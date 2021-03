LETRAS PROHIBIDAS

Le ‘salió barato’ a Romero Deschamps

Clemente Zapata M.

Dicen que se “jubiló”/

pero nadie cree eso,/

difícil dejar el hueso/

del que siempre robó…

Por debajo de la mesa/

Romero va a operar;/

pa’ Morena hacer ganar/

pues a la 4T interesa…

La mañana de ayer martes (16/03/2021), el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, anunciaba la “jubilación” del otrora poderoso líder sindical de Petróleos Mexicanos, CARLOS ROMERO DESCHAMPS.

Hay demasiada presión contra la Cuarta Transformación en el sentido de que el combate a la corrupción es selectiva y sólo se aplica en los “bueyes de los adversarios”, parafraseando el refrán.

Mientras por un lado el presidente LÓPEZ OBRADOR se ha lanzado en contra de varios gobernadores, entre ellos el tamaulipeco FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, otros personajes no han sufrido la misma brutal persecución.

Allí está, por ejemplo, FÉLIX SALGADO MACEDONIO, quien será candidato del Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Guerrero, el propio MANUEL BARTLETT, director de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora ROMERO DESCHAMPS.

No es un secreto que ROMERO era “honroso” miembro de la “mafia del poder”; un bufón más, de élite, pero bufón al fin del Palacio de la infamia edificado en el sexenio de CARLOS SALINAS DE GORTARI.

Su meteórico ascenso se dio tras la caída del icónico líder del sindicato petrolero JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, alias “La Quina”, padre del actual diputado panista JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA.

Forjado en el mismo yunque que MANUEL BARTLETT DÍAZ, al ahora “jubilado” CARLOS ROMERO DESCHAMPS, no le estará yendo tan mal.

Primero.- Porque el Gobierno de la Cuarta Transformación no ha demostrado una verdadera intención por investigarlo o al menos señalar con la misma intensidad con que lo ha hecho con sus adversarios.

Segundo.- Porque, hasta el momento, no se ve la intención al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de investigar el origen de la fortuna del hoy ex líder petrolero.

Desde bastantitos años la fortuna que ha exhibido CARLOS ROMERO DESCHAMPS es completamente desmedida, además de ser señalado de perversos crímenes para perpetuarse en el poder sindical.

Durante 26 años fue dirigente del Sindicato petrolero, uno de los más “poderosos” de México; también fue Diputado federal y Senador por el Partido Revolucionario Institucional.

A ROMERO DESCHAMPS se le atribuye un cacicazgo venido a menos en varios municipios del país, cuando el PRI gobernaba la nación, donde imponía alcaldes, diputados locales y federales; en Madero, al sur del estado, se guardan algunas de estas historias.

La fortuna personal de ROMERO, al igual que la de sus hijos, no soportan la más mínima auditoría, pues sus orígenes son demasiado dudosos.

Dentro del Sindicato petrolero, allá en Madero, los adversarios del ahora “caído líder”, aseguran que la fortuna tiene su origen en los jugosos negocios que se hacen en el mercado negro del petróleo.

Es decir la sustracción de miles de barriles de petróleo del almacén o inventario de la hoy Empresa Productiva del Estado, para su venta por “debajo del agua” y libre de “polvo y paja”.

Por ello, que la Cuarta Transformación lo haya tratado con “delicadeza” y que no intente, de momento, ir más allá e investigar a fondo el origen de su fortuna, huele a que le “salió barato” el asunto ROMERO DESCHAMPS… Pendientes…

~~ALCALDE SANMIGUEL APOYARÁ EN VACUNACIÓN.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, detalló que su Gobierno apoyará en la logística y atención de los adultos mayores que recibirán la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 del 20 al 24 de marzo. Agregó que en reunión con el subdelegado de Bienestar Social del Gobierno federal, GASTÓN HERRERA, coordinaron las acciones que se implementarán en las sedes en las que se realizará la aplicación de la vacuna. “Llegaron 48 mil 766 vacunas que se aplicarán durante seis días, iniciamos el sábado”, dijo el alcalde SANMIGUEL. Los módulos de vacunación serán instalados en el Polyforum de la colonia La Fe y la Unidad Médica Familiar 78 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de ocho de la mañana a seis de la tarde.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Si alguien piensa que CARLOS ROMERO DESCHAMPS es de lo que se va a ir a su casa a descansar en su sillón, ahora que el presidente LÓPEZ OBRADOR “le ordenó” que se “jubilara”, se equivoca… Cuentan que cuentan que los tentáculos de ROMERO son tan largos, ramificados y profundos en las entrañas del Sindicato petrolero, que una cosa es que en el membrete “diga adiós” y otra cosa muy distinta que lo haga… También cuentan que ROMERO sólo se va a ir a la sombra, se alejará del PRI y ahora será operador del Movimiento de Regeneración Nacional desde las entrañas mismas del Sindicato; su “poder sindical” no se puede desperdiciar en un sillón de su casa… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Quien se le fue a la yugular a CARLOS ROMERO DESCHAMPS, fue el diputado local JOAQUÍN HERNÁNDEZ CORREA, pues demandó que lo metieran a la cárcel… Cuentan que cuentan que el diputado HERNÁNDEZ aseguran que la Fiscalía General de la República tienen un expediente demasiado obeso en contra de ROMERO DESCHAMPS, por diversos delitos, como para que lo hayan “jubilado” y permitido se fuera a su casa a gozar de la enorme fortuna que amansó durante 26 años como líder sindical… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… A quien en breve le podrían “apretar las tuercas” es al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, sobre todo hoy que, a pesar de uno que otro “accidente” en la selección de candidatos, la conformación de la alianza “Va por México” es una realidad… Cuentan que cuentan que en Campeche, en donde MORENO CÁRDENAS fue Gobernador, ya le descubrieron el uso de al menos 40 factureras que generaron un desfalco de 140 millones de pesos… También cuentan que la jauría de SANTIAGO NIETO, el de la Unidad de Inteligencia Financiera, podría soltarse en cualquier momento, pues son los tiempos… sí, son los tiempos electorales… ¡Ay nanita!

~~ÁGORA~~

HAY PERSONAS QUE aseguran que la vida empieza a los 30 años; hay otros que aseguran que la vida empieza a los 40 años de edad; unos más aseguran que la vida inicia realmente a los 50 años… Qué bien por esa forma de pensar; lástima que la vida no empieza a una determinada edad… La vida inicia cada día al despertar y dura mientras nos mantenemos de pie, luchando por alcanzar nuestros anhelos; no debe estar sujeta a una determinada edad… Tal vez se confunda la vida con la experiencia… Si la vida inicia a los 30 años, eso quiere decir que antes de ese tiempo no viviste, es decir que has desperdiciado 30, 40 o 50 años de tu vida porque “apenas empiezas a vivir”… Por ello la vida inicia cada día al despertar, el resto… el resto… ya depende de ti… Hasta mañana…

