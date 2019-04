PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Leal Doria a coordinar bancada, no hay otro

< El video del perdón no construye unidad

< Tamaulipas es uno de los 13 estados con WTC

< Morenos conspiran contra Barbosa, hay audios

1.- Palo dado ni Dios lo quita, de tal manera que la disculpa de Alejandro Rojas Díaz Durán al Presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Antonio Leal Doria le queda a deber, sobre todo porque vino a sembrar la duda, a cuestionar el procedimiento por el cual fue incluido en el 2º lugar de la lista de candidatos plurinominales para los comicios del 2 de junio, pero sobre todo provocó fisuras que no son fáciles de resarcir.

Díaz Durán acusó a Leal Doria de no ser ético, de aprovecharse de su jerarquía para auto promoverse para la referida posición electoral y antes, lo responsabilizó de haber consentido la designación de candidatos que no son competitivos para participar por el método de mayoría, tema que está aún en tribunales y al que le sigue apostando.

Desde Aguascalientes Alejandro Rojas Díaz Durán expresó a Leal Doria en un video: “Me equivoqué, mereces estar en esa lista (la de plurinominales), te aprecio, admiro y respeto”. También dijo, te extiendo mi mano amistosa, “ojalá el maestro Enrique Torres también pudiera ser incluido” (¿?), ¿qué quiso decir con estas últimas palabras?

La realidad es que no era el momento y lugar para externar buenos deseos de esa naturaleza y que equivalen a <si lo mereces, pero también lo merece Torres>.

Si reflexionamos, es la escuela priista la que inició casi como tradición saltar del partido no sólo al Congreso local por la vía plurinominal, sino a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, con algunas excepciones, pero así ocurrió con Ricardo Gamundi, Ramiro Ramos, luego con Alejandro Etienne que sólo quedó en coordinador de la bancada ante las pocas victorias del PRI y ahora con Yahleel Abdalá (con resultados electorales más pobres, se espera que la fracción parlamentaria pueda ser de 2 o 3 elementos). Lo mismo practicaron los partidos menores, no así el PAN.

La regla de que un plurinominal sea el presidente de la Junta de Coordinación Política, se establece a partir de que el PRI ya no tiene la certeza de que el hombre (o mujer) de sus confianzas logre un triunfo en las urnas, por eso decide que sea por la vía de representación proporcional el líder, al que no cuestionarán en ningún momento por si viniera de una elección muy competida. En otros tiempos había tres virtudes para llegar a ese puesto: experiencia legislativa (repetidor), ser abogado y haber obtenido la más alta votación de entre todos los distritos y la última era fácil, sólo había que embarazar las urnas del elegido. En fin…

2.- El procedimiento de ser cabeza principal del instituto político, de alguna manera legitima a estos elementos en la obtención de una curul plurinominal, por otra parte el trabajo realizado en el partido les permitió conocer a sus compañeros. Y estar en condiciones de coordinarlos.

Dígame Usted de la lista de los 22 candidatos de Morena y los de la propuesta plurinominal, ¿dónde ve Usted al coordinador de la bancada de Morena?, desde luego pensando que no hubiera sido incluido Leal Doria.

De los 22 de mayoría, el único que ya fue diputado es de origen priista (obviamente no se vería bien de coordinador) y tiene sus asegunes, Javier Villarreal Terán (y falta que gane). En Morena predominan maestros, incluso con maestrías que los especializan en áreas de administración del sector educativo, quizá algún abogado, Leal Doria es licenciado en derecho.

En fin, la designación del Presidente del Consejo Político Estatal no sólo es justificable por su trabajo de partido, sino <necesaria> dado el panorama de los cuadros que buscarán el voto popular el 2 de junio por este partido, es obvio que no tomaron en cuenta oportunamente este “pequeño” detalle.

En esas circunstancias es factible que la instrucción dictada desde México fuera la inclusión de Leal Doria a la lista plurinominal, no podía ser de otra forma. Un 2o lugar en la lista, por cierto desde que se dio a conocer, nos enteramos que el beneficiario de esa posición de la lista, no cubría los requisitos y sería sustituido, eso nos lo compartió una fuente oficial, sin embargo no buscaron sustituto, quizá porque ya visualizaban que no habían tomado en cuenta quien sería el coordinador de los legisladores morenistas una vez instalados en el Congreso.

