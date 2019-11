Candelero

Le urge a AMLO empezar a cumplir promesas hechas

“Primero los pobres” es la línea de gasto que trae el aprobado PEF

Por: Abraham Mohamed / mohacan@prodigy.net.mx

Es innegable que estuvo muy bien organizado el espectáculo para celebrar en la CDMX que es el corazón de la Patria, el 109 Aniversario de la Revolución.

Efectivamente fue una “lección de historia” que inició con la infame Conquista y siguió con los cruentos movimientos sociales de Independencia, Reforma y obviamente de la Revolución en 1910, con lo que México cambió para mejorar a costa de mucha sangre y vidas.

Esa nueva era de positivo desarrollo y de recuperación y consolidación del patrimonio nacional, se logró mantener solo 40 años, porque después la Patria volvió a ser saqueada desenfrenadamente, con total impunidad, por los corruptos gobernantes civiles y militares que se amafiaron con deshonestos empresarios mexicanos y extranjeros.

Conformaron una oligarquía que ejerció el máximo poder desde la Presidencia de la República durante 70 años, hundiéndonos en la brutal crisis que padecemos y de la cual ha prometido sacarnos con los ideales del Socialismo, con su pacífica Cuarta Transformación para el Bienestar, el Presidente López Obrador, quien precisamente por lo que he expuesto, fue elegido por más de 30 millones de encabronados mexicanos, dándole con esa incuestionable mayoría, un respaldo y un apoyo como jamás lo ha tenido ningún mandatario en la historia política nacional.

Por eso, es mayúsculo y obligado para el Presidente López Obrador cumplirle todas las promesas hechas al noble pueblo mexicano que creyó y cree en él, pues de no hacerlo, el grito unánime de “es un honor estar con Obrador” cambiaría por “fue un error votar por Obrador” entre lluvia de improperios y majaderías para él y su “corte de los milagros”.

La advertencia no está demás…..porque el tiempo avanza y ya transcurrió casi un año que el señor asumió el poder presidencial y la gente, en vez de mejorar su situación económica, está peor que antes, y la desilusión aumenta aunque reciban “los apoyos” que el gobierno les da como limosna “para su bienestar” porque “no completan siquiera para mal comer” –como dicen- pues la canasta básica sigue subiendo de precio sin ningún control,

Creo que al señor Presidente le urge empezar a cumplir con hechos, lo que ha prometido de beneficios con la Cuarta Transformación. La gente ya no quiere más palabrería en “sus mañaneras” o en los mítines aldeanos; la gente quiere empezar a disfrutar del bienestar que le dijeron iba a tener al votar por él y los suyos de Morena. Aunque se empieza a notar desilusión en muchos, siguen siendo millones los mexicanos que aún confían en que AMLO les cumplirá las promesas hechas.

Con relación a esto, puedo adelantar que este mismo fin de semana los diputados aprobarán el Presupuesto de Egresos Federal (PEF) para el 2020 reunidos en el Pleno como sede alterna, en las instalaciones de la Expo Santa Fé México porque el Palacio Legislativo de San Lázaro sigue bloqueado por miles de campesinos.

No está por demás confirmar que no se ampliará la partida presupuestal de apoyo al campo que fijó Hacienda, lo cual pretenden lograr los campesinos con la presión del bloqueo al Palacio Legislativo de San Lázaro y que representan $24 mil millones que se requieren para impulsar la producción agropecuaria que necesita el país.

Mario Delgado, líder de la mayoritaria bancada de Morena y dirigente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que se trata de un presupuesto “muy completo”, pensado en el principio de “primero los pobres” sin otorgar recursos como antes a organizaciones o grupos pues eso generaba corrupción y era injusto.

Destacó que la partida más significativa en el PEF, que puede considerarse como “inversión histórica” es para los Programas de Bienestar pues cuenta con 130 mil millones de pesos para los Adultos Mayores y Discapacitados; $11 mil millones para repartirse en Becas para estudiantes de todos los niveles educativos, y casi $30 mil millones para el programa “Sembrando Vida” que, según dijo el diputado Delgado, representa también “algo histórico para el campo mexicano” (¿) pero advirtiendo que el apoyo al campesinado se ampliará con el programa de Precios de Garantía para los productos alimenticios básicos.

Queda claro que la mayor parte del PEF será para invertirlo en la exploración y producción de petróleo y gas que llega a $370 mil millones, pues el presidente López Obrador tiene en mente la idea de que Pemex tiene que volver a ser el poderoso motor que impulse la economía nacional como antaño lo hizo. Por eso el permanente combate al huachicol, el impulso a la exploración y a la producción, la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco y la reconfiguración de las 6 que están operando pero a menos del 30 por ciento de su capacidad, porque están en malas condiciones pues no les dieron el mantenimiento que requerían por más de 30 años.

Es de entenderse que se empezará a reactivar la economía pues habrá el dinero suficiente para desarrollar los proyectos de infraestructura que son emblemáticos, el aeropuerto de Santa Lucia en la CDMX, y en el Sur sureste, el Tren Maya y el Transítsmico que conectará los puertos de Salina Cruz en el Pacífico con Coatzacoalcos en el Golfo.

Con cierto desplante, el diputado Delgado hasta presumió que el desarrollo de la Cuarta Transformación arrancará con fuerza el 2020 porque el PEF cuenta con los recursos necesarios para hacerlo por los ahorros logrados con la austeridad republicana, por las recuperaciones de dinero y bienes incautados al combatir la corrupción y la impunidad, “sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin gasolinazos”.

Todo este rollo me ví en la necesidad de apuntarlo como constancia de que así lo adelantó el diputado líder de Morena, Mario Delgado, porque si no se cumple, puedo asegurar que se acelerará la pérdida de credibilidad y confianza en el Presidente López Obrador, con lo que será el principio del estrepitoso desastre de su régimen socialista, porque perdería en las elecciones del 2021 el Congreso la Unión y varias de las 15 gubernaturas que se renovarán, pues los ciudadanos que confiaron en que cumpliría lo prometido para mejorar sus condiciones de vida estarán muy enojados por el engaño y votarán por cualquiera de los otros candidatos, pero no por los de Morena para hacerlos perder con sus votos de castigo..

Y después de eso, hasta la Presidencia también pudiera perder López Obrador con la revocación de mandato en Marzo del 2022 fecha aprobada para que los ciudadanos mexicanos decidamos con nuestro voto que hacer con él, si es que llegara a fallar, lo cual francamente, no creo que ocurra porque tiene muy presente que el pueblo pone….y el pueblo quita.