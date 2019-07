[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“LE VOY A GANAR A ALITO”: DICE IVONNE ORTEGA PACHECO

Como en sus mejores tiempos la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que busca la candidatura del PRI para contender por la dirigencia nacional de éste partido político, aseguró ayer domingo que va a ganar, pese a estar abajo 15 puntos porcentuales del gobernador con licencia del estado de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Cuando competí a la gubernatura de mi estado decían que estaba 27 puntos abajo y gané por 7.46 puntos de diferencia”, dijo Ortega Pacheco que ya antes fue Presidenta Municipal, diputada federal, senadora y gobernadora, cuando apenas va a cumplir sus primeros 47 años de edad en noviembre próximo.

La candidata por la dirigencia nacional del PRI asegura que ganará la contienda, pese a que la encuesta que publica El Universal la posiciona 15 puntos debajo de su contrincante Alejandro Moreno, “Alito”. Esta encuesta establece que el 42% de los consultados mostró preferencia por Alejandro Moreno Cárdenas y el 27% dijo que su voto sería para Ivonne Ortega.

Sobrina del fallecido político y gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, Ivonne Ortega Pacheco, que se caracteriza por hablar claro, la que también ya fue líder del Frente Juvenil Revolucionario y presidenta de la Comisión para la Integración de la Mujer, ha acusado a Alejandro Moreno de ser “el candidato de la cúpula priísta” y de un supuesto pacto entre el gobierno federal actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el anterior cuando gobernaba el priísta Enrique Peña Nieto.

Por cierto las campañas para la dirigencia nacional del PRI arrancaron el pasado 26 de junio, estando previsto el primer debate de los dos que se van a llevar a cabo, para mañana miércoles 17 de julio, conforme a la convocatoria. Nos vemos en las urnas el 11de agosto, día en que se elegirá al sucesor de Claudia Ruiz Massieu en la dirigencia nacional del PRI.

Sobre la publicación del prestigiado diario nacional, Alejandro Moreno Cárdenas solo dijo que continuará para tener los resultados que el partido necesita.

Trascendió que actores relevantes de ésta imposición de Alito tomaron su distancia diciendo que no van a participar en la contienda “ni para bien ni para mal”, algunos de éstos como Beltrones, Emilio Gamboa entre otros, saben los apoyos “obscuros” que tiene Alejandro Moreno y al menos mandando señales de que no operarán las estructuras bajo su alcance para imponer a Alito a quienes a pesar de su recorrido por el país, hay militancia que no lo apoya y hasta le da la espalda, y éstos se pueden observar en los comentarios de sus publicaciones en las redes sociales.

No quisiéramos creer que al gobernador con licencia le ha hecho daño el que dentro y fuera de sus actos de campaña esté enviando mensajes y haya adoptado como una de sus principales líneas discursivas que su partido no protegerá a nadie que haya cometido un delito y que todo priísta involucrado en temas legales –incluidos los que ya están enfrentando procesos– le debe ser aplicada la ley siempre con pleno respeto a sus garantías, pero a la mejor si.

Como que en el sector empresarial las cosas se comienzan a ponen interesantes ya que en suerte nos toca ser testigos como empresarios locales que integran la COPARMEX –Tabasco, encabezada por Ricardo Castellanos Martínez Castro, se decidiéron a romper con la dirigencia nacional de éste organismo cúpula y defenderla construcción de la refinería de Dos Bocas, proyecto que el líder nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, ha cuestionado severamente por considerar que no existe una planeación adecuada para su construcción y desarrollo. Pero como que el desgajamiento apenas va a empezar o se impone el mando de las centrales.

Marcelo Ebrard Casaubón descarta que con las nuevas reglas en materia de asilo emitidas por el gobierno de Estados Unidos impliquen que México se convertirá en “Tercer país seguro”.

El destacado columnista Salvador Soto García publicó en su columna del 13 de julio, la que tituló “Las redadas de Trump, el error de Marcelo y la primera prueba”. Según el respetado columnista Marcelo Ebrard le dijo “si” a la pretensión de EEUU de convertir a México en su “Tercer país seguro”, lo que sucedió el 15 de noviembre del 2018.

Pero ahora sale el director general de comunicación social de la SRE, Roberto Velazco Alvarez, para aclarar que por su naturaleza legal y por implicaciones para ambos países, un acuerdo del Tercer Estado Seguro , tendría que ser negociado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado. Pero como ninguna de las dos cosas ha sucedido la afirmación del columnista carece de toda veracidad.

Según una encuesta pubiicada por NBC News y Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos Donald Trump perdería las elecciones del 2020 frente a cualquiera de los cuatro principales candidatos demócratas, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris.

Felipe Caderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala le están echando todas las ganas para conseguir el número de simpartizantes que exige conforma a le ley el Instituto Nacional Electoral (INE) para dar trámite a la solicitud de registro de un nuevo partido político. Casualmente el titular de éste Instituto dijo hace dos semanas que no habrá nuevos partidos, vamos a ver quién gana.

Por ese mismo camino anda la profesora Elba Esther Gordillo, la que con su gente, su nieto y su yerno, esta teniendo reuniones a lo largo y ancho de todo el país con el mismo propósito que los Calderón. Esa reunion de trabajo se llevó a cabo el domingo aquí en Ciudad Victoria, la que presidió el otrora secretario general de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez. Por cierto esta fue la segunda reunión en la capital del estado.

Por cierto la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) le recordó al gobierno mexicano que en marzo pasado aceptó una recomendación internacional por la que, entre otras cosas, debe abstenerse de adoptar cualquier acción de supresión contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Como resultado de los convenios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con instituciones nacionales y extranjeras, la movilidad estudiantil se ha convertido en una de las mejores experiencias académicas de la juventud que se prepara en la máxima casa de estudios del estado.

En seguimiento a éstas acciones dos estudiantes de la Facultad de Emfermería-Nuevo Laredo de la UAT iniciaron en Colombia un semestre de la carrera de Enfermería.

Las alumnas que van de intercambio son Cármen Lizeth Estrada Saucedo y Aimeé Lissete de la Vega Hernández, las que estarán en la Universidad del SINU-Elías Bechara Zainúm, de la ciudad de Montería, en el estado de Córdova, Colombia, durante el período de julio a noviembre de éste año.

La directora de la Facultad de Enfermería-Nuevo Laredo, Nohemí Selene Alarcón Luna, informó que las estudiantes se han integrado a partir de éste lunes 15 de julio sus actividades académicas en la UNISINU.

Dijo que el fortalecimiento a los programas de movilidad es parte del plan de desarrollo del rector José Andrés Suárez Fernández, tras subrayar que la cooperación con otras instituciones, nacionales y del extranjero, permite a los jóvenes abrirse camino, aprovechando la oportunidad de reforzar sus conocimientos y adquirir experiencias diferentes. Y vamos por más.