Eso sin contar que dicha lista acordada con la participación de las voces autorizadas en Tamaulipas y del Delegado Marco Cruz Martínez no era la última palabra, los arrebatos reprobatorios de este último lo evidencian como inexperto en las lides, porque el que manda puede equivocarse cuantas veces quiera y siempre tendrá la razón.

Por otra parte sigue siendo urgente la operación cicatriz, porque el mencionado <video del perdón> no es suficiente y seguirá siendo tema para instigar a morenistas; asimismo el procedimiento que está en tribunales y cuya sentencia no tarda mucho en salir a la luz pública también tendrá su impacto, sea cual sea el resultado. Y tendrán que trabajar en la reconstrucción del tejido morenista.

Los ganadores de este sainete son los panistas y don Alejandro Rojas parece ignorar su contribución a la fragmentación de Morena, que si bien no pasó de pancartas y declaraciones de su manifiesto descontento, las heridas hacia el interior quedan, duelen y algunas hasta sangran.

Felicidades don Alejandro por su aportación, algo le redituará cuando venga a Tamaulipas a su promoción como aspirante a buscar el liderazgo nacional de su partido.

3.- En el día a día Tamaulipas va creando más y mejores oportunidades para la celebración de negocios y cultura, ambos con repercusiones en el desarrollo económico y social. Un importante puntal en la construcción de este proyecto de entidad fue la apertura del World Trade Center de Nuevo Laredo. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo ahí para arrancar las operaciones del WTC y celebró tan fausto acontecimiento ligado a la vida económica de la entidad.

Este centro facilitará las conexiones de negocios internacionales, intercambios culturales y abrirá espacios a actividades turísticas. Son instalaciones de primer mundo que son excepcionalmente construidas en áreas que presentan ciertas características para un exitoso funcionamiento. Sólo hay 13 Centros World Trade en nuestro país, incluyendo al de Nuevo Laredo, lo cual nos debe de gratificar como tamaulipecos.

Estos centros son impulsados por la Asociación WTC (WTCA) y consiste en una red, que tiene presencia en un centenar de países, con el objetivo muy preciso de generar oportunidades de negocios para la comunidad internacional. Testimonio de su interés y confianza en Tamaulipas es la cuantiosa inversión realizada en esta edificación, para el efecto de su inauguración asistieron los señores Scott Ferguson y Carlos Ronderos, Presidente Internacional y Vicepresidente para Latinoamérica del WTCA, respectivamente.

4.- Ahí tiene Usted que los morenos están resultando los maestros de la conspiración y la intriga. De ello dan cuenta medios de comunicación de Puebla. Televisa local de la capital del estado y El Universal reportan testimonios de un “complot” como diría ya sabe Usted Quien, pero ahora en contra de Miguel Barbosa, candidato a gobernador por el partido guinda, se refieren a su muerte dado el estado avanzado de su diabetes en cuyo caso buscarán desplazar desde ahora a quien sería el secretario general de gobierno y relevo en el Poder Ejecutivo en caso de fallecimiento.

Los audios trasmitidos por medios locales poblanos, dan constancia de considerar a Barbosa incapacitado para gobernar por problemas en la vista y quien gobernará realmente será el secretario general de gobierno, puesto que tentativamente está destinado a Fernando Manzanilla, a quien pretenden desplazarlo desde ahora, y en su lugar iría (de acuerdo a su plan) el senador Alejandro Armenta, sería el 2º de a bordo del gobierno, pero el auténtico poder tras el trono dada la precaria salud del hoy candidato (así lo manifiestan en el audio) y dan testimonio de que están trabajando una estrategia mediática y jurídica para hacer a un lado Manzanilla.

Se identifican en el audio la intervención de Edgar Moranchel, funcionario de Atlixco, Puebla y de la abogada Violeta Lagunes, esta última considera que “en el peor de los casos, (en que Barbosa) sea gobernador, se va a morir y si él (Armenta) está del otro lado, no va a poder sustituirlo”.

De tal manera que las intrigas de Alejandro Rojas Díaz Durán en Tamaulipas son historias color de rosa al lado de estas auténticas conspiraciones.