al país.

Es esta, sin duda, una de las peores crisis en la historia de México, en lo económico y en lo sanitario, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar la brutal caída económica, que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas y sin trabajo también a millones de compatriotas.

El PIB de México cayó en 18.9%, casi 20 puntos, nivel jamás visto, con lo cual México será el tercer país con más muertes en el mundo, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos, que duplican y triplican la población de México.

Asimismo, de acuerdo con cifras del CONEVAL, es previsible que esta crisis deje por lo menos 10 millones de pobres más en México, lo que va a incrementar los problemas colaterales, como la inseguridad y la violencia. Hoy, en México, cada hora están mueren 27 personas por COVID, aunque las cifras siguen empeorando y la emergencia de salud comienza a tomar la dimensión de una crisis humanitaria.

Y lo más lamentable, es que este escenario está ocurriendo frente a un gobierno federal que, durante más de 5 meses, no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores. Al contrario. Sus cotidianos mensajes “optimistas” de que vamos saliendo de la crisis, de que ya tocamos fondo, de que ya se ve la luz al final del túnel, no sólo no ayudan, sino que complican el escenario a nivel nacional.

No hay justificación válida para mantener una estrategia que no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos. No hay justificación para no hablar con la verdad. No hay justificación para empecinarnos en que “la pandemia nos llegó como anillo al dedo”. No hay pero que valga cuando está en juego la vida de los mexicanos.

Y todo en esta administración ha fallado desde el principio. Sólo mentiras. No hubo reubicación de dependencias al interior del país. No ha habido crecimiento económico en toda la administración y ese problema se dio desde antes de la pandemia. Pero en el sanitario, también nada ha salido bien: falló la estrategia de contención, como ya se venía advirtiendo por especialistas nacionales e internacionales; fallaron las medidas sanitarias, que no han sido claras ni firmes; fallo el vocero y responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, quien no ha dejado de mentir, de caer en contradicciones sobre las proyecciones y las estrategias a implementar y de lanzar culpas a quien se le ocurra, al cabo que los ofendidos no se encuentras en el salón desde donde se transmiten las nocturnas.

Y es que, aunque el modelo de Gatell ha tenido terribles consecuencias, este personaje sigue presumiendo que hay camas disponibles, y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York.

Y él como “líder de la estrategia de contención por parte del gobierno federal, es el responsable de las muertes y los daños colaterales que han ocurrido en todo el territorio nacional. López-Gatell prefirió irse por el halago fácil y la fama efímera, que dar resultados a México y al presidente. López-Gatell optó por el uso político de la gestión de la epidemia, antes que privilegiar la vida, la salud, la unidad nacional y dar una verdadera respuesta de Estado. López-Gatell escuchó el canto de las sirenas y sintió que de la nocturna podría brincar a ser presidente de México.

A lo largo de más de 5 meses, López-Gatell ha politizado el uso de un mecanismo de protección para millones de mexicanos y mexicanas como lo es el cubrebocas. Y, lamentablemente, tuvieron que morir más de 45 mil personas para que López-Gatell aceptara, y a medias, su utilidad, lo cual ha generado confusión en la población.

Y ante la falta de resultados, López-Gatell ha intentado trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, a través de un semáforo que ha asfixiado las economías locales, porque nunca se quiso atender esta epidemia de manera seria, profesional, coordinada y con recursos extraordinarios.

John Fitzgerald Kennedy, parafraseando a Napoleón Bonaparte, decía que «el éxito tiene muchos padres, mientras que el fracaso es huérfano». Así está obrando López-Gatell. Sin más ni más. Por ello, hoy México está en el peor de los escenarios. Y al número de muertos se suma el colapso de la economía nacional, que ya arrastraba una recesión, que comenzó el año pasado y el colapso del Sistema Nacional de Salud.

Por eso, en un comunicado de prensa difundido este viernes, los gobernadores federalistas, quienes gobiernan a 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandaron al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell “el “COVIDBoy” o “Lord Coronavirus” y que se ponga al frente de esta responsabilidad a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando. Pero lo más importante, se requiere a un técnico, cualificado, y sin aspiraciones políticas como López-Gatell.

En el comunicado, los mandatarios estatales piden que “la emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece y lo demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra el indolente número de muertes en México”.

Las y los mexicanos tienen derecho a una vida digna, pero con la estrategia fallida y las omisiones del Gobierno Federal para enfrentar la crisis, ese derecho está siendo vulnerado.

Y el documento finaliza: “Ustedes prometieron esperanza y bienestar, y, sin embargo, más muerte y pobreza parece ser nuestro futuro. Los convocamos a rectificar porque México lo necesita, porque México no merece que ustedes le sigan fallando.

Así concluye este comunicado de prensa donde los gobernadores federalistas piden sacarle tarjeta roja a López-Gatell, porque “COVID-Boy” o “Lord Coronavirus” ya no le sirve en absoluto el país. En otras palabras, López-Gatell alcanzó ya su nivel de incompetencia, de acuerdo al principio de Peter.

1. La emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 continúa ejerciendo presión sobre la economía nacional, lo que generó que durante mayo del 2020 el nivel de actividad económica registrara una fuerte contracción de 21.6% en comparación anual.

Este desplome de la actividad económica se alinea con un nuevo nivel mínimo del Indicador Global de Actividad Económica, de acuerdo con las cifras del INEGI, el indicador se ubicó en un nivel de 88.4 puntos; significativamente por debajo del umbral de 100 puntos y muy alejado de los niveles registrados previo a la pandemia.

Estos resultados reflejan que el impacto de la emergencia continúa agudizándose; sólo el mes previo, abril, este indicador se encontraba en un umbral de 90.8 puntos, y en marzo se ubicaba en 109.7 puntos.

Sólo en un par de meses, con el inicio del confinamiento y la aplicación de restricciones sociales y económicas, el indicador de la tendencia economía de México, se redujo en 21.3 puntos. Y al segundo trimestre de 2020, el PIB cayó en 19.9%, el dato más terrible de la economía mexicana en los últimos años.

2. Sin duda terribles, por ponerles algún adjetivo, a las condiciones de todas las calles de Ciudad Victoria, y como no, si tenemos al peor alcalde de todo México, al frívolo Xicoténcatl González Uresti, a quien sólo le importa la zumba y su bolsillo. Y lo demás, le vale un pepino. 3. Con la presentación del examen general de ingreso a licenciatura Exani II del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior, CENEVAL, la Universidad Autónoma de Tamaulipas concluyó esta semana que hoy termina el proceso de admisión para el ciclo escolar de otoño 2020-3 de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el examen se llevó a cabo en modalidad virtual, y en algunos casos se desarrolló de manera presencial atendiendo en todo momento con las medidas sanitarias.

En este sentido, las facultades y unidades académicas de la Universidad tomaron en cuenta las necesidades de los aspirantes, para brindarles las facilidades en la aplicación de su examen.

Con todo este procedimiento, y con el espíritu de construir, la Universidad Autónoma de Tamaulipas está lista para el inicio de nuevo curso, con la responsabilidad que el Rector. José Andrés Suárez Fernández, para buscar lo mejor para la comunidad educativa de nuestra universidad.

